شركة Beigene العالمية المتخصصة في ابتكارات مجال علم الأورام تعيّن Shalini Sharp في مجلس الإدارة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة BeiGene , Ltd.‎ (ناسداك: BGNE؛ وبورصة هونج كونج: 06160؛ وبورصة شنغهاي: 688235) العالمية المتخصصة في مجال علم الأورام عن تعيين Shalini Sharp في مجلس الإدارة، وعضوًا في لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، اعتبارًا من 27 من سبتمبر 2024.

صرح John V. Oyler، أحد مؤسسي شركة BeiGene ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، قائلاً: "إننا محظوظون بانضمام السيدة Shalini إلى مجلس الإدارة في هذه اللحظة المحورية في رحلة النمو". "يتطلع مجلس الإدارة إلى التعاون مع السيدة Shalini، التي ستكون خبرتها الثرية في قيادة شركات الأدوية العالمية المبتكرة لا تقدر بثمن في غمار اختراقنا أسواق جديدة، وتطويرنا خط إنتاج علاجات السرطان المبتكرة، وشروعنا في مرحلة نمو تحويلية. هذا إلى جانب أن خبرتها في المجال المالي ونجاحها البارز على صعيد توجيه المؤسسات العالمية سيلعبان دورًا محوريًا في دفع عجلة الأرباح مع مواصلة تقديم الأدوية الفعالة لمزيد من المرضى على مستوى العالم."

تعد السيدة Sharp من الشخصيات الرائدة في المجال المالي، فهي محملة بخبرة ثرية في قطاع الأدوية والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في Neurocrine Biosciences وOrganon & Co.‎، كما قد شغلت سابقًا مناصب في مجالس إدارة Mirati Therapeutics وSutro Biopharma وPrecision Biosciences وPanacea Acquisition Corp.‎ وArray Biopharma وAgenus Inc.‎

شغلت السيدة Sharp في السابق منصب المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي في Ultragenyx، فضلاً عن منصب المدير المالي ونائب الرئيس في Agenus. كما شغلت في السابق أيضًا مناصب مهمة في Elan Pharmaceuticals وMcKinsey & Company وGoldman Sachs.

صرحت السيدة Sharp، قائلة: "يحدوني بالغ الشرف إزاء انضمامي إلى مجلس إدارة BeiGene في هذه الفترة التي تشهد نموًا عالميًا سريعًا للشركة". "يبهرني التزام شركة BeiGene بالابتكار ومهمتها المتميزة المتمثلة في تيسير سبل الوصول إلى العلاجات على مستوى العالم، وإنني يحدوني بالغ الحماس إزاء التعاون مع مجلس الإدارة لإحداث تأثير إيجابي في حياة المزيد من المرضى."

حصلت السيدة Sharp على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

تتوفر القائمة الكاملة لمجلس الإدارة على موقع BeiGene الإلكتروني على #CorporateLeaders .

نبذة عن BeiGene

تعد BeiGene شركة عالمية متخصصة في مجال علم الأورام ينصب تركيزها على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة منخفضة التكلفة بحيث يمكن توفيرها لمرضى السرطان على مستوى العالم. وبفضل محفظتنا الكبيرة، نعمل على تسريع وتيرة تطوير خط إنتاج من العلاجات المتنوعة الجديدة، معتمدين في هذا الصدد على قدراتنا الداخلية وروح التعاون السائدة في الشركة. ثم إننا ملتزمون بإجراء تحسينات هائلة تطول سبل توفير الأدوية لعدد أكبر من المرضى الذين يحتاجون إليها. هذا، ويضم فريقنا العالمي أكثر من 10,000 موظف، وينتشر نشاطه عبر خمس قارات. لمعرفة المزيد عن شركة BeiGene، الرجاء زيارة ومتابعتنا على LinkedIn وX (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram .

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وغيره من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمساهمات المتوقعة من عضو مجلس الإدارة الجديد، وقدرة شركة BeiGene على تطوير خط الإنتاج وقطع خطوات ناجحة على طريق النمو التحويلي والربحية المستدامة، وخطط شركة BeiGene والتزاماتها وطموحاتها وأهدافها المذكورة تحت عنوان "نبذة عن BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة مختلفة، من ضمنها قدرة شركة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الحصول على الموافقة التسويقية؛ والإجراءات التي تتخذها الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على موعد بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والحصول على الموافقة التسويقية؛ وقدرة شركة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري لأدويتها التي جرى التسويق لها والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها؛ وقدرة شركة BeiGene على الحصول على حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والنجاح في الحفاظ عليها وحمايتها؛ واعتماد شركة BeiGene على جهات خارجية لتنفيذ مهمة تطوير الأدوية وتصنيعها والتسويق لها، وغيرها من الخدمات؛ وخبرة شركة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ وقدرة شركة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات وإكمال تطوير الأدوية المرشحة وتحقيق أرباح وفيرة والحفاظ عليها؛ وتلك المخاطر التي جرت مناقشتها بالكامل في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي قدمته شركة BeiGene وفقًا للنموذج ‎10-Q، فضلاً عن المناقشات حول المخاطر المحتملة والشكوك وغيرها من العوامل المهمة المذكورة في الملفات اللاحقة التي قدمتها شركة BeiGene إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذا، وتعد كل المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي فاعلة اعتبارًا من تاريخه، ولا تلتزم شركة BeiGene بتحديث هذه المعلومات ما لم يُطلب ذلك بموجب القانون.

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