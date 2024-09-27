Friday, 27 September 2024 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الخارجية: بلينكن أكد على أهمية الهدنة لمدة 21 يومًا خلال اجتماعه مع ديرمر

9/27/2024 1:07:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /ترجمة خاصة PNN / أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم الخميس أن أي تصعيد إضافي للنزاع مع لبنان سيجعل من الصعب على المدنيين من كلا الجانبين العودة إلى منازلهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عقب اجتماعهما.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك "مناقشات نشطة" بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإسرائيليين حول اقتراح دولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا مع حزب الله، وأعاد التأكيد على أن“الحرب الشاملة ليست أفضل طريقة لإعادة الناس إلى منازلهم – إذا كان ذلك هو الهدف.”

وأشار كيربي إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد سبب لإيقاف المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه أضاف: "إذا كان هناك شيء قد تغير، فستحتاج إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة ما هو ذلك الشيء.

MENAFN27092024000205011050ID1108721630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث