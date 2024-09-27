إقبال كبير على منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في معرض رؤية

اختتمت الإدارة العامة للدفاع الدني بدبي مشاركتها في فعاليات الإمارات للوظائف 2024، "رؤية"، المنصة المُتخصصة في توظيف وتمكين الإماراتيين الذي أقيم خلال الفترة من 24 وحتى 26 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي"، حيث شهدت منصة الإدارة إقبالاً واسعاً من الباحثين عن العمل، فيما كشفت الإدارة عن تعيين 107 من الكوادر الإماراتية منذ مطلع العام الجاري منهم 78 عسكرياً و29 مدنياً.

وقال المقدم الدكتور عمر عبد القادر الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية: "حرصت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على التواجد في هذا المعرض، من خلال منصة "رؤية" المتخصصة في توظيف وتمكين المواطنين، وذلك لفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن فرص عمل واعدة. مؤكدا التزامهم بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تمكن الشباب الإماراتي من المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات، ودفع عجلة النمو والابتكار في القطاع الحكومي".

وأضاف: "شهدنا إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، مما يعكس مدى الوعي والإدراك المتزايد لدى أبناء الوطن لأهمية القطاع الحكومي كخيار مهني متميز. ونحن بدورنا، سنستمر في دعمهم، وتزويدهم بكافة الفرص والإمكانيات التي تعزز من مسيرتهم المهنية، وتساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية".

وأكّد الهاجري حرصَ الإدارة العامة للدفاع المدني على الاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب وتوظيف الكوادر المميزة، مشيراً إلى أن تواجدهم في المعرض يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم استراتيجية التوطين واستثمار العنصر البشري وتعزيز قدراته، علاوة على بناء قاعدة بيانات للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة عند الحاجة.

وأشار الهاجري إلى أن الإدارة سعت من خلال مشاركتها إلى دعم استراتيجية وخطط التوطين في الإمارة عبر استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاعات مختلفة شملت مهندسي إطفاء، تنفيذي تميز وتنافسية، تنفيذي أول مخاطر، أخصائي أول جودة، محاضر توعية، أخصائي خدمات، أخصائي الصحة النفسية، مشيرا الى تنظيم الإدارة حقائب تدريبية للموظفين الجدد يتم وضعها لتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرات لاسيما في مجالات الوعي بإجراءات الأمن والسلامة.

وتضمنت الشواغر التي تم طرحها وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين وتلبية متطلّبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

وقالت مريم عبيد أخصائي استقطاب وتوظيف في الإدارة العامة للدفاع المدني أن تواجدهم في المعرض يأتي منسجما مع رؤية حكومة دبي، ومستهدفات أجندتها الاقتصادية والاجتماعية الرامية الى رفع معدلات التوطين، حيث يعد الاستثمار في رأس المال البشري من أهم الركائز التي نحرص عليها ونعمل عليها ضمن خططنا الداخلية، لافتة الى أن المعارض المتخصصة تسهم في مواءمة الكوادر الوطنية مع الفرص التي تناسب مع إمكانياتهم العملية والعلمية، الأمر الذي يثمر في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.



وذكرت أن المعرض في دورته لهذا العام حظي بإقبال كبير من الجنسين حيث تعتبر هذه المعارض فرصة مهمة للتعرف بشكل مباشر على متطلبات العمل وشروطه والفرص المتاحة، مشيرة الى أنهم يعملون على سد الشواغر بشكل فوري حيث جرى خلال العام الجاري تعيين 107 موظفين من المدنيين والعسكريين في قطاعات مختلفة.

وأفادت أن الموظفين الجدد يخضعون لدرات تأهيلية" تخصصية " قبل التحاقهم بالعمل منها دورة حول الإسعافات الأولية والإطفاء والإنقاذ، ينفذها نحبة من المختصين في التخصصات المطروحة بإجمالي 67 دورة تم تنفيذها العام الجاري في أكاديمية الدفاع المدني وغطت 11 إدارة مختلفة بغرض تدريب وتأهيل الموظفين الجدد.

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