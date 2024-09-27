ZAPI GROUP تعرض مجموعة لا تضاهى من حلول الشحن في معرض البطاريات في أمريكا الشمالية 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تهدف ZAPI GROUP ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التزويد بالكهرباء ومقرها إيطاليا، إلى زيادة الوعي بحلول علامتها التجارية في أمريكا الشمالية إزاء انعقاد البطاريات في أمريكا الشمالي، في ديترويت (في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر). ستُعرض المجموعة الكاملة لحلول الشاحن الداخلية (OBC) والخارجية، والتي تتراوح قدرتها بين 350 واط و36 كيلوواط، من ZAPI GROUP ويتم دعمها من قِبل العاملين الفنيين من ZIVAN Srl (ZIVAN)، وDelta-Q Technologies (Delta-Q)، وZAPI GROUP.

صرَّح Rod Dayrit، المدير العالمي لتطوير الأعمال لحلول الشحن في ZAPI GROUP قائلاً: "نحمل على عاتقنا التزام توفير العناصر التي تُسهِّم في التزويد بالكهرباء لعملائنا". "صُممِّت مجموعة الشواحن الشاملة لدينا لتحقيق التكامل السلس مع مكونات نظام التزويد بالكهرباء الأخرى وتقنيات البطاريات المُقدَّمة من خلال شبكة شركائنا الواسعة. وفي ظل تواجدنا على الساحة العالمية، نعمل على تبسيط إجراءات التوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والامتثال ودعم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية عبر مختلف الصناعات، مما يضمن حصول عملائنا على أفضل خدمة ممكنة في أي مكان."

سيتم عرض الشاحن الصناعي الجديد SG9 بقدرة 9 كيلووات، والذي يحمل العلامة التجارية ZIVAN في جناح ZAPI GROUP رقم 5622. يمكن تكوين هذا الشاحن السريع عالي المرونة الخارجي لمجموعة متنوعة من مصادر إدخال التيار المتردد للنشر العالمي (كل من الجهد أحادي الطور وثلاثي الطور) ويوفر أنماطًا متنوعة لجهد الشحن (من 36 إلى 96 فولت تيار مستمر) لدعم مجموعة واسعة من مجموعات البطاريات.

ومن جانبه، صرَّح Simone Paterlini، الرئيس التنفيذي للعمليات في ZIVAN قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة بعرض أحدث منتجاتنا؛ حل شحن خارجي محمول وقوي ومتين، ومتميز في السوق في معرض البطاريات في أمريكا الشمالية". "تم تصنيف شاحن SG9 وفقًا لمعايير IP لتحمُّل البيئات الأكثر صعوبة، مما يوفر فرصة شحن عالية الطاقة محمولة في مواقع البناء وغيرها من المواقع الصناعية الخارجية."

تسرُّ ZAPI GROUP توجيه الدعوة للمشاركين في معرض البطاريات لزيارة الجناح 5622 لرؤية الشاحن SG9 واستكشاف محفظتها الأوسع من حلول شحن البطاريات، بما في ذلك الشواحن الداخلية بقدرة 3.3 كيلووات التي تم إصدارها مؤخرًا والمُقدَّمة تحت العلامات التجارية Delta-Q وZIVAN. سيعرض الفريق أيضًا حلولاً أخرى لنظام نقل الحركة الكهربائي، بما في ذلك المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم في المحركات. يُعدُّ هذا الحدث فرصة ممتازة للمهندسين والمصممين ومديري المنتجات للتواصل مع خبرائنا الفنيين ومناقشة التحديات وطلب الحصول على العينات واستكشاف الأفكار لمشاريع التزويد بالكهرباء الخاصة بهم.

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نبذة عن ZAPI GROUP

تعمل ZAPI GROUP على تنظيم عملية التحوُّل إلى مستقبل كهربائي بالكامل بفضل خبرتها في تكامل الأنظمة وحافظة منتجات متكاملة للغاية، من قبيل أجهزة التحكم في الحركة، والمحركات الكهربائية، وأجهزة شحن البطاريات العالية التردد وبرمجيات التنقل الذاتية القيادة للاستخدام في المركبات الكهربائية والهجينة.

وبصفتها شركةً رائدةً عالميًا في مجال التزويد بالكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في مجال الأنظمة وتقود الابتكارات الرائدة ولديها شغف في تحقيق نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP اليوم أكثر من 1700 موظف حول العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.

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