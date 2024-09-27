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الولايات المتحدة: تراجع قوة إعصار هيلين ليصبح من الفئة الثانية - جريدة البورصة

9/27/2024 4:38:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المركز الوطني للأعاصير اليوم الجمعة تراجع قوة إعصار هيلين ليصبح إعصارا من الفئة الثانية بعدما ضرب ولاية“فلوريدا” الأمريكية، إلا أنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا على أرواح السكان والممتلكات.

وأضاف المركز – حسبما ذكرت قناة“سي إن إن” الأمريكية – أن سرعة الرياح المصحوبة للإعصار بلغت حاليا 110 أميال في الساعة، مشيرا إلى أنه يتوجه بشكل سريع نحو شمال شرقي الولاية.

موضوعات متعلقة معدل الفقر في الأرجنتين يتجاوز 50% تحت قيادة مايلي توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألمانى فى 2024 انخفاض أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية إثر توقعات مخاوف وفرة الإمدادات

وحث المركز الوطني سكان الولاية على عدم مغادرة منازلهم خلال هذا الوقت حيث ستزداد سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بشكل كبير.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108721983

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