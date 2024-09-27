ZAPI GROUP تعرض مجموعة لا تضاهى من حلول الشحن في معرض البطاريات في أمريكا الشمالية 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تهدف ZAPI GROUP ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التزويد بالكهرباء ومقرها إيطاليا، إلى زيادة الوعي بحلول علامتها التجارية في أمريكا الشمالية إزاء انعقاد معرض
البطاريات في أمريكا الشمالي، في ديترويت (في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر). ستُعرض المجموعة الكاملة لحلول الشاحن الداخلية (OBC) والخارجية، والتي تتراوح قدرتها بين 350 واط و36 كيلوواط، من ZAPI GROUP ويتم دعمها من قِبل العاملين الفنيين من ZIVAN Srl (ZIVAN)، وDelta-Q Technologies (Delta-Q)، وZAPI GROUP.
صرَّح Rod Dayrit، المدير العالمي لتطوير الأعمال لحلول الشحن في ZAPI GROUP قائلاً: "نحمل على عاتقنا التزام توفير العناصر التي تُسهِّم في التزويد بالكهرباء لعملائنا". "صُممِّت مجموعة الشواحن الشاملة لدينا لتحقيق التكامل السلس مع مكونات نظام التزويد بالكهرباء الأخرى وتقنيات البطاريات المُقدَّمة من خلال شبكة شركائنا الواسعة. وفي ظل تواجدنا على الساحة العالمية، نعمل على تبسيط إجراءات التوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والامتثال ودعم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية عبر مختلف الصناعات، مما يضمن حصول عملائنا على أفضل خدمة ممكنة في أي مكان."
سيتم عرض الشاحن الصناعي الجديد SG9 بقدرة 9 كيلووات، والذي يحمل العلامة التجارية ZIVAN في جناح ZAPI GROUP رقم 5622. يمكن تكوين هذا الشاحن السريع عالي المرونة الخارجي لمجموعة متنوعة من مصادر إدخال التيار المتردد للنشر العالمي (كل من الجهد أحادي الطور وثلاثي الطور) ويوفر أنماطًا متنوعة لجهد الشحن (من 36 إلى 96 فولت تيار مستمر) لدعم مجموعة واسعة من مجموعات البطاريات.
ومن جانبه، صرَّح Simone Paterlini، الرئيس التنفيذي للعمليات في ZIVAN قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة بعرض أحدث منتجاتنا؛ حل شحن خارجي محمول وقوي ومتين، ومتميز في السوق في معرض البطاريات في أمريكا الشمالية". "تم تصنيف شاحن SG9 وفقًا لمعايير IP لتحمُّل البيئات الأكثر صعوبة، مما يوفر فرصة شحن عالية الطاقة محمولة في مواقع البناء وغيرها من المواقع الصناعية الخارجية."
تسرُّ ZAPI GROUP توجيه الدعوة للمشاركين في معرض البطاريات لزيارة الجناح 5622 لرؤية الشاحن SG9 واستكشاف محفظتها الأوسع من حلول شحن البطاريات، بما في ذلك الشواحن الداخلية بقدرة 3.3 كيلووات التي تم إصدارها مؤخرًا والمُقدَّمة تحت العلامات التجارية Delta-Q وZIVAN. سيعرض الفريق أيضًا حلولاً أخرى لنظام نقل الحركة الكهربائي، بما في ذلك المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم في المحركات. يُعدُّ هذا الحدث فرصة ممتازة للمهندسين والمصممين ومديري المنتجات للتواصل مع خبرائنا الفنيين ومناقشة التحديات وطلب الحصول على العينات واستكشاف الأفكار لمشاريع التزويد بالكهرباء الخاصة بهم.
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نبذة عن ZAPI GROUP
تعمل ZAPI GROUP على تنظيم عملية التحوُّل إلى مستقبل كهربائي بالكامل بفضل خبرتها في تكامل الأنظمة وحافظة منتجات متكاملة للغاية، من قبيل أجهزة التحكم في الحركة، والمحركات الكهربائية، وأجهزة شحن البطاريات العالية التردد وبرمجيات التنقل الذاتية القيادة للاستخدام في المركبات الكهربائية والهجينة.
وبصفتها شركةً رائدةً عالميًا في مجال التزويد بالكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في مجال الأنظمة وتقود الابتكارات الرائدة ولديها شغف في تحقيق نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP اليوم أكثر من 1700 موظف حول العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.
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