أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط انخفاضها الحاد على مدى يومين، مما يضع الأسعار على مسار انخفاض أسبوعي كبير، بسبب توقعات زيادة الإمدادات من السعودية وليبيا العضوين في منظمة "أوبك".
وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.
وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6 بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة 6.6 بالمئة.
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