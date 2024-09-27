التطهير العرقي والتحديات الخطيرة المتصاعدة بقلم: سري القدوة

MENAFN - Palestine News ) بقلم: سري القدوة





تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، إلى جانب تأزم الوضع الإنساني والسياسي في عدد من دول المنطقة ويأتي ذلك في ظل التحريض الإعلامي الممنهج الذي يبثه إطراف وتكتل اليمين المتطرف التصريحات ضمن حملات الفاشية العنصرية والتي أدلى بها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، حيث اقترح من خلالها أن يقوم الاحتلال الإرهابي بتسوية غزة في الأرض من خلال ضربها بقنبلة نووية.

تلك المواقف والأقوال تتساوق مع النازيين في حكومة الإجرام اليمينية،

ودليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصل إليه، وعقلية الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي تسكنه مع قطاعات أفراد مجرمين ونخب سياسية متطرفة في الولايات المتحدة على حساب المواطن الأميركي ودافعي الضرائب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل قمع الإدارة الأمريكية للحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، ومطالبة أحرار العالم بإدانة هذه اللغة الإرهابية العنصرية واستنكارها ومواصلة الضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا في ظل هذه تصاعد الدعوات لممارسة حرب الإبادة الجماعية في سياق تقديم فروض الولاء إلى الاحتلال، والتي تجعل أصحابها شركاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال مستخدما الأسلحة الأمريكية.

عدوان الاحتلال يتواصل لليوم الـ220 على التوالي حيث قُتل وأصيب موظفون أمميون، بنيران قوات الاحتلال حيث قتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو ما اعترف به جيش الاحتلال عبر إذاعته الرسمية بينما استُشهد سائق فلسطيني وأصيبت موظفة أجنبية بمنظمة الصحة العالمية، إثر قصف إسرائيلي شرقي رفح كما أفادت مصادر صحية بإصابة موظفين بالأمم المتحدة عند معبر رفح جنوب قطاع غزة، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة للغاية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الوضع الكارثي والمخاطر المحدقة بأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للعدوان وجرائم الإبادة الجماعية أصبحت تشكل خطورة على المستقبل الفلسطيني في ظل إصرار الاحتلال على تدمير قطاع غزة بالكامل وقتل كل مظاهر الحياة بداخله وخاصة بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الرئيسة المؤدية إلى قطاع غزة.

لا بد من التحرك الدولي العاجل من اجل وضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية واستمرار مأساة غزة ومنع تكرارها مما يتطلب العمل على إيجاد جذريا لمسببات اشتعالها، فمأساة غزة هي مأساة فلسطين ولا يمكن معالجتها إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967.

فتح الأفق السياسي والطريق إلى حل الدولتين يحتاج الى إرادة دولية حاسمة لتحويله إلى واقع بأسرع وقت ممكن، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مؤتمر دولي يرسم مسارا وخارطة طريق محددة بأفق زمني واضح

ينهي الاحتلال، ويمكن دولة فلسطين من ممارسة حقها في السيادة والاستقلال، وهذا ما تعبر عنه الأغلبية الساحقة من دول العالم وشعوبه، سواء في قاعات الأمم المتحدة ومنظماتها أو بشوارع العواصم العالمية وجامعاتها، وتجليات الرأي العام العالمي المطالب بوقف حرب الإبادة وبحرية فلسطين ورفض المعايير الدولية المزدوجة التي تعيق تقدم فرص وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.





سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية