عبد الله بن زايد يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية وسبل تنميتها وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم المصالح المشتركة للجانبين.
كما تبادل سموه وموسى فقي محمد وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية إيجابية وبناءة مع دول القارة الأفريقية الصديقة، وتطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات الحيوية لاسيما الاقتصادية، بما يلبي تطلعاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.
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