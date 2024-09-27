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45 ألف شركة مرخصة تابعة لـ«إيفزا دبي» لدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»

9/27/2024 3:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا"، التزام "إيفزا دبي" بدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخطة مئوية الامارات 2071، من خلال مساهمة السلطة في نمو اقتصاد الدولة عبر دعم أكثر من 45 ألف شركة مرخصة، ما ساهم بالتالي في تعزيز مكانتها كإحدى المناطق الحرة الأسرع نمواً على صعيد القطاع.

وأشار بيدرسن، في تصريح له اليوم، إلى نجاح مشاركة "إيفزا دبي"، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، كراعٍ رئيسي لفعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024، والتي استضفتها إمارة دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وأكد أهمية المناطق الحرة في بناء جسور التواصل وخلق الفرص الممكنة، كونها أنظمة ديناميكية لمنح الشركات الحرية والمرونة للازدهار، فضلاً عن منصة للتعاون الدولي وخلق قيمة مشتركة لتحقيق نتائج مربحة للجميع.

من جانبه، سلط يوشين كنيشت المدير التنفيذي لـ "إيفزا دبي"، خلال جلسة "تطوير إطار استراتيجي لجذب الأجيال الجديدة" في ختام فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة، الضوء على أهمية دمج مواهب الجيل الجديد في المناطق الحرة ومواجهة التحديات، وتقديم إطار عملي للشركات الأكثر احتمالاً لجذب تلك الأجيال الناشئة.

من جهته، قدم هولجر شليشتر، المدير المالي لـ"إيفزا" جلسة نقاشية ركزت على نهج القطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة وتجنيد الشركات.

ودعا الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، المناطق الحرة إلى مواصلة دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ولعب دوراً محورياً في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

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