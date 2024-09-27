Friday, 27 September 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رونالدو يستعد لكتابة تاريخ جديد في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

9/27/2024 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، لكتابة تاريخ جديد عندما يخوض مواجهة خاصة بالنسبة له بدوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فريقه ضيفه الوحدة، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وذكر موقع رابطة الدوري السعودي لكرة القدم أن الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام 2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقياً للأهداف في شباكه من نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة، فريق الوحدة، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27092024000110011019ID1108721603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث