انخفاض أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية إثر توقعات مخاوف وفرة الإمدادات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية في ظل توقعات عودة الإنتاج الليبي وزيادة إنتاج تحالف“أوبك+”.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.25% إلى 71.42 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق خسارة تناهز 4% هذا الأسبوع.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.28% إلى 67.48 دولار للبرميل، وتعد منخفضة بنحو 6% على مدار الأسبوع.

جاء هذا على خلفية أنباء متداولة حول عزم“أوبك+” المضي قدماً في مخطط زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، رغم إيضاح مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” أن الأمر سوف يكون له تأثير محدود على السوق لأن بعض أعضاء التحالف سوف يُطبقون خطة لإجراء تخفيضات أكبر من أجل التعويض عن الإنتاج الزائد في فترات سابقة عن المتفق عليه.

وساهم توقيع الأطراف الليبية المتنازعة أمس الخميس اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة بشأن عملية تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية؛ في رفع احتمالات عودة إنتاج النفط في المناطق الشرقية، وعزز ذلك مخاوف وفرة المعروض في السوق العالمية.

وساعدت حزمة التدابير النقدية التيسيرية التي أعلنتها الصين الثلاثاء الماضي وبدأت في تطبيقها تباعاً على الحد من خسائر الذهب الأسود.

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