Amogy تطلق أول سفينة بحرية في العالم تعمل بالأمونيا الخالية من الكربون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Amogy ، إحدى الشركات التي تُقدِّم حلول تحويل الأمونيا إلى طاقة فعَّالة وقابلة للتطوير والمتقدَّمة، أنّهُ تمّاليوم إكمال أول سفينة بحرية في العالم تعمل بالأمونيا وخالية من الكربون لرحلتها الأولى بنجاح. انطلقت NH3 Kraken ، وهي قاطرة بحرية تم بناؤها في الأصل عام 1957 وتزويدها بنظام تحويل الأمونيا إلى طاقة كهربائية من شركة Amogy، على أحد روافد نهر هدسون، من المنبع من مدينة نيويورك.

يُشكِّل هذا الإجراء التجريبي خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون العالمية وتمكين الصناعة البحرية من تحقيق هدف المنظمة البحرية الدولية (IMO) المتمثل في التوصُّل إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 . وهذا الأمر من شأنه أن يؤكّد جدوى التقنية المُقدَّمة من شركة Amogy والإمكانات الكامنة في الأمونيا كوقود بحري خالٍ من الكربون.

لقد حددت الحكومات في جميع أنحاء العالم والمنظمات الصناعية مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) أهدافًا صارمة للحد من انبعاثات الكربون حول العالم. صرَّح Seonghoon Woo، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Amogy قائلاً: "تبدو هذه الأهداف أمرًا شاقًا، ولكنها ضرورية - ونجاحنا في تقديم أول سفينة خالية من الكربون تعمل بالأمونيا في العالم يؤكّد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق". "وبإطلاق هذه السفينة في البحر حاملةً تقنيتنا لأول مرة، اكتسبنا معرفة قيَّمة من شأنها أن تساعدنا على الانتقال بسرعة إلى التسويق التجاري والتطبيقات العملية. "أصبحت فرصة نزع الكربون من الصناعة البحرية قريبة المنال، وبالنسبة لشركة Amogy، فهذه مجرد البداية."

يُشكِّل إطلاق القاطرة NH3 Kraken بنجاح أكبر وأهم تطبيق لتكنولوجيا Amogy حتى الآن، بعد العروض التجريبية الناجحة لابتكارات أخرى كطائرة بدون طيار، وجرار زراعي تجاري ، وشاحنة نصف مقطورة . ستُطبِّق شركة Amogy المعرفة التي اكتسبتها من هذا العرض التجريبي التوضيحي في التطبيقات الواقعية لتقنياتهاالمتطورة ، بما في ذلك مشروعات التحديث والتصميمات الجديدة. تعمل الشركة بالفعل على العقود الموقَّعة والعقود تحت التنفيذ مع منظمات مثل Hanwha Ocean ، وTerox ، وغيرها.

يعمل نظام تحويل الأمونيا إلى طاقة كهربائية الحاصل على براءة اختراع من شركة Amogy على تقسيم أو "تكسير" الأمونيا السائلة إلى عناصرها الأساسية من الهيدروجين والنيتروجين. وبعد ذلك، يتم توجيه الهيدروجين إلى خلية الوقود، مما يؤدي إلى توليد مستويات طاقة عالية الأداء للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر. تقدِّم هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة النظيفة، وهي مصممة خصيصًا للقطاعات التي يصعب فيها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الشحن البحري، بالإضافة إلى تطبيقات توليد الطاقة الثابتة. خلال هذا العرض التجريبي، تم تزويد NH3 Kraken بالوقود باستخدام الأمونيا الخضراء، والتي تم إنتاجها بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة، مما أدى إلى تقليل حجم انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير.

تنتج صناعات الشحن العالمية ما يقرب من مليار طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات دولة من مجموعة السبع مثل ألمانيا أو اليابان. تؤكد رحلة الانطلاق الناجحة للقاطرة البحرية NH3 Kraken الإمكانات الهائلة الكامنة في الأمونيا لتحويل صناعة الشحن وغيرها من مصادر توليد الطاقة في المستقبل.

وواصل Woo حديثه قائلاً: "تُعدَّ الأمونيا ثاني أكثر المواد الكيميائية إنتاجًا في العالم، حيث يتم نقل حوالي 20 مليون طن منها حول العالم عبر 200 مرفأ كل عام. "ومع هذا السجل الحافل، يُعدَّ تحويل عقلية الصناعة لاستخدام الأمونيا كوقود أمرًا قابل للتحقيق تمامًا، ويمكن أن يحدث بوتيرة متسارعة".

تخطط شركة Amogy بنشر دراسة حالة توفر تفاصيل تقنية إضافية في الأشهر المقبلة.

نبذة عن شركة Amogy:

تقدِّم شركة Amogy حلول الطاقة الخالية من الكربون بهدف نزع الكربون من القطاعات التي يصعب فيها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الشحن البحري، بالإضافة إلى تطبيقات توليد الطاقة الثابتة. وقد أثبتت تكنولوجيا تكسير الأمونيا الحاصلة على براءة اختراع نجاحها في التطبيقات العملية، فضلاً عن تقدُّمها وقابليتها للتطوير وفعاليتها الشديدة في تقسيم الأمونيا السائلة، وتوليد الطاقة الكهربائية جنبًا إلى جنب مع خلايا وقود الهيدروجين.

يقع المقر الرئيسي لشركة Amogy في بروكلين، نيويورك، ولديها مواقع إضافية بما في ذلك هيوستن، تكساس، والنرويج، وسنغافورة. وتحظى شركة Amogy بدعم هائل من المستثمرين بما في ذلك صندوق Climate Pledge Fund التابع لشركة Amazon، وTemasek، وSK Innovation، وAramco Ventures، وشركة Mitsubishi Corporation، وAP Ventures للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بمتابعة Amogy على LinkedIn ، وX ، وInstagram ، وThreads ، وFacebook ، وYouTube ، أو تفضَّل بزيارة .

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