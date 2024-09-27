تعزز NETA الشراكات العالمية في معرض SUBCON Thailand 2024 لقطع غيار السيارات

MENAFN - TimesNewswire ) في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي، تقود شركة NETA جهودًا متميزة لتمكين مصنعي قطع غيار السيارات التايلانديين من استكشاف وإقامة شراكات تجارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية. يأتي ذلك في إطار فعاليات SUBCON Thailand 2024، الحدث الإقليمي البارز الذي يسعى لترسيخ مكانة تايلاند كمحور رئيسي للتوريد والإنتاج في قطاع القطع الصناعية على مستوى دول آسيان. يُقام هذا المعرض الهام، الذي تنظمه هيئة الاستثمار التايلاندية (BOI) بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، في الفترة ما بين 15 و18 مايو 2024 بمركز BITEC Bang Na للمعارض والمؤتمرات في بانكوك. ويشرف على افتتاح وإدارة فعاليات المعرض لهذا العام رئيس الوزراء سريتا تافيسين، مما يُعزز من مكانته كمنصة مثالية للتواصل وبناء العلاقات التجارية الراسخة.

صورة جماعية تجمع السيد سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، مع عدد من الشخصيات التجارية البارزة، بما في ذلك السيد تشو جيانغ، نائب رئيس شركة NETA للسيارات، الذي يقف في الموقع الخامس من الجانب الأيسر .

تحت شعار “ الريادة العالمية في مجال التوريد ” ، يسعى معرض SUBCON Thailand 2024 لإبراز دور تايلاند كمحور إقليمي رائد في مجال شراء وتصنيع القطع الصناعية عبر التعهيد. يُعد المعرض ملتقى استثنائي يجمع بين أبرز مصنعي ومشتري القطع الصناعية من تايلاند وأنحاء العالم، موفرًا أرضية خصبة للتواصل والتعاون بين رواد الأعمال التايلانديين والمستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية. ويتطلع المنظمون إلى خلق فرص تجارية واعدة بقيمة تتجاوز 20 مليار بات، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعرض كمنصة للابتكار والنمو الصناعي.

التقط السيد Zhou Jiang ، نائب رئيس شركة NETA Auto ، صورة تذكارية مع السيد Narit Therdsteerasukd ، الأمين العام لهيئة الاستثمار التايلاندية ( BOI ) على هامش الفعالية .

تبرز شركة NETA كرائدة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية بتايلاند، موفرةً فرصًا تجارية ذهبية لمنتجي قطع الغيار المحليين. في معرض SUBCON Thailand 2024، عرض السيد شو جانغ تشي، المدير العام لشركة NETA Auto (Thailand) المحدودة ، الرؤية الطموحة للشركة نحو تقدم تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية. تلتزم NETA بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانخراط في السوق الناشئ للسيارات الكهربائية، مما يسهم في تحويل تايلاند إلى مركز عالمي للابتكار في هذا المجال. هذا النهج يتماشى مع شعار الشركة“ مع تايلاند، من أجل تايلاند ”، مؤكدًا على التزامها بالنمو المستدام والمشاركة المجتمعية.

يُلقي السيد شو جانغ تشي، المدير العام لشركة NETA Auto (Thailand) المحدودة، كلمة على خشبة المسرح .

تعهدت شركة NETA بأن تكون على الخط الأمامي لثورة الطاقة المتجددة في تايلاند، مساهمةً بفعالية في تطوير وتحسين سلسلة التوريد للمركبات الكهربائية. تسعى الشركة جاهدةً لجعل السيارات الكهربائية المتقدمة متاحة للجميع، متماشيةً مع طموحها لتصدر مجال الابتكار في السيارات الكهربائية الذكية والمستدامة .