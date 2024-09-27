هل يمتلك الرئيس الأمريكي القادم مفاتيح إنهاء الحرب في أوكرانيا؟

يُنظر إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها واحدةً من أكثر الأزمات الدولية تعقيداً، فيما تأتي الانتخابات الأمريكية المرتقبة لتفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الرئيس الأمريكي القادم، سواء كان دونالد ترامب، أو كامالا هاريس، على إنهاء هذا الصراع المستمر. وبينما يتبنى نهجاً أكثر انعزالية، ويميل إلى تقليص الانخراط الأمريكي في النزاعات الخارجية، تتبنى هاريس موقفاً أكثر تقليدياً، يرتكز على التحالفات الدولية، ودعم الحلفاء في أوروبا.



جدل واسع

يثير وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا في ظرف 24 ساعة، حال عودته إلى البيت الأبيض، جدلاً واسعاً، حول مدى واقعية الأمر، وماهية الحلول التي يمتلكها، ويشكك الكثيرون في إمكانية تحقيق مثل هذا الهدف السريع، مشيرين إلى أن النزاعات الإقليمية، غالباً ما تتسم بالتعقيدات الموسعة.

وبينما يعتقد البعض بأن تصريحات ترامب تنطوي على شعارات شعبوية، لكسب ثقة الناخبين، يعتقد آخرون بأنه قد يكون له دور -ليس شرطاً أن يكون سريعاً- في الدفع باتجاه إنهاء النزاع، عبر ممارسة ضغوط قوية على أوكرانيا. فيما تنتقد هاريس الرئيس الأمريكي السابق، وتقول إن وعوده بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ستكون من خلال «التخلي عن كييف».





وتتمسك هاريس بسياسة بايدن، وتعتقد بأنه لو كان ترامب في السلطة لكان بوتين في كييف الآن، وهو ما أشارت إليه خلال المناظرة الأخيرة التي جمعتها والرئيس الأمريكي السابق.

في غضون ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية، والأستاذ بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن ترامب يبني حملته الانتخابية على هذا الأمر، فمسألة إنهاء الحرب في أوكرانيا، هي أولوية، مشدداً على أن ما يحدث على الخط الأوكراني منذ فبراير 2022، تسببت فيه الإدارة الأمريكية الحالية، ولذلك هو يريد، ويستطيع كرئيس محتمل، أن يجعل من عملية التوصل لحل عملي في هذه الأزمة، متاحاً في أقرب وقت، بعد دخوله البيت الأبيض. وفي المقابل، موسكو تعول بالفعل على نجاحه، لأنه شخص يستطيع معه الكرملين الاتفاق، وإيجاد حل حقيقي للأزمة الأوكرانية. ولكن على الجانب الآخر، يشك الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، في قدرة ترامب على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا ما عاد للبيت الأبيض، موضحاً أن النزاعات الإقليمية والحدودية، عادة ما تمتد لفترات طويلة، وقد تستمر لسنوات، أو حتى عقود، ويضيف: «بالرغم من ذلك، قد يكون لترامب دور في تسريع إنهاء النزاع، من خلال ممارسة الضغط على أوكرانيا»، ويرى أنه رغم توقعات بتحسين العلاقات مع روسيا، عندما صعد ترامب إلى السلطة في عام 2016، إلا أن سياساته كانت مختلفة؛ ففي فترة حكمه، فرض ترامب عقوبات على روسيا، ووضع عراقيل أمام تصديرها للغاز إلى أوروبا، متجاهلاً التقارب الذي كان متوقعاً بينه وبين موسكو.



لغة مشتركة



وفي السياق، يشير الكاتب والمحلل الروسي، ديمتري بريجع، إلى أنه يرى إمكانية نجاح ترامب، في إنهاء النزاع الأوكراني، إذا تمكن من إيجاد لغة مشتركة، تجمع بين روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.



في المقابل يرى بعض المحللين أن لقاء

هاريس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، في حين أن ترامب لن يفعل ذلك، يسلط الضوء على الانقسام الحزبي المتزايد حول قضية رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية. ولدى ترامب وزيلينسكي «ماض معقد» حيث عزل مجلس النواب ترامب في عام 2019 بعد ظهور تفاصيل حول مكالمة أجراها يطلب فيها من زيلينسكي البحث عن معلومات عن جو بايدن وابنه هانتر.

