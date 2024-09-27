تعلن Vasion عن تغيير اسم المنتج من Printerlogic إلى Vasion Print، مما يمثل عصرًا جديدًا في التحول الرقمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Vasion، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في مجال الأتمتة المنظمة، بفخر أن حل الطباعة السحابية بدون خادم PrinterLogic أصبح الآن Vasion Print. يعكس هذا التحول الإستراتيجي رؤية الشركة الموسعة والتزامها بتقديم حلول أتمتة شاملة تتجاوز إدارة الطباعة التقليدية.
تأسست Vasion تحت اسم PrinterLogic، وتواصل الابتكار في أتمتة الطباعة وما بعدها. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة Vasion Automate، وهي عبارة عن منصة سحابية أصلية تجمع بين أتمتة الطباعة وإدارة الإنتاج وأتمتة إدارة المستندات وأتمتة العمليات التجارية في منصة أتمتة منظمة متقدمة. مع هذه المنصة الجديدة، قدمت الشركة اسم منتج جديد لتمثيل قدراتها الموسعة.
"تتماشى إعادة تسمية هذا الجزء من منصتنا من PrinterLogic إلى Vasion Print مع تطورنا إلى حل أتمتة شامل. تمثل هذه الهوية الجديدة التزامنا بتقديم كل ما يحتاجه قادة تكنولوجيا المعلومات للأتمتة الرقمية في مكان واحد، دون الحاجة إلى بائعين إضافيين أو خدمات أو تكامل معقد. هدفنا هو تبسيط ودعم تحولك الرقمي من خلال توفير أدوات وميزات متقدمة مباشرة في متناول يدك، ودمجها بسلاسة في منصة واحدة قوية".
تعرف على المزيد حول تغيير اسم المنتج ولمزيد من المعلومات حول Vasion وحلها المبتكر Vasion Print، قم بزيارة .
حول Vasion:
أحدثت شركة Vasion ثورة في مجال أتمتة الطباعة من خلال حل SaaS المبني على السحابة وهي الآن رائدة في مجال الأتمتة المنظمة البديهية. يمكن للمؤسسات تبسيط التحول الرقمي باستخدام منصة الأتمتة الخاصة بـ Vasion لدمج مخرجات الطباعة الخاصة بها مع فرق العمل الرقمية التي تقوم بها اليوم: التقاط البيانات، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعرف الضوئي على الحروف والتعرف الذكي على الحروف، وبناء سير العمل وأتمتته، والتوقيعات الرقمية، وتخزين المحتوى الشامل والبحث، وضوابط الامتثال المدمجة، وأتمتة الإخراج المستندة إلى السحابة التي تجمع بين إدارة الطباعة والمخرجات للمستخدم النهائي. تعمل Vasion على تسريع التحول الرقمي من خلال تمكين القادة من الاستفادة من التكاملات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مع توفير الأمان القوي في بيئة الثقة الصفرية، ودمج وتوجيه وتحليل عمليات الأتمتة الخاصة بهم من خلال منصة واحدة. ®PrinterLogic و®Vasion علامتان تجاريتان مسجلتان، وVasion AutomateTM وVasion PrintTM علامتان تجاريتان لشركة Vasion في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN27092024004146001356ID1108722003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.