Believer Meats وGEA ينسقان جهودهما لتوسيع نطاق إنتاج اللحوم المستنبتة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقَّعت Believer Meats ، إحدى الشركات الرائدة في صناعة اللحوم المستنبتة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة GEA ، إحدى أكبر مورِّدي المعدات والأنظمة الإنتاجية على مستوى العالم لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية. تتركز الشراكة على التطوير المشترك للتكنولوجيات والعمليات لتحسين اقتصاديات الوحدة واستدامة إنتاج اللحوم المستنبتة.
وستركِّز الشركات على تحسين مستويات الأداء والكفاءة والأثر البيئي لإنتاج اللحوم المستنبتة، بدءًا باختيار خلايا الدجاج والتوسُّع لتضمين منتجات أخرى. يُشكِّل هذا التعاون القوة الدافعة للتطوُّر في تكنولوجيا المفاعلات الحيوية وأنظمة التروية وتجديد الوسائط مع تقليل التأثير البيئي من خلال الاستخدام الأمثل للمياه واستهلاك الطاقة ومبادرات الاقتصاد الدائري كالاستفادة من جداول النفايات. تتضافر جهود شركتا Believer وGEA سويًا بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتبسيط نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة لجعل اللحوم المستنبتة بأسعار معقولة أكثر فضلاً عن سهولة الوصول إليها.
"Believer تخطو على المسار الصحيح للتغلب على أكبر العقبات التي تحد من إمكانية التوسُّع. "بإبرام هذه الشراكة مع GEA - واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمعدات الهندسية والتكنولوجية الحيوية في العالم - فإننا نحرز تقدُّمًا كبيرًا في ابتكار أحدث التقنيات وقدرات هندسة العمليات اللازمة لإنتاج منتجات اللحوم المستنبتة بتكلفة ملاءمة"، حسبما قال Gustavo Burger، الرئيس التنفيذي لشركة Believer. "ستُسهِّم الشراكة مع GEA في زيادة عائدات الإنتاج بنحو أكثر كفاءة واستدامة، وهو الأمر الذي يُمثل أهم الأولويات بالنسبة لشركة Believer. تبدأ صناعة اللحوم المستنبتة في اتخاذ مسار جديد لم يسبق لأحد البدء فيه. تنتابنا حالة من السعادة بعقد الشراكة مع GEA ونحن متفائلون جدًا بما يخبئه لنا المستقبل".
"وفي ظل التوقعات التي تشير إلى وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، هناك حاجة واضحة لتوفير الطعام إلى المزيد من الأشخاص باستخدام موارد أقل"، حسبما صرَّح Stefan Klebert، الرئيس التنفيذي لشركة GEA. "نتشارك سويًا رؤية Believer التي تثبت أن تكنولوجيا زراعة الخلايا هي السبيل الوحيد لجعل اللحوم الآمنة والصحية متوفِّرة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. يسرُّنا التعاون مع Believer في تطوير عملياتها وتوسيع نطاقها-وهذا التعاون يتوافق مع هدفنا: "تسخير الهندسة لتحسين العالم."
تهدف شركتا Believer Meats وGEA إلى تعزيز قطاع اللحوم المستنبتة وتقريب الصناعة إلى نطاقها الكامل. وترمي شراكتهما الاستراتيجية أيضًا إلى إنشاء مشاريع تجارية مشتركة من شأنها الاستفادة من مواطن القوة والموارد لدى الشركتين، وتوسيع نطاق السوق، وتسريع نمو صناعة اللحوم المستنبتة على مستوى العالم.
تركِّز Believer باعتبارها شركةً رائدةً في صناعة اللحوم المستنبتة سريعة التوسُّع، على تطوير تقنية زراعة الخلايا الفعَّالة والقابلة للتطوير لإنتاج منتجات لحوم مستنبتة آمنة وصحية ولذيذة. تبني الشركة في الوقت الحالي أكبر منشأة لإنتاج اللحوم المستنبتة في العالم في ويلسون بولاية كارولينا الشمالية، والتي تضم مركز ابتكار متطور ومطبخ للتذوق. ومن المزمع تشغيل المنشأة في بداية عام 2025، وستتمكَّن من إنتاج ما لا يقل عن 12,000 طن متري (26 مليون رطل) من الدجاج المستنبت سنويًا - دون ذبح حيوان واحد أثناء الإنتاج.
ستقوم شركة GEA بتطوير مفاعلات حيوية خاصة بها وتشغيلها لتقنية زراعة الخلايا الخاصة بشركة Believer، والتي تم تصميمها لتحقيق كثافات عالية من الخلايا وعوائد مرتفعة. ويتمثل المحور الأساسي لهذا التعاون في عملية التروية من خلال أجهزة الطرد المركزي وتجديد وسائط الخلايا التي تستخدمها Believer لخطوط الخلايا لديها، والتي من شأنها أن تُحسِّن أداء الخلايا مع توفير المياه والمغذيات والموارد. تقلل هذه العملية من تكاليف الإنتاج عن طريق إزالة المشتقات وتمكين إعادة استخدام الوسائط. وستواصل الشركات تعزيز سُبل التعاون في تحسين العمليات، وتطوير المعدات، وتوسيع نطاق الابتكارات لدعم الإنتاج واسع النطاق للحوم المستنبتة.
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نبذة عن شركة Believer Meats
Believer Meats هي شركة متخصَّصة في إنتاج اللحوم المستنبتة، وتُعدَّ أول شركةً رائدةً في مجال نظام إنتاج اللحوم المستنبتة القابل للتطوير والذي يوفر الطعام للجميع في شتى أرجاء العالم. تتمثل مهمة شركة Believer التي يقع مقرها في شيكاغو في ضمان أن تتمكن الأجيال القادمة من الاستمتاع باللحوم التي نعرفها ونحبها. تعمل شركة Believer على بناء مستقبل أفضل للأشخاص والحيوانات والكوكب بأكمله من خلال توفير اللحوم طيبة المذاق والمستدامة والمغذية والمتوفِّرة على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة believermeats .
نبذة عن شركة GEA
تُعدَّ GEA إحدى أكبر الشركات المورِّدة للأنظمة والمكونات لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية في العالم. تركز مجموعة التكنولوجيا الدولية، التي تأسست في عام 1881، على الآلات والمصانع، بالإضافة إلى تكنولوجيا العمليات المتقدمة والمكونات والخدمات الشاملة. حققت المجموعة التي تمتلك قاعدة موظفين تتجاوز 18,000 موظف إيرادات بلغت حوالي 5.4 مليار يورو في أكثر من 150 دولة في السنة المالية 2023. تعمل مصانع GEA وعملياتها ومكوناتها وخدماتها على تعزيز كفاءة إنتاج العملاء ومستويات الاستدامة. تساهم بشكلٍ كبير في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام البلاستيك وهدر المواد الغذائية. وفي هذا السياق، تُقدِّم شركة GEA مساهمة رئيسية نحو مستقبل مستدام، بما يتماشى مع هدف الشركة: "تسخير الهندسة لتحسين العالم."
تم إدراج شركة GEA في مؤشر MDAX الألماني، مؤشر STOXX® Europe 600، وهي من بين الشركات التي تُشكِّل مؤشر DAX 50 ESG ومؤشر MSCI Global Sustainability بالإضافة إلى مؤشرات Dow Jones Sustainability World وDow Jones Sustainability Europe.
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