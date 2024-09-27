هاى آرت تنفذ 200 مشروع عقارى متنوع خلال 32 عامًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الشركة الهندسية للعمارة والديكور“هاي آرت” عن أحدث إنجازاتها في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، حيث قامت مؤخرًا بتسليم وحدات مشروع“آرت سيتي” السكني الذي يتميز بتصميم إيطالي فريد ويضم 600 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفيلات وشقق سكنية على مساحة 59,000 متر مربع.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مدينة نصر والمعادي والتجمع الخامس، ويوفر بيئة سكنية متميزة تشمل مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومنطقة للأطفال.
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ولقد تمكنت“هاي آرت” من تحقيق مجموعة من الإنجازات البارزة التي رسخت مكانتها كأحد أبرز شركات المقاولات والتطوير العقاري في السوق المصري، فعلى مدار أكثر من 32 عامًا، نجحت الشركة في تنفيذ أكثر من 200 مشروع في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية.
وقال المهندس محمود عصام الدين سعيد، المدير التنفيذي للاستثمار العقاري في الشركة الهندسية للعمارة والديكور:“إن ما حققته الشركة على مدار تاريخها في السوق المصري وخاصة خلال السنوات الأخيرة كان ولازال مصدر فخر كبير لنا، لقد نفذنا العديد من المشروعات المتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا طبقًا لأعلى معايير الجودة في تصميم وتنفيذ مشروعاتنا في السوق المحلي، كما نسعى لتقديم المزيد من الإسهامات التي من شأنها تطوير السوق العقاري المصري الذي يتميز بإمكانياته الهائلة”.
وحاليًا، تعمل“هاي آرت” على تنفيذ“مكان مول”، وهو مول تجاري وطبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويستهدف اجتذاب الأطباء وأشهر العلامات التجارية في مصر، ويقع“مكان مول” بالقرب من أهم المراكز التجارية والمطاعم الشهيرة في التجمع الخامس.
من ناحية أخرى، تستعد الشركة لإطلاق وتطوير عدد من المشروعات الجديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد، حيث سيتم إنشاء منتجعات سياحية وفيلات فاخرة، وتخطط لتطوير مشروع سكني بالقاهرة الجديدة ومشروعات سكنية وتجارية جديدة بالعاصمة الإدارية.
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