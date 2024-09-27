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فجرا : اطلاق صاروخ من اليمن اتجاه تل ابيب هلع وتدافع واصابات

9/27/2024 1:07:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ أعلن الجيش
الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات إنذار وأصوات انفجارات عنيفة سُمعت في مناطقة مختلفة نتيجة شظايا الصواريخ الاعتراضية التابعة للقبة الحديدية.

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو تل أبيب، فيما اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 18 شخصا جراء التدافع خلال توجههم للملاجئ.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي
"نجحنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بواسطة منظومة آرو
(سهم - بعيدة المدى)، بعد صفارات انذار وانفجارات سمعت بمنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)".

وسبق ذلك سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى)، وفق بيان أولي صدر عن الجيش.

من جانبها، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) بإصابة 18 شخصا جراء "التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ" بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.





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