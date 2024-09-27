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الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية

9/27/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام فيما تترقب الأسواق تقريراً مهماً عن التضخم للحصول على مؤشرات إضافية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وهبطت الفضة قليلا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 31.93 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاماً عند 32.71 دولار قبل يوم.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1001.54 دولار والبلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1035.75 دولار.

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