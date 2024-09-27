الولايات المتحدة: تراجع قوة إعصار هيلين ليصبح من الفئة الثانية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن المركز الوطني للأعاصير اليوم الجمعة تراجع قوة إعصار هيلين ليصبح إعصارا من الفئة الثانية بعدما ضرب ولاية“فلوريدا” الأمريكية، إلا أنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا على أرواح السكان والممتلكات.
وأضاف المركز – حسبما ذكرت قناة“سي إن إن” الأمريكية – أن سرعة الرياح المصحوبة للإعصار بلغت حاليا 110 أميال في الساعة، مشيرا إلى أنه يتوجه بشكل سريع نحو شمال شرقي الولاية.
موضوعات متعلقة
معدل الفقر في الأرجنتين يتجاوز 50% تحت قيادة مايلي توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألمانى فى 2024 انخفاض أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية إثر توقعات مخاوف وفرة الإمدادات
وحث المركز الوطني سكان الولاية على عدم مغادرة منازلهم خلال هذا الوقت حيث ستزداد سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بشكل كبير.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108721983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.