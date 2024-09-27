محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء سريلانكا

محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء سريلانكا
التاريخ
9/27/2024 1:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى هاريني أماراسوريا، بمناسبة تعيينها رئيساً لوزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
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