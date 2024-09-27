الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على مناطق متعددة في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / صعّد الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص.
كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص إلى مناطق في وسط وشمالي لبنان وإلى الأراضي السورية.
ويأتي التصعيد الاسرائيلي رغم الجهود الدولية للتوصل لوقف لاطلاق النار
بعد ان أصدرت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية نداء مشتركا لإرساء "وقف مؤقت لإطلاق النار" لمدة 21 يوما في لبنان.
مصادر اسرائيلية قالت ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كعادته عاد إلى التسويف والمماطلة، وتراجع عن التفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن الحرب.
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