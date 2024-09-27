هل تشهد الطاقة النووية نهضة جديدة بفضل دعم القطاع الخاص؟

تأرجحت توجهات الحكومات الغربية حيال الطاقة النووية طيلة عقود. لكن الحماس الذي تبديه دول مثل جمهورية التشيك والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهها حالياً، يبدو أنه بدأ ينتقل إلى القطاع الخاص.

وفي خطوة تعزز توجه القطاع الخاص نحو الطاقة النووية، تعهد 14 من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية هذا الأسبوع بتقديم دعم متزايد لهذا القطاع. وفي سياق متصل، أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقية توريد طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستليشن إنرجي، بهدف إعادة تشغيل جزء من محطة نووية أمريكية متوقفة عن العمل منذ 2019.

وتعد مثل التعهدات بالدعم مثيرة للدهشة، لكن الإعلانات بشأن الطاقة النووية شملت مصارف من ضمنها «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» لذلك لا ينبغي التقليل منها بالمرة، خاصة أن التمويل ظل واحداً من العقبات البارزة في مواجهة تنفيذ مزيد من مشروعات الطاقة النووية في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية. ورغم ذلك، فإن التوجهات الإيجابية من جانب المصارف ربما لن تتحقق، ما لم تلعب الحكومات دوراً محورياً في تمويل الطاقة النووية.

لقد تبين مراراً صعوبة تمويل المشروعات من خلال طرق التمويل العادية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الأولية وطول أمد عمليات البناء. كما أنه إذا تعثّرت الشركة المنفذة للمشروع، فلن تكون المحطة النووية غير المكتملة ضماناً ذا قيمة. ويعتقد ينس فيبيزان، الأستاذ المساعد لدى كلية كوبنهاغن للأعمال، أن ارتفاع الفائدة التي سيطالب بها المقرضون بسبب المستوى العالي للمخاطر قد يجعل من إتمام المشروعات أمراً غير قابل للتحقيق.

وقد تضررت الثقة بسبب المشروعات التي تخطت التوقيت المُخطط له والموازنات المخصصة لذلك، مثلما هي الحال مع محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «إي دي إف» في جنوب غرب انجلترا. وبحسب التقديرات الأخيرة لشركة المرافق الفرنسية، تضخمت الموازنة المبدئية لبناء المحطة ذات القدرة البالغة 3.2 غيغاواط من 18 مليار جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 31 و35 مليار إسترليني وفق أسعار عام 2015، ثم إلى ما يتراوح بين 41.6 و47 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم.

وصرحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة السويدية، هذا الأسبوع، بأن بلادها تنظر في آليات لتقاسم المخاطر لمواجهة بعض من هذه المشكلات. وتدرس دول أخرى عديدة نماذج مثل قاعدة الأصول المُنظمة، والتي تنطوي على دفع المستهلكين جزءاً من تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية قبل بدء التشغيل.

وتشير اتفاقية «مايكروسوفت» إلى طريقة أخرى يمكن بها للقطاع الخاص دعم «النهضة النووية» غير أن اتفاقيتها لا تسهم في بناء محطة جديدة.

حاول مقرضون كثيرون دعم مشروعات جديدة للطاقة النووية من قبل، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، بمجرد إدراكهم أن المخاطر عالية للغاية. لكن تجتذب النماذج الجديدة اهتماماً منهم. وذكر سايمون فيرلي، الشريك ورئيس قسم الطاقة لدى «كيه بي إم جي».

أننا سنعرف ما إن كانت المصارف مستعدة حقاً لتحمّل خطر محطات الطاقة النووية هذه المرة، بمجرد بداية مناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن من سيتحمّل المخاطر في نهاية الأمر.

يظل الخطر قائماً مع ذلك، ويتمثل في ميل ميزان المخاطر المالية كثيراً في اتجاه دافعي الضرائب أو المستهلكين، وهو ما قد يحدث، وحينها، ستصطدم المشروعات بالعقبة التالية الكبيرة، والتي غالباً ما ستكون مرتبطة بالرأي العام هذه المرة، فقد أظهرت لنا العقود الماضية كيف يمكن لتضخم التكاليف، وكذلك المخاوف حيال السلامة، أن يؤديا إلى تغير آخر للمواقف.

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