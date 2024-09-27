انخفاض أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية إثر توقعات مخاوف وفرة الإمدادات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية في ظل توقعات عودة الإنتاج الليبي وزيادة إنتاج تحالف“أوبك+”.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.25% إلى 71.42 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق خسارة تناهز 4% هذا الأسبوع.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.28% إلى 67.48 دولار للبرميل، وتعد منخفضة بنحو 6% على مدار الأسبوع.
جاء هذا على خلفية أنباء متداولة حول عزم“أوبك+” المضي قدماً في مخطط زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، رغم إيضاح مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” أن الأمر سوف يكون له تأثير محدود على السوق لأن بعض أعضاء التحالف سوف يُطبقون خطة لإجراء تخفيضات أكبر من أجل التعويض عن الإنتاج الزائد في فترات سابقة عن المتفق عليه.
وساهم توقيع الأطراف الليبية المتنازعة أمس الخميس اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة بشأن عملية تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية؛ في رفع احتمالات عودة إنتاج النفط في المناطق الشرقية، وعزز ذلك مخاوف وفرة المعروض في السوق العالمية.
وساعدت حزمة التدابير النقدية التيسيرية التي أعلنتها الصين الثلاثاء الماضي وبدأت في تطبيقها تباعاً على الحد من خسائر الذهب الأسود.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108721986
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