شركة IQM Quantum Computers تعتزم تقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك بتقنية البنية النجمية الفريدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة IQM Quantum Computers (IQM) الرائدة عالميًا في تصميم وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، عن إبرامها عقدًا يقضي بتقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك ليتم تثبيته في مركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations الكائن في أوسترافا.
يعد العقد جزءًا من برنامج European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). وسيكون هذا الحاسوب هو أول حاسوب كمومي في مركز HPC يعمل على البنية النجمية الفريدة من IQM، حيث يتم توصيل 24 كيوبت بدائرتي رنين مركزيتين. إضافةً إلى ذلك، تم تصميم وحدة QPU المزودة بتقنية البنية النجمية بحيث تعمل بكفاءة أكبر مع أحدث خاصية لتصحيح الأخطاء الكمومية من IQM وغيرها من الخوارزميات المعقدة الأخرى.
تعليقًا على هذا الإعلان، صرح Mikko Välimäki، المدير التنفيذي المشارك لشركة IQM، قائلاً: "يعد الفوز بصفقة تقديم أول حاسوب كمومي في جمهورية التشيك إنجازًا مهمًا يُحسب لشركة IQM والمجتمع الكمومي بأكمله في أوروبا الوسطي. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء أن هذا هو أول نظام للعملاء معتمد على وحدة QPU المدعومة بتقنية البنية النجمية من الجيل التالي، والتي جرى إعدادها لتسهيل وتسريع عملية تصحيح الأخطاء الكمومية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations هادفين إلى الانطلاق بالحواسيب الكمومية إلى آفاق جديدة."
صرح Branislav Jansík، مدير قسم خدمات الحوسبة الفائقة في IT4Innovations، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء حيازة حاسوب كمومي مزود ببنية وحدة QPU الفريدة الجديدة، إذ إن هذه البنية ستحسن كفاءة العمليات الحاسوبية وقابلية تطوير نظامنا تحسينًا هائلاً. ثم إن تقنية البنية النجمية توفر اتصالات مثالية بين الكيوبيتات، مما يسهم في تقليل معدلات الخطأ وزيادة موثوقية العمليات الكمومية. وبفضل هذه البنية الفريدة، يمكننا تحقيق استفادة أكبر من التشابك الكمومي والتوصل إلى نتائج أسرع وأكثر دقة في مجموعة واسعة من التطبيقات، من الذكاء الاصطناعي إلى عمليات محاكاة الأنظمة المعقدة".
يتم ابتكار الكمبيوتر الكمومي تحت مظلة اتحاد LUMI-Q الذي يضم تسعة دول، وسيتوفر لمجموعة كبيرة من المستخدمين النهائيين، من المجتمع العلمي إلى عالم الصناعة والقطاع العام، بغية استكشاف التطبيقات والخوارزميات بشكل نشط.
تبلغ ميزانية EuroHPC Joint Undertaking ما يقرب من 7 مليارات يورو للفترة من 2021 إلى 2027، كما تتكفل المؤسسة بتمويل شراء الحواسيب الكمومية لمراكز HPC الأوروبية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذا سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الحوسبة الكمومية من الصناعة الأوروبية والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى تطوير مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية والعلمية.
صرح الدكتور Jan Goetz، المدير التنفيذي المشارك لشركة IQM Quantum Computers، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر في IQM إزاء كوننا أحد مزودي التكنولوجيا الإستراتيجية في أوروبا. ففريقنا يبذل قصارى جهده لضمان قدرتنا على توفير حواسيب كمومية محلية من الجيل الثاني لمراكز الحوسبة عالية الأداء. وأود أن أشير إلى أن هذا المشروع الطموح سيضمن سيادة أوروبا في هذه التكنولوجيا الحيوية، كما سيمهد الطريق لابتكار مناهج جديدة لتصحيح الأخطاء بكفاءة".
تفضل بقراءة إعلانات EuroHPC JU ومركز الحوسبة الفائقة الوطني IT4Innovations هنا:
نبذة عن IQM Quantum Computers:
تعد IQM شركة رائدة عالميًا في تصنيع وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، إذ توفر شركة IQM حواسيب كمومية محلية متكاملة ومنصة سحابية للوصول إلى الحواسيب في كل مكان في العالم.
من بين عملاء شركة IQM، مراكز الحوسبة عالية الأداء الرائدة ومختبرات الأبحاث والجامعات والمؤسسات المرموقة التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى برامج IQM وأجهزتها. هذا، وتضم شركة IQM بين جنباتها أكثر من 280 موظفًا، ناهيك عن مكاتبها المنتشرة في إسبو وميونيخ وباريس ووارسو ومدريد وسنغافورة.
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