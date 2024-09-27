Utility Global تجمع 53 مليون دولار من التمويل المستمر من السلسلة C

(MENAFN
- AETOSWire)
BUSINESS WIRE -- قامت Utility Global ، الشركة الرائدة في مجال تحويل الغاز إلى قيمة والتي تعمل على تطوير تقنية إنتاج الغاز eXEROTM لديها والمُحسّنة للصناعات التي يصعب تخفيف آثارها، بالإعلان اليوم عن جمعها 53 مليون دولار من التمويل المستمر من الفئة C بقيادة خطة OPG Pension Plan وانضمت إليها شركة الصلب المتعددة الجنسيات، ArcelorMittal SA (رمزها في بورصة NYSE: MT)، من خلال صندوق XCarb® Innovation Fund، إلى جانب المستثمرين الحاليين Ara Partners وAramco Ventures. يعد هذا الاستثمار جزءًا من جولة تمويل الأسهم النامية الحالية لشركة Utility Global. وكذلك أبرمت شركة ArcelorMittal وشركة Utility Global اتفاقية تعاون لتطوير منشأة تجارية في واحد أو أكثر من مصانع الصلب المتكاملة التابعة لشركة ArcelorMittal. توضح هذه الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية وخطوات الطرح التجاري النهج التكنولوجي الفريد الذي تنتهجه شركة Utility Global لإزالة الكربون من الصناعات مثل الصلب، وتحويل الغاز الحيوي إلى الهيدروجين، وإنتاج الطاقة، والمواد الكيميائية والتكرير، وغيرها من القطاعات التي يصعب التخفيف من آثارها.
ستعمل العائدات من هذه الجولة على تسريع استراتيجيات الطرح التجاري والتسويق لتكنولوجيا eXERO التي أثبتت كفاءتها وحصلت على براءة اختراع وتم اختبارها من قبل شركة Utility Global. وبعد نجاحها في إتمام برنامجها التجريبي في منشأة تجارية للصلب، والذي أسفر عن إنتاج أول هيدروجين على الإطلاق من غازات الفرن العالي في مفاعل واحد، انتقلت الشركة إلى خطوة النشر التجاري. وعلى وجه التحديد، ستركز الاستثمارات على التصميم النهائي والإنتاج بهدف نشر الوحدات التجارية الأولى في عام 2026، في إطار برنامج خط إنتاج H2GenTM التابع للشركة. ستعمل تقنية Utility Global المبتكرة على تحويل صناعة الصلب والغاز الحيوي إلى صناعة التنقل وغيرها من الصناعات من خلال تقديم طريقة جديدة فعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع إنتاج الوقود والمواد الكيميائية المنخفضة الكربون، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
صرح Claus Nussgruberر، الرئيس التنفيذي لشركة Utility Global، قائلاً: "لدينا عدد متزايد من المستثمرين ذوي الكفاءة العالية الذين يدعمون خطة الطرح التجاري التي نقوم بها. ويسعى العملاء والمستثمرون إلى إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون في الموقع، والتي تحقق خفضًا ملموسًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذا العقد. إن حل eXERO الذي نقدمه هو الأول من نوعه لتحويل غازات العمليات إلى هيدروجين نظيف في مفاعل واحد، وفي الموقع، بطريقة فعالة من حيث التكلفة تعمل على إطالة عمر أصول العملاء والعمليات الحالية، مع تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات."
تم إطلاق صندوق XCarb® Innovation Fund للابتكار التابع لشركة ArcelorMittal في عام 2021، وهو يستثمر في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات رائدة من شأنها تسريع انتقال صناعة الصلب إلى صناعة الصلب الخالية من الكربون. ومنذ إطلاقه، تعهد الصندوق باستثمارات في ثماني شركات تغطي مجموعة من تقنيات إزالة الكربون، وهي: الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة على المدى الطويل، واحتجاز الكربون واستخدامه، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، وتحليل أكسيد المنصهر، وإنتاج الفحم الحيوي.
وبموجب اتفاقية التعاون، ستقوم شركة Utility Global بنشر منشأة تجارية في واحد أو أكثر من مصانع الصلب المتكاملة التابعة لشركة ArcelorMittal، وسيتم الإعلان عن تحديد الموقع في وقت لاحق.
وعلَّقت Irina Gorbounova، رئيسة صندوق XCarb® Innovation Fund في ArcelorMittal، قائلة: "بالنسبة للقطاعات التي يصعب الحد من آثارها، مثل الصلب، يجب أن تكون تقنيات إزالة الكربون فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير أيضًا. تتمتع منصة تكنولوجيا eXERO التابعة لشركة Utility Global بالقدرة على تحقيق الأمرين كليهما، وهو ما يجعلها استثمارًا جذابًا لصندوق Innovation Fund لدينا. إنها إضافة حميدة إلى المجموعة الواسعة من الاستثمارات الموجودة في صندوق Innovation Fund، ونحن نتطلع إلى التعاون مع فريق إدارة Utility Global لدعم الطرح التجاري للتكنولوجيا بينما تواصل تطورها ونضجها."
لا تزال Ara Partners (Ara) هي المستثمر الأكبر في شركة Utility Global. والهدف الوحيد لشركة Ara هو إزالة الكربون من الاقتصاد الصناعي من خلال سد الفجوة بين الملكية الفكرية والأصول الحقيقية. لقد استثمرت شركة Ara في شركة Utility Global في عام 2021، وتواصل دعم مسار نمو الشركة بينما تستعد لنشر الوحدات التجارية. وقال Cory Steffek، الشريك في شركة Ara وعضو مجلس إدارة Utility Global: "نحن نواصل تقديم الدعم القوي لشركة Utility Global وفريق إدارتها. وتغمرنا السعادة إزاء إضافة هذين المستثمرين المتميزين إلى العلامة التجارية Utility Global ونتطلع إلى التوسع التجاري مع الشركتين كلتيهما." تضم محفظة أعمال Ara نحو 30 شركة تركز على إزالة الكربون، وقد جمعت ما يزيد عن 6 مليارات دولار منذ عام 2017.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الأخيرة من Ara Partners، وOPG Pension Plan، وArcelorMittal XCarb® Innovation Fund، وAramco Ventures، فإن المستثمرين الأوائل يشملون أيضًا شركة Saint-Gobain.
عملت شركة TPH&Co.، وهي شركة متخصصة في مجال الطاقة تابعة لشركة Perella Weinberg Partners، كمستشار مالي حصري لشركة Utility Global.
معلومات عن Utility Global
Utility Global هي شركة مقرها هيوستن بولاية تكساس، متخصصة في تحويل الغاز إلى قيمة، وهي رائدة في تكنولوجيا إنتاج الغاز eXEROTM سعيًا نحو مستقبل عديم الكربون وميسور التكلفة. قامت Utility Global بتطوير مفاعل خاص بها يقوم بمعالجة الغازات الصناعية المتنوعة، من دون استخدام الكهرباء، وتحويلها إلى هيدروجين عالي النقاء وتيار مركز من ثاني أكسيد الكربون يمكن التقاطه بسهولة في الموقع، من مكان واحد فعال من حيث التكلفة. يمكن إعادة تدوير الهيدروجين الناتج عن غازات صناعة الصلب في عملية صناعة الصلب ليحل محل الفحم، في حين يعمل نقاء تيار ثاني أكسيد الكربون المركز على تبسيط وتقليل تكلفة التقاط الكربون الناتج بشكل كبير، وهو حل مهم لإزالة الكربون من عمليات صناعة الصلب الحالية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتغلب على تحديات الاستدامة التقليدية، من خلال محرك ابتكار لا مثيل له ومنهجية طرح تجاري سريعة.
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معلومات عن Ara Partners
Ara Partners هي شركة عالمية للاستثمار في الأسهم الخاصة والبنية التحتية تركز على إزالة الكربون الصناعي. تأسست Ara Partners في عام 2017، بهدف بناء وتوسيع نطاق الشركات ذات التأثير الكبير في إزالة الكربون في جميع القطاعات الصناعية والتصنيعية، والمواد الكيميائية وغيرها، وكفاءة الطاقة والوقود الأخضر، والأغذية والزراعة. تمارس الشركة أعمالها من خلال مكاتبها في هيوستن، وبوسطن، وواشنطن العاصمة، ودبلن. أغلقت شركة Ara Partners صندوقها الثالث للاستثمار الخاص في ديسمبر 2023 بالتزامات رأسمالية تزيد عن 2.8 مليار دولار. واعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت الأصول قيد الإدارة لدى شركة Ara Partners نحو 6.3 مليارات دولار.
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معلومات عن ArcelorMittal
تعد ArcelorMittal إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال الصلب والتعدين المتكامل، ولها مشروعات في 60 دولة وعمليات تصنيع صلب أساسية في 15 دولة. وهي أكبر منتج للصلب في أوروبا، ومن بين أكبر الشركات في الأمريكتين، ولديها أعمال متزايدة في آسيا من خلال مشروعها المشترك AM/NS India.
تبيع شركة ArcelorMittal منتجاتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك صناعات السيارات والهندسة والبناء والآلات. وفي عام 2023، حققت إيرادات بلغت 68.3 مليار دولار، وأنتجت 58.1 مليون طن متري من الفولاذ الخام، و42.0 مليون طن من خام الحديد.
إن هدفنا هو إنتاج فولاذ بشكل أكثر ذكاءً لصالح الناس والكوكب؛ الفولاذ المصنوع باستخدام عمليات مبتكرة تستهلك قدرًا أقل من الطاقة، وتنبعث منها كميات أقل من الكربون بشكل كبير، وتعمل على خفض التكاليف؛ فولاذ أنظف وأقوى وقابل لإعادة الاستخدام؛ الفولاذ المستخدم في البنية التحتية للطاقة المتجددة والذي من شأنه أن يدعم المجتمعات أثناء تحقيقها للتغيير خلال هذا القرن. بفضل الفولاذ الذي يشكل جوهر أعمالنا، وموظفينا المبدعين وثقافة ريادة الأعمال التي ننتمي إليها، فإننا سندعم العالم في إحداث هذا التغيير.
شركة ArcelorMittal مدرجة في بورصات نيويورك (بالرمز MT)، وأمستردام (بالرمز MT)، وباريس (بالرمز MT)، ولوكسمبورج (بالرمز MT) وفي بورصات برشلونة وبلباو ومدريد وفالنسيا الإسبانية (بالرمز MTS).
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معلومات عن Aramco Ventures
Aramco Ventures هي الذراع الاستثمارية لشركة Aramco، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة. يقع المقر الرئيسي لشركة Aramco في الظهران ولها مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستثمر برامج المشاريع الاستراتيجية لشركة Aramco Ventures عالميًا في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع التي تتمتع بتقنيات ذات أهمية استراتيجية لشركتها الأم Aramco، وتدعم في المقام الأول إزالة الكربون من عملياتها، وأعمال الوقود المنخفض الكربون الجديدة، ومبادرات التحول الرقمي. وتدير Aramco Ventures أيضًا برنامج Prosperity7، وهو برنامج استثماري للتكنولوجيا المبتكرة للشركة.
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معلومات عن Saint-Gobain
تعتبر شركة Saint-Gobain رائدة عالميًا في مجال البناء الخفيف والمستدام، حيث تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع المواد والخدمات لأسواق البناء والصناعة. ويتم تطوير حلولها المتكاملة لتجديد المباني العامة والخاصة والبناء الخفيف وإزالة الكربون من البناء والصناعة من خلال عملية ابتكار مستمرة وتوفير الاستدامة والأداء. إن التزام المجموعة موجه نحو هدفها، وهو "جعل العالم موطنًا أفضل."
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