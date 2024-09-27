Poynex تدخل الشرق الأوسط ومصر من خلال تقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية وإدارة الثروات

(MENAFN
- TimesNewswire )
في خطوة توسعية جديدة، دخلت شركة Poynex، وهي بورصة عالمية للعملات الرقمية، أسواق الشرق الأوسط ومصر؛ حيثأعلنت الشركة عن إطلاق منصة لتبادل الأصول الافتراضة وخدمات إدارة الثروات مصممة لتلائم احتياجات المنطقة. هذه الخطوة تأتي استجابةً للنمو المتزايد في الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتقدمة وتعزيزًا لتبني تكنولوجيا
البلوكشين على نطاق أوسع.
لا تقتصر خدمات Poynex على توفير أدوات تداول العملات الرقمية الأساسية للمستخدمين في الشرق الأوسط ومصر، بل توفر أيضًا مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات المتطورة.تشمل هذه الخدمات حسابات توفير العملات الرقمية وإدارة المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات التداول الآلية، والتي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة لإدارة الأصول للمستثمرين. كما تحرص Poynex على تأمين بيئة تداول آمنة ومطابقة لأعلى معايير الأمان والامتثال، مما يضمن تقديم خدمات آمنة وموثوقة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المالية الصارمة في المنطقة.
لضمان حماية أصول المستخدمين بأقصى درجات الأمان، اعتمدت Poynex أحدث التقنيات في مجال التشفير، مما يوفر طبقة أمان إضافية من خلال استخدام المصادقة الثنائية ومتعددة العوامل.بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أنظمة مراقبة متطورة تعمل دون انقطاع لرصد أي نشاطات مشبوهة. وتحافظ Poynex على شراكة استراتيجية مع الهيئات الرقابية المالية، مما يكفل الالتزام التام بالمعايير القانونية الدولية والمحلية، ويعزز من موثوقية الشركة في السوق.
وفي بيان صدر مؤخرًا، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Poynex عن تفاؤله الشديد تجاه المبادرة الجديدة، قائلاً:“نحن في Poynex نفخر بتقديم خدماتنا المتطورة لعملائنا في الشرق الأوسط ومصر.تلتزم Poynex بتوفير بيئة تداول وإدارة ثروات تتسم بالأمان العالي والموثوقية، إلى جانب توفير تجربة مستخدم سلسة وميسرة، مما يمكّن عملائنا من إدارة وتنمية أصولهم بكفاءة وفعالية”.
مع تزايد قبول العملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية، من المرتقب أن يكون لانتشار شركة Poynex دور محوري في تشكيل مستقبل الأسواق المالية بالشرق الأوسط ومصر، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية بالمنطقة.وتخطط Poynex في المستقبل لمواصلة توسيع حضورها العالمي، وتقديم المزيد من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة وعالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها حول العالم.
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