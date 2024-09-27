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الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على مناطق متعددة في لبنان

9/27/2024 1:07:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / صعّد الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص.

كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص إلى مناطق في وسط وشمالي لبنان وإلى الأراضي السورية.

ويأتي التصعيد الاسرائيلي رغم الجهود الدولية للتوصل لوقف لاطلاق النار
بعد ان أصدرت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية نداء مشتركا لإرساء "وقف مؤقت لإطلاق النار" لمدة 21 يوما في لبنان.

مصادر اسرائيلية قالت ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كعادته عاد إلى التسويف والمماطلة، وتراجع عن التفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن الحرب.

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