وزارة الخارجية: بلينكن أكد على أهمية الهدنة لمدة 21 يومًا خلال اجتماعه مع ديرمر

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /ترجمة خاصة PNN / أكد الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم الخميس أن أي تصعيد إضافي للنزاع مع لبنان سيجعل من الصعب على المدنيين من كلا الجانبين العودة إلى منازلهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عقب اجتماعهما.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك "مناقشات نشطة" بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإسرائيليين حول اقتراح دولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا مع حزب الله، وأعاد التأكيد على أن“الحرب الشاملة ليست أفضل طريقة لإعادة الناس إلى منازلهم – إذا كان ذلك هو الهدف.”

وأشار كيربي إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد سبب لإيقاف المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه أضاف: "إذا كان هناك شيء قد تغير، فستحتاج إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة ما هو ذلك الشيء.