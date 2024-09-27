شركة Beigene العالمية المتخصصة في ابتكارات مجال علم الأورام تعيّن Shalini Sharp في مجلس الإدارة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة BeiGene , Ltd. (ناسداك: BGNE؛ وبورصة هونج كونج: 06160؛ وبورصة شنغهاي: 688235) العالمية المتخصصة في مجال علم الأورام عن تعيين Shalini Sharp في مجلس الإدارة، وعضوًا في لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، اعتبارًا من 27 من سبتمبر 2024.
صرح John V. Oyler، أحد مؤسسي شركة BeiGene ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، قائلاً: "إننا محظوظون بانضمام السيدة Shalini إلى مجلس الإدارة في هذه اللحظة المحورية في رحلة النمو". "يتطلع مجلس الإدارة إلى التعاون مع السيدة Shalini، التي ستكون خبرتها الثرية في قيادة شركات الأدوية العالمية المبتكرة لا تقدر بثمن في غمار اختراقنا أسواق جديدة، وتطويرنا خط إنتاج علاجات السرطان المبتكرة، وشروعنا في مرحلة نمو تحويلية. هذا إلى جانب أن خبرتها في المجال المالي ونجاحها البارز على صعيد توجيه المؤسسات العالمية سيلعبان دورًا محوريًا في دفع عجلة الأرباح مع مواصلة تقديم الأدوية الفعالة لمزيد من المرضى على مستوى العالم."
تعد السيدة Sharp من الشخصيات الرائدة في المجال المالي، فهي محملة بخبرة ثرية في قطاع الأدوية والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في Neurocrine Biosciences وOrganon & Co.، كما قد شغلت سابقًا مناصب في مجالس إدارة Mirati Therapeutics وSutro Biopharma وPrecision Biosciences وPanacea Acquisition Corp. وArray Biopharma وAgenus Inc.
شغلت السيدة Sharp في السابق منصب المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي في Ultragenyx، فضلاً عن منصب المدير المالي ونائب الرئيس في Agenus. كما شغلت في السابق أيضًا مناصب مهمة في Elan Pharmaceuticals وMcKinsey & Company وGoldman Sachs.
صرحت السيدة Sharp، قائلة: "يحدوني بالغ الشرف إزاء انضمامي إلى مجلس إدارة BeiGene في هذه الفترة التي تشهد نموًا عالميًا سريعًا للشركة". "يبهرني التزام شركة BeiGene بالابتكار ومهمتها المتميزة المتمثلة في تيسير سبل الوصول إلى العلاجات على مستوى العالم، وإنني يحدوني بالغ الحماس إزاء التعاون مع مجلس الإدارة لإحداث تأثير إيجابي في حياة المزيد من المرضى."
حصلت السيدة Sharp على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.
تتوفر القائمة الكاملة لمجلس الإدارة على موقع BeiGene الإلكتروني على #CorporateLeaders .
نبذة عن BeiGene
تعد BeiGene شركة عالمية متخصصة في مجال علم الأورام ينصب تركيزها على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة منخفضة التكلفة بحيث يمكن توفيرها لمرضى السرطان على مستوى العالم. وبفضل محفظتنا الكبيرة، نعمل على تسريع وتيرة تطوير خط إنتاج من العلاجات المتنوعة الجديدة، معتمدين في هذا الصدد على قدراتنا الداخلية وروح التعاون السائدة في الشركة. ثم إننا ملتزمون بإجراء تحسينات هائلة تطول سبل توفير الأدوية لعدد أكبر من المرضى الذين يحتاجون إليها. هذا، ويضم فريقنا العالمي أكثر من 10,000 موظف، وينتشر نشاطه عبر خمس قارات. لمعرفة المزيد عن شركة BeiGene، الرجاء زيارة ومتابعتنا على LinkedIn وX (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram .
بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وغيره من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمساهمات المتوقعة من عضو مجلس الإدارة الجديد، وقدرة شركة BeiGene على تطوير خط الإنتاج وقطع خطوات ناجحة على طريق النمو التحويلي والربحية المستدامة، وخطط شركة BeiGene والتزاماتها وطموحاتها وأهدافها المذكورة تحت عنوان "نبذة عن BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة مختلفة، من ضمنها قدرة شركة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الحصول على الموافقة التسويقية؛ والإجراءات التي تتخذها الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على موعد بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والحصول على الموافقة التسويقية؛ وقدرة شركة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري لأدويتها التي جرى التسويق لها والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها؛ وقدرة شركة BeiGene على الحصول على حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والنجاح في الحفاظ عليها وحمايتها؛ واعتماد شركة BeiGene على جهات خارجية لتنفيذ مهمة تطوير الأدوية وتصنيعها والتسويق لها، وغيرها من الخدمات؛ وخبرة شركة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ وقدرة شركة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات وإكمال تطوير الأدوية المرشحة وتحقيق أرباح وفيرة والحفاظ عليها؛ وتلك المخاطر التي جرت مناقشتها بالكامل في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي قدمته شركة BeiGene وفقًا للنموذج 10-Q، فضلاً عن المناقشات حول المخاطر المحتملة والشكوك وغيرها من العوامل المهمة المذكورة في الملفات اللاحقة التي قدمتها شركة BeiGene إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذا، وتعد كل المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي فاعلة اعتبارًا من تاريخه، ولا تلتزم شركة BeiGene بتحديث هذه المعلومات ما لم يُطلب ذلك بموجب القانون.
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