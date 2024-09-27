تعلن Vasion عن تغيير اسم المنتج من Printerlogic إلى Vasion Print، مما يمثل عصرًا جديدًا في التحول الرقمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Vasion، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في مجال الأتمتة المنظمة، بفخر أن حل الطباعة السحابية بدون خادم PrinterLogic أصبح الآن Vasion Print. يعكس هذا التحول الإستراتيجي رؤية الشركة الموسعة والتزامها بتقديم حلول أتمتة شاملة تتجاوز إدارة الطباعة التقليدية.

تأسست Vasion تحت اسم PrinterLogic، وتواصل الابتكار في أتمتة الطباعة وما بعدها. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة Vasion Automate، وهي عبارة عن منصة سحابية أصلية تجمع بين أتمتة الطباعة وإدارة الإنتاج وأتمتة إدارة المستندات وأتمتة العمليات التجارية في منصة أتمتة منظمة متقدمة. مع هذه المنصة الجديدة، قدمت الشركة اسم منتج جديد لتمثيل قدراتها الموسعة.

"تتماشى إعادة تسمية هذا الجزء من منصتنا من PrinterLogic إلى Vasion Print مع تطورنا إلى حل أتمتة شامل. تمثل هذه الهوية الجديدة التزامنا بتقديم كل ما يحتاجه قادة تكنولوجيا المعلومات للأتمتة الرقمية في مكان واحد، دون الحاجة إلى بائعين إضافيين أو خدمات أو تكامل معقد. هدفنا هو تبسيط ودعم تحولك الرقمي من خلال توفير أدوات وميزات متقدمة مباشرة في متناول يدك، ودمجها بسلاسة في منصة واحدة قوية".

تعرف على المزيد حول تغيير اسم المنتج ولمزيد من المعلومات حول Vasion وحلها المبتكر Vasion Print، قم بزيارة .

حول Vasion:

أحدثت شركة Vasion ثورة في مجال أتمتة الطباعة من خلال حل SaaS المبني على السحابة وهي الآن رائدة في مجال الأتمتة المنظمة البديهية. يمكن للمؤسسات تبسيط التحول الرقمي باستخدام منصة الأتمتة الخاصة بـ Vasion لدمج مخرجات الطباعة الخاصة بها مع فرق العمل الرقمية التي تقوم بها اليوم: التقاط البيانات، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعرف الضوئي على الحروف والتعرف الذكي على الحروف، وبناء سير العمل وأتمتته، والتوقيعات الرقمية، وتخزين المحتوى الشامل والبحث، وضوابط الامتثال المدمجة، وأتمتة الإخراج المستندة إلى السحابة التي تجمع بين إدارة الطباعة والمخرجات للمستخدم النهائي. تعمل Vasion على تسريع التحول الرقمي من خلال تمكين القادة من الاستفادة من التكاملات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مع توفير الأمان القوي في بيئة الثقة الصفرية، ودمج وتوجيه وتحليل عمليات الأتمتة الخاصة بهم من خلال منصة واحدة. ®PrinterLogic و®Vasion علامتان تجاريتان مسجلتان، وVasion AutomateTM وVasion PrintTM علامتان تجاريتان لشركة Vasion في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.