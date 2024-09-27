رونالدو يستعد لكتابة تاريخ جديد في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النصر، لكتابة تاريخ جديد عندما يخوض مواجهة خاصة بالنسبة له روشن السعودي لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فريقه ضيفه الوحدة، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وذكر موقع رابطة السعودي أن الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام 2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقياً للأهداف في شباكه من نجم وريال مدريد السابق.

وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة، فريق الوحدة، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.

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