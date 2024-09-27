ما هو المتوقع من قمة البحرين بقلم: سمير عباهرة

MENAFN - Palestine News ) بقلم: سمير عباهرة

تنعقد القمة العربية الثالثة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامه يوم الخميس 16 من ايار الجاري وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية وفي ظل ظروف غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية. تحديات كثيرة تواجه الامة العربية ومن المفترض العمل على تجاوزها والخروج منها بحيث تشكل بداية استفاقة عربية قادرة على تذليل كافة الصعاب التي تقف امام المشروع العربي ومواجهة هذه التحديات بمختلف جوانبها فالظروف الدولية باتت مهيأة تماما لإعادة الاعتبار للشخصية العربية واستنهاض كافة الطاقات لهذا الغرض وإبراز الكيان العربي كقوة قادمة في المعادلة الدولية الجديدة وبالشروط التي تمكن العرب من الحفاظ على الاستقلال وامتلاك خاصية القرار المؤثر في السياسة الدولية وتحت قاعدة الند بالند حتى تتمكن من الانخراط في المعادلة الدولية بحيث يكون لها موطأ قدم في أي تحالفات قادمة.

وتكمن اهم التحديات التي تواجه القادة العرب في المنامة في مواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزه وفي الضفة وحرب الابادة التي ترتكبتها اسرائيل في غزة والأعداد المرتفعة من الشهداء والإصابات والتي بلغت في مجموعها ما يزيد على المئتي الف عدا عن اعداد المفقودين الذين لم يتم احصاءهم اضافة الى تدمير المؤسسات والمستشفيات والمدارس وحجم الدمار الهائل التي خلفته الة الحرب الاسرائيلية في تدمير ما يزيد عن 75% من ممتلكات الشعب الفلسطيني ويبقى الموضوع الاهم في هذه الحرب المدمرة الا وهو عملية التهجير القسري التي فرضتها اسرائيل التي تريد ارضا خالية من السكان بما يتماهى مع متطلباتها الامنية والاقتصادية والديمغرافية. هذه التحديات بحاجة الى وقفة عربية جادة اكثر من أي وقت مضى بحكم الاخطار التي باتت تهدد الامن القومي العربي بشكل كامل وبدا واضحا ان العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بات يمتد بحيث اصبح يشكل خطرا على كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والتي باتتى كل دولة مستهدفة من خلال سيناريوهات شاهدنا البعض منها وربما بقيت بعض السناريوهات في طي الكتمان ويجري اعدادها في الخفاء حتى باتت المشنقة تلتف حول عنق النظام العربي.

هكذا يتضح ان الحفاظ على الامن القومي العربي يبدأ من فلسطين وينتهي فيها وان الملف الفلسطيني بشقيه - الاول ملف "حرب غزة" سيكون الحدث الأهم بالنسبة للقادة العرب حيث أن مصير ومستقبل المنطقة بأسرها متعلق إلى ما تؤول إليه نتائج الحرب الدائرة وانعكاساتها المستقبلية على دول الجوار ودول المنطقة ما يدفع إلى ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والدفع إلى وقف دائم للحرب وإعادة الحياة إلى قطاع غزة دون عوائق اما الشق الاخر المتعلق في الملف الفلسطيني فهو ما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وقد تعالت أصواتاً كثيرة منذ بدء العنوان على غزة بضرورة انهاء الصراع وحصول الفلسطينيين على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة وفد نادت الولايات المتحدة علانية بذلك عندما ادركت جيدا ان العدوان على غزه واستمرار الصراع هو نتاج طبيعي لعدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم وهنا يجب ان نتوقف كثيرا حول هذا الملف الذي بدا يطرق باب العالم مجددا والمنطقة بشكل كامل عندما صوتت الجمعية العامة في الامم المتحدة على نيل فلسطين عضوية كاملة في الامم المتحدة والموضوع الاخر والاهم في ذلك والذي تناقلته وسائل الاعلام منذ مدة وركزت عليه وهو التطبيع السعودي الاسرائيلي والتي تضع الولايات المتحدة ثقلها السياسي لانجازه لكن المملكة العربية السعودية تضع شرطا وهو ولادة الدولة الفلسطينية لاستكمال مشروع التطبيع والذي كان له تداعيات كبيرة وربما تكون احد اسباب الحرب على غزه من قبل اسرائيل هو افشال المشروع السعودي المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية ويتقاطع مع اسرائيل في هذا الاتجاه بعض القوى الاقليمية وأدواتهم لكن الامر الذي فرض نفسه على الواقع السياسي العربي هو الملف الفلسطيني والورقة الفلسطينية حيث ان فقدان العرب لها تسبب بانتكاسة عربية بقيت اثارها ماثلة حتى يومنا هذا لأنها كانت تشكل مصدر قوة لآي نظام عربي ومن هنا من المفترض ان تعود القضية الفلسطينية الى عمقها القومي وتبقى ورقة قوة بيد العرب وسلاحا مسلطا لاستعادة كافة الحقوق العربية.

نعم من المفترض ان يكون سقف التوقعات مرتفعا لأنها قمة استثنائية فرضتها الكثير من المعطيات بما فيها التحولات والتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة حيث ان هذه المرحلة هي من اكثر المراحل سخونة وحساسية نتيجة الظروف الدولية وسياسة الاستقطاب والتغيرات التي طرأت على المعادلة الدولية والتي تأثرت بها الكثير من دول العالم وبدأت مرحلة البحث عن موقعها في الخريطة السياسية الدولية التي تتشكل. هذه المعطيات يجب استغلاها عربيا بما يخدم الامة العربية والخروج بنتائج تحتم علينا توجيه البوصلة باتجاه المصالح العربية وإعادة وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات وتسوية الخلافات العربية في ظل التدخلات الخارجية والتداخلات في طبيعة العلاقات العربية – العربية ويعطي ايضا نوعا من الاستقلال في القرار السياسي الذي كان مصادرا لعقود طويلة من الزمن وهذا يقودنا الى الايمان بقدراتنا في العمل على اخراج المنطقة العربية من دائرة الهيمنة الدولية والإقليمية وإعادة السيادة المسلوبة لبعض الاقطار العربية. ويجب ان تختلف مخرجات هذه القمة عن سابقاتها من القمم التي غلب على مضامينها طابع الروتين والعشوائية وازدياد الخلافات وإضعاف الجبهة الداخلية العربية مما تسبب في انهيار النظام العربي الرسمي.

العرب امام مفترق طرق وبات المطلوب الخروج بقرارات استراتيجية وتاريخية تعيد للأمة العربية اهميتها ودورها في المعادلة الدولية فمقومات وحدة القرار السياسي تكمن في تراكم القوة والنفوذ التي تعطي العرب خاصية امتلاك القرار المؤثر في السياسة الدولية.