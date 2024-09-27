طيران الإمارات ومتحف المستقبل يعلنان قائمة المتحدثين وأجندة فعاليات أسبوع مستقبل الطيران

كشفت طيران الإمارات ومتحف المستقبل اليوم عن المتحدثين الرسميين وتفاصيل أجندة فعاليات أسبوع مستقبل الطيران، والذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل في دبي.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تستقطب فعاليات أسبوع مستقبل الطيران 30 متحدثاً من نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطيران والفضاء والشحن الجوي والخدمات اللوجستية والصيانة والإصلاح والتجديد؛ إلى جانب أبرز الشخصيات في مجال صناعة التكنولوجيا والأكاديميين، ما يعكس النطاق الواسع من المواضيع التي ستغطيها جلسات أسبوع مستقبل الطيران، وذلك ضمن جدول أعمال حافل يعد بتقديم جلسات نقاشية ثاقبة ورؤى فريدة، فضلاً عن ورش عمل تفاعلية تتعمق في الموضوعات التي تشكل أولوية قصوى لمستقبل صناعتنا".

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الحدث سيقدم منصة مهمة لاستعراض أحدث التطورات الحالية والفرص المستقبلية في قطاع الطيران، وسيسهم بتبادل الخبرات والممارسات الناجية وتوحيد الرؤى والجهود لتصميم مستقبل هذا القطاع المهم، ودعم توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير استراتيجيات نمو قطاع الطيران على المدى القريب والبعيد.

اليوم الأول

يسلّط اليوم الأول من أسبوع مستقبل الطيران، الضوء على رحلة المسافرين والتحديات التشغيلية في ظل الطلب العالمي القوي على السفر، وسيلقي معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الكلمة الافتتاحية للحدث، يليها كلمة رئيسية من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبعد ذلك سيتحدث عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عن كيفية موازنة الطلب على حركة السفر مع الحلول المبتكرة للمسافرين وكيفية تطوير تجربتهم على الأرض.

وسوف تركز الجلسة الأولى على تحسين الطلب على حركة السفر لا سيما في بيئة المطارات المكتظة وقيود سلاسل التوريد، وتضم الجلسة كلاً من، غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي؛ وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران؛ ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الدولية؛ حيث سيشاركون رؤيتهم بعيدة الأمد حول قدرات حركة السفر الجوي.

وفي الجلسات الجانبية، سيناقش فيرنر فوجيلز، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون، نهج الشركة في الأتمتة والعمليات البيومترية والبيانات في الوقت الفعلي لضمان رحلات سلسة للمسافرين.

وتضم الجلسة النقاشية الثانية، خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران؛ وأيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض؛ وسيرفر أيدين، رئيس الخدمات الرقمية والتجارية في مطار إسطنبول الدولي؛ وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي؛ ونيكولاس فاندابل، نائب الرئيس التنفيذي لمطار باريس شارل ديغول، حيث سيتناولون كيفية تحديث البنية التحتية للمطارات والموجة التالية من التقنيات المستقبلية.

كما سيتعرف المشاركون على مستقبل كبائن الطائرات والاتصال على متن الطائرة من الرؤساء التنفيذيين في شركات ريكارو، وتاليس، وباناسونيك أفيونيكس، وفياسات.

اليوم الثاني

سيتناول اليوم الثاني من فعاليات أسبوع مستقبل الطيران أحدث التطورات في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية والصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، وسيبدأ اليوم بجلسة حوارية مع خلفان جمعة بلهول، والذي سيسلط الضوء على الدور الرئيسي لمؤسسة دبي للمستقبل في قيادة مستقبل الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، تليها جلسة نقاشية تركز على المشهد العالمي الديناميكي للشحن والخدمات اللوجستية والعوامل المؤثرة على الطلب، فضلاً عن التحول الرقمي، وتضم الجلسة نديم سلطان، نائب رئيس أول الإمارات للشحن الجوي للتخطيط؛ ورام مينين، عضو الفريق المؤسس في شركة الإمارات للشحن الجوي؛ وحمدي عثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليتير.

فيما سيتناول متحدثون من شركات رولز رويس، وجنرال إلكتريك للطيران، وسافران، وجامكو، وجورامكو، الجهود الجارية لتعزيز دقة وفعالية الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة من خلال الجيل القادم من التقنيات.

اليوم الثالث

سيتناول اليوم الثالث والأخير الإمكانات الناشئة لتقينات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد لتعزيز كفاءة سير العمل وتحسين تقديم الخدمات للصناعة. وستستكشف الجلسة النقاشية الأولى استراتيجيات ملاحظات العملاء باستخدام الأتمتة والاستفادة من الرؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة معتمدة على البيانات بهدف تحسين مستويات الخدمة، وسيناقش كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون الفرق الرقمية والإبداعية في فيجن بوكس، وطيران الاتحاد، وسكاي ووردز طيران الإمارات، وأفيس بدجت جروب، كيفية توسيع نطاق استراتيجيات تجربة العملاء الخاصة بهم.

فيما ستضم الجلسة الأخيرة أكاديميين من جامعة مانشستر متروبوليتان، بالإضافة إلى مسؤولي حلول مايكروسوفت وإدارة الموارد البشرية في طيران الإمارات، لمشاركة تجاربهم وتسليط الضوء على حالات الاستخدام المحتملة حول دمج قوة الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط سير العمل في مجال الطيران.

المقاعد محدودة لحضور الجلسات النقاشية. لمزيد من المعلومات حول "أسبوع مستقبل الطيران"، وللتسجيل في الحدث، يرجى زيارة: