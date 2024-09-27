هاى آرت تنفذ 200 مشروع عقارى متنوع خلال 32 عامًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة الهندسية للعمارة والديكور“هاي آرت” عن أحدث إنجازاتها في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، حيث قامت مؤخرًا بتسليم وحدات مشروع“آرت سيتي” السكني الذي يتميز بتصميم إيطالي فريد ويضم 600 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفيلات وشقق سكنية على مساحة 59,000 متر مربع.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مدينة نصر والمعادي والتجمع الخامس، ويوفر بيئة سكنية متميزة تشمل مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومنطقة للأطفال.

موضوعاتإلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة فى 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأقل من التوقعات “مدار” للتطوير العقارى تشارك بعروض حصرية بمعرض“سيتى سكيب مصر 2024”

ولقد تمكنت“هاي آرت” من تحقيق مجموعة من الإنجازات البارزة التي رسخت مكانتها كأحد أبرز شركات المقاولات والتطوير العقاري في السوق المصري، فعلى مدار أكثر من 32 عامًا، نجحت الشركة في تنفيذ أكثر من 200 مشروع في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية.

وقال المهندس محمود عصام الدين سعيد، المدير التنفيذي للاستثمار العقاري في الشركة الهندسية للعمارة والديكور:“إن ما حققته الشركة على مدار تاريخها في السوق المصري وخاصة خلال السنوات الأخيرة كان ولازال مصدر فخر كبير لنا، لقد نفذنا العديد من المشروعات المتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا طبقًا لأعلى معايير الجودة في تصميم وتنفيذ مشروعاتنا في السوق المحلي، كما نسعى لتقديم المزيد من الإسهامات التي من شأنها تطوير السوق العقاري المصري الذي يتميز بإمكانياته الهائلة”.

وحاليًا، تعمل“هاي آرت” على تنفيذ“مكان مول”، وهو مول تجاري وطبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويستهدف اجتذاب الأطباء وأشهر العلامات التجارية في مصر، ويقع“مكان مول” بالقرب من أهم المراكز التجارية والمطاعم الشهيرة في التجمع الخامس.

من ناحية أخرى، تستعد الشركة لإطلاق وتطوير عدد من المشروعات الجديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد، حيث سيتم إنشاء منتجعات سياحية وفيلات فاخرة، وتخطط لتطوير مشروع سكني بالقاهرة الجديدة ومشروعات سكنية وتجارية جديدة بالعاصمة الإدارية.