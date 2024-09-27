Poynex تدخل الشرق الأوسط ومصر من خلال تقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية وإدارة الثروات

MENAFN - TimesNewswire ) في خطوة توسعية جديدة، دخلت شركة Poynex، وهي بورصة عالمية للعملات الرقمية، أسواق الشرق الأوسط ومصر؛ حيثأعلنت الشركة عن إطلاق منصة لتبادل الأصول الافتراضة وخدمات إدارة الثروات مصممة لتلائم احتياجات المنطقة. هذه الخطوة تأتي استجابةً للنمو المتزايد في الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتقدمة وتعزيزًا لتبني البلوكشين على نطاق أوسع.

لا تقتصر خدمات Poynex على توفير أدوات تداول العملات الرقمية الأساسية للمستخدمين في الشرق الأوسط ومصر، بل توفر أيضًا مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات المتطورة.تشمل هذه الخدمات حسابات توفير العملات الرقمية وإدارة المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات التداول الآلية، والتي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة لإدارة الأصول للمستثمرين. كما تحرص Poynex على تأمين بيئة تداول آمنة ومطابقة لأعلى معايير الأمان والامتثال، مما يضمن تقديم خدمات آمنة وموثوقة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المالية الصارمة في المنطقة.

لضمان حماية أصول المستخدمين بأقصى درجات الأمان، اعتمدت Poynex أحدث التقنيات في مجال التشفير، مما يوفر طبقة أمان إضافية من خلال استخدام المصادقة الثنائية ومتعددة العوامل.بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أنظمة مراقبة متطورة تعمل دون انقطاع لرصد أي نشاطات مشبوهة. وتحافظ Poynex على شراكة استراتيجية مع الهيئات الرقابية المالية، مما يكفل الالتزام التام بالمعايير القانونية الدولية والمحلية، ويعزز من موثوقية الشركة في السوق.

وفي بيان صدر مؤخرًا، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Poynex عن تفاؤله الشديد تجاه المبادرة الجديدة، قائلاً:“نحن في Poynex نفخر بتقديم خدماتنا المتطورة لعملائنا في الشرق الأوسط ومصر.تلتزم Poynex بتوفير بيئة تداول وإدارة ثروات تتسم بالأمان العالي والموثوقية، إلى جانب توفير تجربة مستخدم سلسة وميسرة، مما يمكّن عملائنا من إدارة وتنمية أصولهم بكفاءة وفعالية”.

مع تزايد قبول العملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية، من المرتقب أن يكون لانتشار شركة Poynex دور محوري في تشكيل مستقبل الأسواق المالية بالشرق الأوسط ومصر، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية بالمنطقة.وتخطط Poynex في المستقبل لمواصلة توسيع حضورها العالمي، وتقديم المزيد من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة وعالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها حول العالم.