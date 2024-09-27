رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز