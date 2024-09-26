مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ 4ر2 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 26 - 9
(كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر2 مليار دولار من شأنها تزويد كييف بـ "دفاع جوي إضافي ومسيرات وذخائر جو-أرض فضلا عن تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا ودعم متطلبات صيانتها واستدامتها".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة التي أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهاته بشأنها قبيل اجتماعه المقرر اليوم في البيت الأبيض مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتم تقديمها من خلال (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) التي يتم بموجبها التعاقد لإنتاج الاسلحة والذخائر مع المصانع الأمريكية مما يأخذ وقتا ويضعها في سياق المساعدات طويلة المدى بخلاف تلك التي يتم سحبها مباشرة من مخازن وزارة الدفاع بموجب سلطة "السحب الرئاسي".
وأفادت بأن القدرات العسكرية التي تشملها الحزمة الجديدة تتضمن "ذخائر ودعم لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية" و"ذخائر جو-أرض" و أنظمة مسيرات ومكوناتها لدعم الإنتاج الأوكراني للأنظمة الجوية بدون طيار" و"معدات مضادة للمسيرات" و"سفن مسيرة" و"معدات اتصالات آمنة" و"معدات ومواد لدعم إنتاج الذخائر الأوكرانية" و"قطع غيار ودعم الصيانة والاستدامة وغيرها من المعدات". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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