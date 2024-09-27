تعزز NETA الشراكات العالمية في معرض SUBCON Thailand 2024 لقطع غيار السيارات

(MENAFN
- TimesNewswire )
في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي، تقود شركة NETA جهودًا متميزة لتمكين مصنعي قطع غيار السيارات التايلانديين من استكشاف وإقامة شراكات تجارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية. يأتي ذلك في إطار فعاليات معرض
SUBCON Thailand 2024، الحدث الإقليمي البارز الذي يسعى لترسيخ مكانة تايلاند كمحور رئيسي للتوريد والإنتاج في قطاع القطع الصناعية على مستوى دول آسيان. يُقام هذا المعرض الهام، الذي تنظمه هيئة الاستثمار التايلاندية (BOI) بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، في الفترة ما بين 15 و18 مايو 2024 بمركز BITEC Bang Na للمعارض والمؤتمرات في بانكوك. ويشرف على افتتاح وإدارة فعاليات المعرض لهذا العام رئيس الوزراء سريتا تافيسين، مما يُعزز من مكانته كمنصة مثالية للتواصل وبناء العلاقات التجارية الراسخة.
صورة جماعية تجمع السيد سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، مع عدد من الشخصيات التجارية البارزة، بما في ذلك السيد تشو جيانغ، نائب رئيس شركة NETA للسيارات، الذي يقف في الموقع الخامس من الجانب الأيسر .
تحت شعار “ الريادة العالمية في مجال التوريد ” ، يسعى معرض SUBCON Thailand 2024 لإبراز دور تايلاند كمحور إقليمي رائد في مجال شراء وتصنيع القطع الصناعية عبر التعهيد. يُعد المعرض ملتقى استثنائي يجمع بين أبرز مصنعي ومشتري القطع الصناعية من تايلاند وأنحاء العالم، موفرًا أرضية خصبة للتواصل والتعاون بين رواد الأعمال التايلانديين والمستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية. ويتطلع المنظمون إلى خلق فرص تجارية واعدة بقيمة تتجاوز 20 مليار بات، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعرض كمنصة للابتكار والنمو الصناعي.
التقط السيد Zhou Jiang ، نائب رئيس شركة NETA Auto ، صورة تذكارية مع السيد Narit Therdsteerasukd ، الأمين العام لهيئة الاستثمار التايلاندية ( BOI ) على هامش الفعالية .
تبرز شركة NETA كرائدة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية بتايلاند، موفرةً فرصًا تجارية ذهبية لمنتجي قطع الغيار المحليين. في معرض SUBCON Thailand 2024، عرض السيد شو جانغ تشي، المدير العام لشركة NETA Auto (Thailand) المحدودة ، الرؤية الطموحة للشركة نحو تقدم تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية. تلتزم NETA بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانخراط في السوق الناشئ للسيارات الكهربائية، مما يسهم في تحويل تايلاند إلى مركز عالمي للابتكار في هذا المجال. هذا النهج يتماشى مع شعار الشركة“ مع تايلاند، من أجل تايلاند ”، مؤكدًا على التزامها بالنمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
يُلقي السيد شو جانغ تشي، المدير العام لشركة NETA Auto (Thailand) المحدودة، كلمة على خشبة المسرح .
تعهدت شركة NETA بأن تكون على الخط الأمامي لثورة الطاقة المتجددة في تايلاند، مساهمةً بفعالية في تطوير وتحسين سلسلة التوريد للمركبات الكهربائية. تسعى الشركة جاهدةً لجعل السيارات الكهربائية المتقدمة متاحة للجميع، متماشيةً مع طموحها لتصدر مجال الابتكار في السيارات الكهربائية الذكية والمستدامة .
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