الألبسة ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية



وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، 23.3 بالمئة، لتصل إلى 937 مليون دينار، مقابل 760 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.



ونمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة حتى نهاية شهر تموز الماضي من هذا العام، بنسبة 18.6 بالمئة، لتسجل 331 مليون دينار، مقارنة مع 279 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المواد الأخرى بنسبة 7.3 بالمئة، وصولا إلى 2.045 مليار دينار، مقارنة مع 1.914 مليار دينار لنفس فترة المقارنة مع العام السابق.



في الوقت ذاته، انخفضت نسب الصادرات الوطنية لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 17.7 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 15.7 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 34.1 بالمئة، والفوسفات بنسبة 17.6 بالمئة.



ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية لنهاية شهر تموز لهذا العام، ما يقارب 527 مليون دينار، مقابل 640 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 429 مليون دينار، مقابل 509 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.



كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شهر تموز من العام الحالي 280 مليون دينار، مقابل 425 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 299 مليون دينار، مقابل 363 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.