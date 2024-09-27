عبد الله بن زايد يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية وسبل تنميتها وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم المصالح المشتركة للجانبين.

كما تبادل سموه وموسى فقي محمد وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية إيجابية وبناءة مع دول القارة الأفريقية الصديقة، وتطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات الحيوية لاسيما الاقتصادية، بما يلبي تطلعاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.

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