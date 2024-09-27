Utility Global تجمع 53 مليون دولار من التمويل المستمر من السلسلة C

BUSINESS WIRE -- قامت Utility Global ‎، الشركة الرائدة في مجال تحويل الغاز إلى قيمة والتي تعمل على تطوير تقنية إنتاج الغاز eXEROTM‎ لديها والمُحسّنة للصناعات التي يصعب تخفيف آثارها، بالإعلان اليوم عن جمعها 53 مليون دولار من التمويل المستمر من الفئة C بقيادة خطة OPG Pension Plan وانضمت إليها شركة الصلب المتعددة الجنسيات، ArcelorMittal SA (رمزها في بورصة NYSE: MT)، من خلال صندوق XCarb®‎ Innovation Fund، إلى جانب المستثمرين الحاليين Ara Partners وAramco Ventures. يعد هذا الاستثمار جزءًا من جولة تمويل الأسهم النامية الحالية لشركة Utility Global. وكذلك أبرمت شركة ArcelorMittal وشركة Utility Global اتفاقية تعاون لتطوير منشأة تجارية في واحد أو أكثر من مصانع الصلب المتكاملة التابعة لشركة ArcelorMittal. توضح هذه الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية وخطوات الطرح التجاري النهج التكنولوجي الفريد الذي تنتهجه شركة Utility Global لإزالة الكربون من الصناعات مثل الصلب، وتحويل الغاز الحيوي إلى الهيدروجين، وإنتاج الطاقة، والمواد الكيميائية والتكرير، وغيرها من القطاعات التي يصعب التخفيف من آثارها.

ستعمل العائدات من هذه الجولة على تسريع استراتيجيات الطرح التجاري والتسويق لتكنولوجيا eXERO التي أثبتت كفاءتها وحصلت على براءة اختراع وتم اختبارها من قبل شركة Utility Global. وبعد نجاحها في إتمام برنامجها التجريبي في منشأة تجارية للصلب، والذي أسفر عن إنتاج أول هيدروجين على الإطلاق من غازات الفرن العالي في مفاعل واحد، انتقلت الشركة إلى خطوة النشر التجاري. وعلى وجه التحديد، ستركز الاستثمارات على التصميم النهائي والإنتاج بهدف نشر الوحدات التجارية الأولى في عام 2026، في إطار برنامج خط إنتاج H2GenTM‎ التابع للشركة. ستعمل تقنية Utility Global المبتكرة على تحويل صناعة الصلب والغاز الحيوي إلى صناعة التنقل وغيرها من الصناعات من خلال تقديم طريقة جديدة فعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع إنتاج الوقود والمواد الكيميائية المنخفضة الكربون، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

صرح Claus Nussgruberر، الرئيس التنفيذي لشركة Utility Global، قائلاً: "لدينا عدد متزايد من المستثمرين ذوي الكفاءة العالية الذين يدعمون خطة الطرح التجاري التي نقوم بها. ويسعى العملاء والمستثمرون إلى إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون في الموقع، والتي تحقق خفضًا ملموسًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذا العقد. إن حل eXERO الذي نقدمه هو الأول من نوعه لتحويل غازات العمليات إلى هيدروجين نظيف في مفاعل واحد، وفي الموقع، بطريقة فعالة من حيث التكلفة تعمل على إطالة عمر أصول العملاء والعمليات الحالية، مع تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات."

تم إطلاق صندوق XCarb® Innovation Fund‎ للابتكار التابع لشركة ArcelorMittal في عام 2021، وهو يستثمر في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات رائدة من شأنها تسريع انتقال صناعة الصلب إلى صناعة الصلب الخالية من الكربون. ومنذ إطلاقه، تعهد الصندوق باستثمارات في ثماني شركات تغطي مجموعة من تقنيات إزالة الكربون، وهي: الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة على المدى الطويل، واحتجاز الكربون واستخدامه، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، وتحليل أكسيد المنصهر، وإنتاج الفحم الحيوي.

وبموجب اتفاقية التعاون، ستقوم شركة Utility Global بنشر منشأة تجارية في واحد أو أكثر من مصانع الصلب المتكاملة التابعة لشركة ArcelorMittal، وسيتم الإعلان عن تحديد الموقع في وقت لاحق.

وعلَّقت Irina Gorbounova، رئيسة صندوق XCarb® Innovation Fund في ArcelorMittal، قائلة: "بالنسبة للقطاعات التي يصعب الحد من آثارها، مثل الصلب، يجب أن تكون تقنيات إزالة الكربون فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير أيضًا. تتمتع منصة تكنولوجيا eXERO التابعة لشركة Utility Global بالقدرة على تحقيق الأمرين كليهما، وهو ما يجعلها استثمارًا جذابًا لصندوق Innovation Fund لدينا. إنها إضافة حميدة إلى المجموعة الواسعة من الاستثمارات الموجودة في صندوق Innovation Fund، ونحن نتطلع إلى التعاون مع فريق إدارة Utility Global لدعم الطرح التجاري للتكنولوجيا بينما تواصل تطورها ونضجها."

لا تزال Ara Partners ‏ (Ara) هي المستثمر الأكبر في شركة Utility Global. والهدف الوحيد لشركة Ara هو إزالة الكربون من الاقتصاد الصناعي من خلال سد الفجوة بين الملكية الفكرية والأصول الحقيقية. لقد استثمرت شركة Ara في شركة Utility Global في عام 2021، وتواصل دعم مسار نمو الشركة بينما تستعد لنشر الوحدات التجارية. وقال Cory Steffek، الشريك في شركة Ara وعضو مجلس إدارة Utility Global: "نحن نواصل تقديم الدعم القوي لشركة Utility Global وفريق إدارتها. وتغمرنا السعادة إزاء إضافة هذين المستثمرين المتميزين إلى العلامة التجارية Utility Global ونتطلع إلى التوسع التجاري مع الشركتين كلتيهما." تضم محفظة أعمال Ara نحو 30 شركة تركز على إزالة الكربون، وقد جمعت ما يزيد عن 6 مليارات دولار منذ عام 2017.

وبالإضافة إلى الاستثمارات الأخيرة من Ara Partners، وOPG Pension Plan، وArcelorMittal XCarb® Innovation Fund، وAramco Ventures، فإن المستثمرين الأوائل يشملون أيضًا شركة Saint-Gobain.

عملت شركة TPH&Co.، وهي شركة متخصصة في مجال الطاقة تابعة لشركة Perella Weinberg Partners، كمستشار مالي حصري لشركة Utility Global.

معلومات عن Utility Global

Utility Global هي شركة مقرها هيوستن بولاية تكساس، متخصصة في تحويل الغاز إلى قيمة، وهي رائدة في تكنولوجيا إنتاج الغاز eXEROTM‎ سعيًا نحو مستقبل عديم الكربون وميسور التكلفة. قامت Utility Global بتطوير مفاعل خاص بها يقوم بمعالجة الغازات الصناعية المتنوعة، من دون استخدام الكهرباء، وتحويلها إلى هيدروجين عالي النقاء وتيار مركز من ثاني أكسيد الكربون يمكن التقاطه بسهولة في الموقع، من مكان واحد فعال من حيث التكلفة. يمكن إعادة تدوير الهيدروجين الناتج عن غازات صناعة الصلب في عملية صناعة الصلب ليحل محل الفحم، في حين يعمل نقاء تيار ثاني أكسيد الكربون المركز على تبسيط وتقليل تكلفة التقاط الكربون الناتج بشكل كبير، وهو حل مهم لإزالة الكربون من عمليات صناعة الصلب الحالية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتغلب على تحديات الاستدامة التقليدية، من خلال محرك ابتكار لا مثيل له ومنهجية طرح تجاري سريعة.

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معلومات عن Ara Partners

Ara Partners هي شركة عالمية للاستثمار في الأسهم الخاصة والبنية التحتية تركز على إزالة الكربون الصناعي. تأسست Ara Partners في عام 2017، بهدف بناء وتوسيع نطاق الشركات ذات التأثير الكبير في إزالة الكربون في جميع القطاعات الصناعية والتصنيعية، والمواد الكيميائية وغيرها، وكفاءة الطاقة والوقود الأخضر، والأغذية والزراعة. تمارس الشركة أعمالها من خلال مكاتبها في هيوستن، وبوسطن، وواشنطن العاصمة، ودبلن. أغلقت شركة Ara Partners صندوقها الثالث للاستثمار الخاص في ديسمبر 2023 بالتزامات رأسمالية تزيد عن 2.8 مليار دولار. واعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت الأصول قيد الإدارة لدى شركة Ara Partners نحو 6.3 مليارات دولار.

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معلومات عن ArcelorMittal

تعد ArcelorMittal إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال الصلب والتعدين المتكامل، ولها مشروعات في 60 دولة وعمليات تصنيع صلب أساسية في 15 دولة. وهي أكبر منتج للصلب في أوروبا، ومن بين أكبر الشركات في الأمريكتين، ولديها أعمال متزايدة في آسيا من خلال مشروعها المشترك AM/NS India.

تبيع شركة ArcelorMittal منتجاتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك صناعات السيارات والهندسة والبناء والآلات. وفي عام 2023، حققت إيرادات بلغت 68.3 مليار دولار، وأنتجت 58.1 مليون طن متري من الفولاذ الخام، و42.0 مليون طن من خام الحديد.

إن هدفنا هو إنتاج فولاذ بشكل أكثر ذكاءً لصالح الناس والكوكب؛ الفولاذ المصنوع باستخدام عمليات مبتكرة تستهلك قدرًا أقل من الطاقة، وتنبعث منها كميات أقل من الكربون بشكل كبير، وتعمل على خفض التكاليف؛ فولاذ أنظف وأقوى وقابل لإعادة الاستخدام؛ الفولاذ المستخدم في البنية التحتية للطاقة المتجددة والذي من شأنه أن يدعم المجتمعات أثناء تحقيقها للتغيير خلال هذا القرن. بفضل الفولاذ الذي يشكل جوهر أعمالنا، وموظفينا المبدعين وثقافة ريادة الأعمال التي ننتمي إليها، فإننا سندعم العالم في إحداث هذا التغيير.

شركة ArcelorMittal مدرجة في بورصات نيويورك (بالرمز MT)، وأمستردام (بالرمز MT)، وباريس (بالرمز MT)، ولوكسمبورج (بالرمز MT) وفي بورصات برشلونة وبلباو ومدريد وفالنسيا الإسبانية (بالرمز MTS).

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معلومات عن Aramco Ventures

Aramco Ventures هي الذراع الاستثمارية لشركة Aramco، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة. يقع المقر الرئيسي لشركة Aramco في الظهران ولها مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستثمر برامج المشاريع الاستراتيجية لشركة Aramco Ventures عالميًا في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع التي تتمتع بتقنيات ذات أهمية استراتيجية لشركتها الأم Aramco، وتدعم في المقام الأول إزالة الكربون من عملياتها، وأعمال الوقود المنخفض الكربون الجديدة، ومبادرات التحول الرقمي. وتدير Aramco Ventures أيضًا برنامج Prosperity7، وهو برنامج استثماري للتكنولوجيا المبتكرة للشركة.

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معلومات عن Saint-Gobain

تعتبر شركة Saint-Gobain رائدة عالميًا في مجال البناء الخفيف والمستدام، حيث تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع المواد والخدمات لأسواق البناء والصناعة. ويتم تطوير حلولها المتكاملة لتجديد المباني العامة والخاصة والبناء الخفيف وإزالة الكربون من البناء والصناعة من خلال عملية ابتكار مستمرة وتوفير الاستدامة والأداء. إن التزام المجموعة موجه نحو هدفها، وهو "جعل العالم موطنًا أفضل."

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