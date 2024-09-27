مبادرة أمريكا ومناورات إسرائيل.. من يسبق؟

ينافس هدير الدبلوماسية، هدير محركات الطائرات التي مضت في غاراتها على قطاع غزة، بينما توسعت في عموم خريطة لبنان، وفيما أخذ دخان الحرب يتصاعد بقوة، بدأت المحركات الدبلوماسية تدار بأقصى طاقتها، لمنع الانفجار الإقليمي الشامل.

وعلى وقع حبس الأنفاس، مع تمدد بقعة زيت الحرب في لبنان، واستمرارها في غزة، ارتسمت ملامح سباق محموم بين الدبلوماسية والحرب، إذ عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بطلب من فرنسا المقربة من لبنان.

بينما عقدت قمة مصغرة على مستوى وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن المساعي الرامية لتوفير أرضية سياسية، تجنب الإقليم حرباً طاحنة، من شأنها أن تقضي على ما تبقى من إمكانية لمنع تحول المواجهة إلى إقليمية.

وتباينت آراء المراقبين حيال الحراك الدبلوماسي الجاري، إذ ثمة من رأى أنه مجرد استهلاك سياسي، لا قيمة له على وقع الحرب، بل إن الخشية بدت واضحة لدى هؤلاء من انفجار كبير، يتطاير شرره في عموم المنطقة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد النوباني، أن ما يجري من مفاوضات في نيويورك، يهدف للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على جبهتي لبنان وغزة، مدته 4 أيام، على أن تتخللها مفاوضات لصفقة تبادل الأسرى، مضيفاً:

هذه محاولة أمريكية لاستثمار نتائج القصف الجوي الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما أوقعه من خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف اللبنانيين، بما في ذلك تهجير مئات الآف السكان من منازلهم في الجنوب، إلى أماكن أخرى، إلى إنجازات سياسية تخدم المصالح الإسرائيلية.

اشتراطات

وأشار النوباني لـ «البيان»، إلى أن المطلوب إسرائيلياً للموافقة على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، هو تحقيق عدة اشتراطات تريدها إسرائيل، وفي مقدمها فك الارتباط بين جبهتي غزة ولبنان، وإعادة سكان مستوطنات الشمال إلى مستوطناتهم التي هجروا منها منذ بداية الحرب، بسبب هجمات حزب الله، وبأقصى سرعة ممكنة، من دون أي ضمانات، بطبيعة الحال، لوقف الحرب على قطاع غزة.

لافتاً إلى أن المساعي الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، لن يقيض لها أن ترى النور، لأن الشرط الأول لنجاحها، هو تطبيق القرار 701 بالطريقة التي ترضي إسرائيل فقط.

وقال: بما أن هذه الشروط من الصعب على الجانب اللبناني قبولها، فإنني أرجح توسع الحرب في مقبل الأيام، وربما تدحرجها إلى إقليمية.

ويشير مراقبون إلى أنه، وفي حين يتصاعد الفعل العسكري على جبهتي غزة ولبنان، فثمة أبواب خلفية تفتح لحل دبلوماسي، قبل بلوغ تسوية سياسية في نهاية المطاف، مرجحين أن تشمل غزة ولبنان في آن، لمنع الانزلاق إلى الحرب المفتوحة.

جهود

بدوره، يلفت الكاتب والمحلل السياسي، رائد عبد الله، إلى أنه ما بين استمرار الحرب على غزة، والمخاوف من توسيع رقعتها في لبنان، ستتكثف الجهود السياسية لتطويقها، وسيشتد السباق لإيجاد حل إقليمي دولي، يتضمن وقفاً لإطلاق النار في غزة ولبنان معاً.

فضلاً عن منع نشوب حروب جديدة. وعلى ضوء الاستعدادات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، ومواصلة الغارات على ضواحي بيروت وغزة، يبقى السؤال الذي يبحث الجميع له عن إجابة شافية: أيهما يسبق، المبادرة الأمريكية، أم المناورة الإسرائيلية؟.