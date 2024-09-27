شركة IQM Quantum Computers تعتزم تقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك بتقنية البنية النجمية الفريدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة IQM Quantum Computers (IQM) الرائدة عالميًا في تصميم وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، عن إبرامها عقدًا يقضي بتقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك ليتم تثبيته في مركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations الكائن في أوسترافا.

يعد العقد جزءًا من برنامج European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). وسيكون هذا الحاسوب هو أول حاسوب كمومي في مركز HPC يعمل على البنية النجمية الفريدة من IQM، حيث يتم توصيل 24 كيوبت بدائرتي رنين مركزيتين. إضافةً إلى ذلك، تم تصميم وحدة QPU المزودة بتقنية البنية النجمية بحيث تعمل بكفاءة أكبر مع أحدث خاصية لتصحيح الأخطاء الكمومية من IQM وغيرها من الخوارزميات المعقدة الأخرى.

تعليقًا على هذا الإعلان، صرح Mikko Välimäki، المدير التنفيذي المشارك لشركة IQM، قائلاً: "يعد الفوز بصفقة تقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك إنجازًا مهمًا يُحسب لشركة IQM والمجتمع الكمومي بأكمله في أوروبا الوسطي. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء أن هذا هو أول نظام للعملاء معتمد على وحدة QPU المدعومة بتقنية البنية النجمية من الجيل التالي، والتي جرى إعدادها لتسهيل وتسريع عملية تصحيح الأخطاء الكمومية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations هادفين إلى الانطلاق بالحواسيب الكمومية إلى آفاق جديدة."

صرح Branislav Jansík، مدير قسم خدمات الحوسبة الفائقة في IT4Innovations، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء حيازة حاسوب كمومي مزود ببنية وحدة QPU الفريدة الجديدة، إذ إن هذه البنية ستحسن كفاءة العمليات الحاسوبية وقابلية تطوير نظامنا تحسينًا هائلاً. ثم إن تقنية البنية النجمية توفر اتصالات مثالية بين الكيوبيتات، مما يسهم في تقليل معدلات الخطأ وزيادة موثوقية العمليات الكمومية. وبفضل هذه البنية الفريدة، يمكننا تحقيق استفادة أكبر من التشابك الكمومي والتوصل إلى نتائج أسرع وأكثر دقة في مجموعة واسعة من التطبيقات، من الذكاء الاصطناعي إلى عمليات محاكاة الأنظمة المعقدة".

يتم ابتكار الكمبيوتر الكمومي تحت مظلة اتحاد LUMI-Q الذي يضم تسعة دول، وسيتوفر لمجموعة كبيرة من المستخدمين النهائيين، من المجتمع العلمي إلى عالم الصناعة والقطاع العام، بغية استكشاف التطبيقات والخوارزميات بشكل نشط.

تبلغ ميزانية EuroHPC Joint Undertaking ما يقرب من 7 مليارات يورو للفترة من 2021 إلى 2027، كما تتكفل المؤسسة بتمويل شراء الحواسيب الكمومية لمراكز HPC الأوروبية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذا سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الحوسبة الكمومية من الصناعة الأوروبية والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى تطوير مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية والعلمية.

صرح الدكتور Jan Goetz، المدير التنفيذي المشارك لشركة IQM Quantum Computers، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر في IQM إزاء كوننا أحد مزودي التكنولوجيا الإستراتيجية في أوروبا. ففريقنا يبذل قصارى جهده لضمان قدرتنا على توفير حواسيب كمومية محلية من الجيل الثاني لمراكز الحوسبة عالية الأداء. وأود أن أشير إلى أن هذا المشروع الطموح سيضمن سيادة أوروبا في هذه التكنولوجيا الحيوية، كما سيمهد الطريق لابتكار مناهج جديدة لتصحيح الأخطاء بكفاءة".

تفضل بقراءة إعلانات EuroHPC JU ومركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations هنا:

نبذة عن IQM Quantum Computers:

تعد IQM شركة رائدة عالميًا في تصنيع وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، إذ توفر شركة IQM حواسيب كمومية محلية متكاملة ومنصة سحابية للوصول إلى الحواسيب في كل مكان في العالم.

من بين عملاء شركة IQM، مراكز الحوسبة عالية الأداء الرائدة ومختبرات الأبحاث والجامعات والمؤسسات المرموقة التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى برامج IQM وأجهزتها. هذا، وتضم شركة IQM بين جنباتها أكثر من 280 موظفًا، ناهيك عن مكاتبها المنتشرة في إسبو وميونيخ وباريس ووارسو ومدريد وسنغافورة.

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