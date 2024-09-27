الدولار يهبط بعد انحسار تأثير بيانات اقتصادية أمريكية قوية

تراجع الدولار وسط تعاملات متقلبة أمس، بعد انحسار دفعة من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، بينما ارتفع الفرنك السويسري بعد أن خفض للبلاد سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وبدأ الدولار تقليص خسائره بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 218 ألف طلب، وهو أقل من توقعات اقتصاديين في استطلاع بتسجيلها 225 ألف طلب.

وأظهرت تقارير أخرى أن أرباح الشركات زادت في الربع الثاني بوتيرة أقوى من المتوقع، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير معدلة بلغت ثلاثة بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، 0.42 بالمئة إلى 100.52 نقطة، وبات في طريقه إلى تسجيل الانخفاض السادس في سبع جلسات، وذلك بعد أن ارتفع إلى 100.95 نقطة في وقت سابق من اليوم. وصعد اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.1178 دولار.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة 51.3 بالمئة خفضا ثانياً كبيراً لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في السادس والسابع من نوفمبر.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.55 بالمئة إلى 0.846 فرنك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة 25 نقطة أساس، مقتفياً أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، كما ترك الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض مع تباطؤ التضخم بصورة حادة.

وقال محللون في جولدمان ساكس إن خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة جاء نتيجة تراجع الضغوط التضخمية مدفوعة بقوة الفرنك وعوامل أخرى، ويتوقعون خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

وتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي، أمس، لكن أحجم عدد منهم، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، عن التعليق على السياسة النقدية.

وصعدت العملة اليابانية 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 144.6 ين للدولار. وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني في يوليو أن صناع السياسات منقسمون بشأن مدى السرعة التي ينبغي بها رفع أسعار الفائدة، وهو ما يسلط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.71 بالمئة إلى 1.3417 دولار، وأصبح في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي له منذ شهر.