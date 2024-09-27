Believer Meats وGEA ينسقان جهودهما لتوسيع نطاق إنتاج اللحوم المستنبتة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقَّعت Believer Meats ، إحدى الشركات الرائدة في صناعة اللحوم المستنبتة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة GEA ، إحدى أكبر مورِّدي المعدات والأنظمة الإنتاجية على مستوى العالم لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية. تتركز الشراكة على التطوير المشترك للتكنولوجيات والعمليات لتحسين اقتصاديات الوحدة واستدامة إنتاج اللحوم المستنبتة.

وستركِّز الشركات على تحسين مستويات الأداء والكفاءة والأثر البيئي لإنتاج اللحوم المستنبتة، بدءًا باختيار خلايا الدجاج والتوسُّع لتضمين منتجات أخرى. يُشكِّل هذا التعاون القوة الدافعة للتطوُّر في المفاعلات الحيوية وأنظمة التروية وتجديد الوسائط مع تقليل التأثير البيئي من خلال الاستخدام الأمثل للمياه واستهلاك الطاقة ومبادرات الاقتصاد الدائري كالاستفادة من جداول النفايات. تتضافر جهود شركتا Believer وGEA سويًا بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتبسيط نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة لجعل اللحوم المستنبتة بأسعار معقولة أكثر فضلاً عن سهولة الوصول إليها.

"Believer تخطو على المسار الصحيح للتغلب على أكبر العقبات التي تحد من إمكانية التوسُّع. "بإبرام هذه الشراكة مع GEA - واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمعدات الهندسية والتكنولوجية الحيوية في العالم - فإننا نحرز تقدُّمًا كبيرًا في ابتكار أحدث التقنيات وقدرات هندسة العمليات اللازمة لإنتاج منتجات اللحوم المستنبتة بتكلفة ملاءمة"، حسبما قال Gustavo Burger، الرئيس التنفيذي لشركة Believer. "ستُسهِّم الشراكة مع GEA في زيادة عائدات الإنتاج بنحو أكثر كفاءة واستدامة، وهو الأمر الذي يُمثل أهم الأولويات بالنسبة لشركة Believer. تبدأ صناعة اللحوم المستنبتة في اتخاذ مسار جديد لم يسبق لأحد البدء فيه. تنتابنا حالة من السعادة بعقد الشراكة مع GEA ونحن متفائلون جدًا بما يخبئه لنا المستقبل".

"وفي ظل التوقعات التي تشير إلى وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، هناك حاجة واضحة لتوفير الطعام إلى المزيد من الأشخاص باستخدام موارد أقل"، حسبما صرَّح Stefan Klebert، الرئيس التنفيذي لشركة GEA. "نتشارك سويًا رؤية Believer التي تثبت أن تكنولوجيا زراعة الخلايا هي السبيل الوحيد لجعل اللحوم الآمنة والصحية متوفِّرة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. يسرُّنا التعاون مع Believer في تطوير عملياتها وتوسيع نطاقها-وهذا التعاون يتوافق مع هدفنا: "تسخير الهندسة لتحسين العالم."

تهدف شركتا Believer Meats وGEA إلى تعزيز قطاع اللحوم المستنبتة وتقريب الصناعة إلى نطاقها الكامل. وترمي شراكتهما الاستراتيجية أيضًا إلى إنشاء مشاريع تجارية مشتركة من شأنها الاستفادة من مواطن القوة والموارد لدى الشركتين، وتوسيع نطاق السوق، وتسريع نمو صناعة اللحوم المستنبتة على مستوى العالم.

تركِّز Believer باعتبارها شركةً رائدةً في صناعة اللحوم المستنبتة سريعة التوسُّع، على تطوير تقنية زراعة الخلايا الفعَّالة والقابلة للتطوير لإنتاج منتجات لحوم مستنبتة آمنة وصحية ولذيذة. تبني الشركة في الوقت الحالي أكبر منشأة لإنتاج اللحوم المستنبتة في العالم في ويلسون بولاية كارولينا الشمالية، والتي تضم مركز ابتكار متطور ومطبخ للتذوق. ومن المزمع تشغيل المنشأة في بداية عام 2025، وستتمكَّن من إنتاج ما لا يقل عن 12,000 طن متري (26 مليون رطل) من الدجاج المستنبت سنويًا - دون ذبح حيوان واحد أثناء الإنتاج.

ستقوم شركة GEA بتطوير مفاعلات حيوية خاصة بها وتشغيلها لتقنية زراعة الخلايا الخاصة بشركة Believer، والتي تم تصميمها لتحقيق كثافات عالية من الخلايا وعوائد مرتفعة. ويتمثل المحور الأساسي لهذا التعاون في عملية التروية من خلال أجهزة الطرد المركزي وتجديد وسائط الخلايا التي تستخدمها Believer لخطوط الخلايا لديها، والتي من شأنها أن تُحسِّن أداء الخلايا مع توفير المياه والمغذيات والموارد. تقلل هذه العملية من تكاليف الإنتاج عن طريق إزالة المشتقات وتمكين إعادة استخدام الوسائط. وستواصل الشركات تعزيز سُبل التعاون في تحسين العمليات، وتطوير المعدات، وتوسيع نطاق الابتكارات لدعم الإنتاج واسع النطاق للحوم المستنبتة.

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نبذة عن شركة Believer Meats

Believer Meats هي شركة متخصَّصة في إنتاج اللحوم المستنبتة، وتُعدَّ أول شركةً رائدةً في مجال نظام إنتاج اللحوم المستنبتة القابل للتطوير والذي يوفر الطعام للجميع في شتى أرجاء العالم. تتمثل مهمة شركة Believer التي يقع مقرها في شيكاغو في ضمان أن تتمكن الأجيال القادمة من الاستمتاع باللحوم التي نعرفها ونحبها. تعمل شركة Believer على بناء مستقبل أفضل للأشخاص والحيوانات والكوكب بأكمله من خلال توفير اللحوم طيبة المذاق والمستدامة والمغذية والمتوفِّرة على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة believermeats .

نبذة عن شركة GEA

تُعدَّ GEA إحدى أكبر الشركات المورِّدة للأنظمة والمكونات لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية في العالم. تركز مجموعة التكنولوجيا الدولية، التي تأسست في عام 1881، على الآلات والمصانع، بالإضافة إلى تكنولوجيا العمليات المتقدمة والمكونات والخدمات الشاملة. حققت المجموعة التي تمتلك قاعدة موظفين تتجاوز 18,000 موظف إيرادات بلغت حوالي 5.4 مليار يورو في أكثر من 150 دولة في السنة المالية 2023. تعمل مصانع GEA وعملياتها ومكوناتها وخدماتها على تعزيز كفاءة إنتاج العملاء ومستويات الاستدامة. تساهم بشكلٍ كبير في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام البلاستيك وهدر المواد الغذائية. وفي هذا السياق، تُقدِّم شركة GEA مساهمة رئيسية نحو مستقبل مستدام، بما يتماشى مع هدف الشركة: "تسخير الهندسة لتحسين العالم."

تم إدراج شركة GEA في مؤشر MDAX الألماني، مؤشر STOXX® Europe 600، وهي من بين الشركات التي تُشكِّل مؤشر DAX 50 ESG ومؤشر MSCI Global Sustainability بالإضافة إلى مؤشرات Dow Jones Sustainability World وDow Jones Sustainability Europe.

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