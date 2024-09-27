فجرا : اطلاق صاروخ من اليمن اتجاه تل ابيب هلع وتدافع واصابات

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ أعلن الجيش
الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات إنذار وأصوات انفجارات عنيفة سُمعت في مناطقة مختلفة نتيجة شظايا الصواريخ الاعتراضية التابعة للقبة الحديدية.
وقال الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو تل أبيب، فيما اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 18 شخصا جراء التدافع خلال توجههم للملاجئ.
وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي
"نجحنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بواسطة منظومة آرو
(سهم - بعيدة المدى)، بعد صفارات انذار وانفجارات سمعت بمنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)".
وسبق ذلك سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى)، وفق بيان أولي صدر عن الجيش.
من جانبها، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) بإصابة 18 شخصا جراء "التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ" بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.
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