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أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

9/27/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت أسعار النفط انخفاضها الحاد على مدى يومين، مما يضع الأسعار على مسار انخفاض أسبوعي كبير، بسبب توقعات زيادة الإمدادات من السعودية وليبيا العضوين في منظمة "أوبك".


وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.


وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6 بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة 6.6 بالمئة.

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