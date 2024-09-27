وزارة الخارجية: بلينكن أكد على أهمية الهدنة لمدة 21 يومًا خلال اجتماعه مع ديرمر

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن /ترجمة خاصة PNN / أكد وزير
الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم الخميس أن أي تصعيد إضافي للنزاع مع لبنان سيجعل من الصعب على المدنيين من كلا الجانبين العودة إلى منازلهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عقب اجتماعهما.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك "مناقشات نشطة" بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإسرائيليين حول اقتراح دولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا مع حزب الله، وأعاد التأكيد على أن“الحرب الشاملة ليست أفضل طريقة لإعادة الناس إلى منازلهم – إذا كان ذلك هو الهدف.”
وأشار كيربي إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد سبب لإيقاف المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه أضاف: "إذا كان هناك شيء قد تغير، فستحتاج إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة ما هو ذلك الشيء.
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