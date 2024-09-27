هل يمكن لوقف إطلاق النار في غزة أن يمنح املاً للفلسطينيين في الضفة الغربية ؟ بقلم: علاء كنعان

MENAFN - Palestine News ) في الآونة الأخيرة، شهدت الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يُعرف بعملية " المخيمات الصيفية" التي تستهدف مناطق شمال الضفة الغربية.

ومن يزور مخيمات طولكرم وجنين وطوباس، سيلاحظ عمليات تدمير مشابهة لتلك التي حدثت وتحدث في قطاع غزة، من تدمير للبنية التحتية وتخريب كلي وجزئي للمحال التجارية ومنازل المواطنين.

هذه العمليات العسكرية، لم تسفر فقط بخسائر بشرية، بل تسببت في موجات نزوح داخلية من المخيمات، حيث اضطر العديد من العائلات إلى مغادرة منازلها والبحث عن أماكن قد تكون أكثر أمانا.

معاناة الفلسطينيين لم تقتصر على هذا الأمر فقط، بل إنها تزداد بسبب القيود الإسرائيلية على حركة التنقل اليومية للفلسطينيين، فعلى سبيل المثال، استغرقت رحلتي من رام الله إلى نابلس، وقتاً أطول من السفر من نابلس إلى الأردن بسبب الحواجز والبوابات والقيود المفروضة في الضفة الغربية.

وفي طريقك من شمال الضفة إلى مدينة رام الله، يمكنك أن تلاحظ كيف يواصل الاحتلال توسيع مستوطناته على حساب الفلسطينيين، محوّلًا الجغرافيا الطبيعية إلى مستعمرات، بل حتى اللوحات الإرشادية في الطرقات باللغة العبرية، مما يعزز الشعور المتزايد بالغربة والانفصال عن الأرض وأنك تسير في أرض غير أرضك.

هذه المعاناة تمثل جزء من حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تمزقت الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة بتجمعات سكانية مفصولة ببوابات حديدية، وكأنها " كنتونات".

الاقتصاد الفلسطيني أيضًا يعاني، إلى جانب التدمير الذي خلفته حرب السابع من أكتوبر منذ العام الماضي، ولعل أبرز عواقب الحرب من بعد دمار قطاع غزة، هو بطالة الفلسطينيين، فقد أدى تعطيل دخول العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم في الداخل المحتل من تزايد التدهور الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على جميع الفئات من السكان في الضفة، من عائلات ورجال وأطفال وبيوت تدمرت اقتصاديا ونفسيا مما أدى إلى تصاعد العنف الأسري بشكل ملحوظ.

كل هذه التطورات تدفعنا للتساؤل: كيف يمكن أن تؤثر الحرب المستمرة في غزة على الأوضاع في الضفة الغربية؟ في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، ومما لا شك فيه، أن الضغط الدولي يمثل أداة هامة نحو إيقاف إطلاق النار في غزة وهي لا تعد واجبا إنسانيا فقط، بل هو حق للفلسطينيين الذين يعانون يوميًا من توابع الحرب، ولا يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية في ظل هذه الظروف.

هذه الحرب لا تستهدف فقط فصيلا أو حركة، بل تضيف فصلاً جديدا من المعاناة لملايين الفلسطينيين الأبرياء الذين لا يريدون سوى حياة كريمة وأمل بمستقبل أفضل.

فإلى متى سيظل المواطن الفلسطيني يتحمل تبعات الحرب في غزة؟ هذه الحرب التي شُنّت في الأساس تبعا للتصاعدات. الفلسطينيون في الضفة، مثل أهل القطاع، يواجهون نزوحًا من بيوتهم، تدميرًا لأرزاقهم، ومصادرة أراضيهم، لذلك، وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة ضرورية للصمود واستمرار الحرب في غزة يمثل تهديدا مباشرا على سلامة سكان الضفة كما هو الحال في غزة