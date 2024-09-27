بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض لمناقشة «خطة النصر»

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضوي، أمس، لتقديم "خطة النصر" في الحرب التي تخوضها كييف في مواجهة موسكو، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها ثمانية مليارات دولار.

لكن زيارة زيلينسكي طغى عليها سجال مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب، بيّن كيف أن نوفمبر يمكن أن تبدّل بالكامل المشهد فيما يتّصل بالدعم الذي تتلقاه كييف من واشنطن.

ولدى استقباله زيلينسكي وشكره على تقديم ما يسميه "خطة النصر"، قال بايدن: "روسيا لن تنتصر. أوكرانيا ستنتصر، وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في كل خطوة".

ورد زيلينسكي بالقول: "نثمّن عالياً وقوف أوكرانيا والولايات المتحدة جنباً إلى جنب".

ويتطلّع زيلينسكي إلى حشد الدعم لقواته، في حين يسعى بايدن إلى توفير مساعدات لأوكرانيا، قبل الانتخابات الرئاسية التي تخوضها نائبة الرئيس كامالا هاريس في مواجهة ترامب.

وتعهد الرئيس الديمقراطي، أمس، بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة نحو 8 مليارات دولار، بما في ذلك 5,5 مليارات دولار يتعين المصادقة عليها قبل انتهاء السنة المالية الأمريكية الاثنين.

وقال بايدن إن زيادة المساعدات العسكرية من شأنها مساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب.

وأعلن بايدن أيضاً أن واشنطن ستزوّد أوكرانيا ذخيرة بعيدة المدى لـ"سلاح المواجهة المشتركة" من أجل "تعزيز قدرة أوكرانيا في تنفيذ ضربات بعيدة المدى".

لكنَّ البيت الأبيض قلّل من شأن الآمال التي تعلّقها أوكرانيا على زيارة زيلينسكي لواشنطن على صعيد تحقيقها هدفها المتمثل بالحصول على إذن لإطلاق صواريخ غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في تصريح لصحافيين: "لا أتوقع أن يكون هناك أي إعلان جديد حول هذا الإجراء بالذات، أو أن يفضي هذا الاجتماع إلى قرار".

ولاحقاً أكّدت هاريس لزيلينسكي، الذي التقته في البيت الأبيض، أن "دعمها للشعب الأوكراني راسخ"، مندّدةً بالمشاريع التي تحض أوكرانيا على "الاستسلام"، في إشارة إلى خصمها الجمهوري.

وكان زيلينسكي زار الكونغرس حيث أعلنت حكومته أنه قدَّم خطته، كما ألقى خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس.