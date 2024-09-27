محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء سريلانكا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى هاريني أماراسوريا، بمناسبة تعيينها رئيساً لوزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

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