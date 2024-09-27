Amogy تطلق أول سفينة بحرية في العالم تعمل بالأمونيا الخالية من الكربون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Amogy ، إحدى الشركات التي تُقدِّم حلول تحويل الأمونيا إلى طاقة فعَّالة وقابلة للتطوير والمتقدَّمة، أنّهُ تمّاليوم إكمال أول سفينة بحرية في العالم تعمل بالأمونيا وخالية من الكربون لرحلتها الأولى بنجاح. انطلقت NH3 Kraken ، وهي قاطرة بحرية تم بناؤها في الأصل عام 1957 وتزويدها بنظام تحويل الأمونيا إلى طاقة كهربائية من شركة Amogy، على أحد روافد نهر هدسون، من المنبع من مدينة نيويورك.
يُشكِّل هذا الإجراء التجريبي خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون العالمية وتمكين الصناعة البحرية من تحقيق هدف المنظمة البحرية الدولية (IMO) المتمثل في التوصُّل إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 . وهذا الأمر من شأنه أن يؤكّد جدوى التقنية المُقدَّمة من شركة Amogy والإمكانات الكامنة في الأمونيا كوقود بحري خالٍ من الكربون.
لقد حددت الحكومات في جميع أنحاء العالم والمنظمات الصناعية مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) أهدافًا صارمة للحد من انبعاثات الكربون حول العالم. صرَّح Seonghoon Woo، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Amogy قائلاً: "تبدو هذه الأهداف أمرًا شاقًا، ولكنها ضرورية - ونجاحنا في تقديم أول سفينة خالية من الكربون تعمل بالأمونيا في العالم يؤكّد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق". "وبإطلاق هذه السفينة في البحر حاملةً تقنيتنا لأول مرة، اكتسبنا معرفة قيَّمة من شأنها أن تساعدنا على الانتقال بسرعة إلى التسويق التجاري والتطبيقات العملية. "أصبحت فرصة نزع الكربون من الصناعة البحرية قريبة المنال، وبالنسبة لشركة Amogy، فهذه مجرد البداية."
يُشكِّل إطلاق القاطرة NH3 Kraken بنجاح أكبر وأهم تطبيق لتكنولوجيا Amogy حتى الآن، بعد العروض التجريبية الناجحة لابتكارات أخرى كطائرة بدون طيار، وجرار زراعي تجاري ، وشاحنة نصف مقطورة . ستُطبِّق شركة Amogy المعرفة التي اكتسبتها من هذا العرض التجريبي التوضيحي في التطبيقات الواقعية لتقنياتهاالمتطورة ، بما في ذلك مشروعات التحديث والتصميمات الجديدة. تعمل الشركة بالفعل على العقود الموقَّعة والعقود تحت التنفيذ مع منظمات مثل Hanwha Ocean ، وTerox ، وغيرها.
يعمل نظام تحويل الأمونيا إلى طاقة كهربائية الحاصل على براءة اختراع من شركة Amogy على تقسيم أو "تكسير" الأمونيا السائلة إلى عناصرها الأساسية من الهيدروجين والنيتروجين. وبعد ذلك، يتم توجيه الهيدروجين إلى خلية الوقود، مما يؤدي إلى توليد مستويات طاقة عالية الأداء للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر. تقدِّم هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة النظيفة، وهي مصممة خصيصًا للقطاعات التي يصعب فيها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الشحن البحري، بالإضافة إلى تطبيقات توليد الطاقة الثابتة. خلال هذا العرض التجريبي، تم تزويد NH3 Kraken بالوقود باستخدام الأمونيا الخضراء، والتي تم إنتاجها بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة، مما أدى إلى تقليل حجم انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير.
تنتج صناعات الشحن العالمية ما يقرب من مليار طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات دولة من مجموعة السبع مثل ألمانيا أو اليابان. تؤكد رحلة الانطلاق الناجحة للقاطرة البحرية NH3 Kraken الإمكانات الهائلة الكامنة في الأمونيا لتحويل صناعة الشحن وغيرها من مصادر توليد الطاقة في المستقبل.
وواصل Woo حديثه قائلاً: "تُعدَّ الأمونيا ثاني أكثر المواد الكيميائية إنتاجًا في العالم، حيث يتم نقل حوالي 20 مليون طن منها حول العالم عبر 200 مرفأ كل عام. "ومع هذا السجل الحافل، يُعدَّ تحويل عقلية الصناعة لاستخدام الأمونيا كوقود أمرًا قابل للتحقيق تمامًا، ويمكن أن يحدث بوتيرة متسارعة".
تخطط شركة Amogy بنشر دراسة حالة توفر تفاصيل تقنية إضافية في الأشهر المقبلة.
نبذة عن شركة Amogy:
تقدِّم شركة Amogy حلول الطاقة الخالية من الكربون بهدف نزع الكربون من القطاعات التي يصعب فيها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الشحن البحري، بالإضافة إلى تطبيقات توليد الطاقة الثابتة. وقد أثبتت تكنولوجيا تكسير الأمونيا الحاصلة على براءة اختراع نجاحها في التطبيقات العملية، فضلاً عن تقدُّمها وقابليتها للتطوير وفعاليتها الشديدة في تقسيم الأمونيا السائلة، وتوليد الطاقة الكهربائية جنبًا إلى جنب مع خلايا وقود الهيدروجين.
يقع المقر الرئيسي لشركة Amogy في بروكلين، نيويورك، ولديها مواقع إضافية بما في ذلك هيوستن، تكساس، والنرويج، وسنغافورة. وتحظى شركة Amogy بدعم هائل من المستثمرين بما في ذلك صندوق Climate Pledge Fund التابع لشركة Amazon، وTemasek، وSK Innovation، وAramco Ventures، وشركة Mitsubishi Corporation، وAP Ventures للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بمتابعة Amogy على LinkedIn ، وX ، وInstagram ، وThreads ، وFacebook ، وYouTube ، أو تفضَّل بزيارة .
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