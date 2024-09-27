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معدل الفقر في الأرجنتين يتجاوز 50% تحت قيادة مايلي - جريدة البورصة

9/27/2024 4:38:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الولايات المتحدة: تراجع قوة إعصار“هيلين” ليصبح من الفئة الثانية توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألمانى فى 2024 انخفاض أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية إثر توقعات مخاوف وفرة الإمدادات

ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين إلى أكثر من 50% ما يعكس مدى التأثير القاسي لإجراءات التقشف الصارمة المتبعة تحت قيادة الرئيس“خافيير مايلي” الذي تولى منصبه في ديسمبر 2023.

ووفقًا لوكالة الإحصاءات الوطنية، وصل معدل الفقر في البلاد إلى 52.9% وهو الأسوأ في عقدين زمنيين، ويعد مرتفعًا 11.2% عن النصف الثاني من عام 2023 عندما بلغ 41.7%، ما يعكس التكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون نتيجة الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.

ومن بين الملايين الذين لا يستطيعون تجاوز مستوى الفقر الرسمي في الأرجنتين البالغ حوالي 950 دولارًا شهريًا بالعملة المحلية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، انزلق المزيد إلى الفقر المدقع، حيث ارتفع هذا المعدل إلى 18.1% في الأشهر الستة الأولى من رئاسة“مايلي” من 11.9% في النصف الثاني من العام الماضي.

خفض“مايلي” الإنفاق العام بما يشمل بعض برامج الرعاية الاجتماعية سعيًا لتقليص معدل التضخم السنوي الذي وصل لذروته عندما يقرب من 300% في أبريل.

بينما ألقى“مانويل أدورني” المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي أمس باللوم في مستوى الفقر على سوء الإدارة من قبل الحكومات السابقة والتي تركت خلفها قنابل اقتصادية يحاول“مايلي” حاليًا إبطاء مفعولها، قائلاً: نفعل كل شيء، كل شيء حتى يتغير هذا الوضع.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108721982

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