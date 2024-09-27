محمد بن راشد: الطموح العظيم يقود الشعوب نحو التطور وليس الوفرة المادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الطموح العظيم والإلهام في حياة البشر، موضحاً أنهما الدافع الحقيقي نحو التطور.
وقال سموه، اليوم،
عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم».
وأضاف سموه: «نحن بشر، يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر».
MENAFN27092024000110011019ID1108721690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.