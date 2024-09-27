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محمد بن راشد: الطموح العظيم يقود الشعوب نحو التطور وليس الوفرة المادية

9/27/2024 2:08:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الطموح العظيم والإلهام في حياة البشر، موضحاً أنهما الدافع الحقيقي نحو التطور.

وقال سموه، اليوم،
عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم».

وأضاف سموه: «نحن بشر، يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر».

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