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منصة «إكس» تطالب البرازيل برفع الحظر عنها بعد التزامها بالشروط

9/27/2024 2:16:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التزمت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدَّموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو، ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل، إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو».

ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا. وعينت منصة «إكس» كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.

وإضافة إلى ذلك، تم جمع غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.

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