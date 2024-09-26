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مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ 4ر2 مليار دولار

9/26/2024 11:50:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 26 - 9
(كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر2 مليار دولار من شأنها تزويد كييف بـ "دفاع جوي إضافي ومسيرات وذخائر جو-أرض فضلا عن تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا ودعم متطلبات صيانتها واستدامتها".


وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة التي أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهاته بشأنها قبيل اجتماعه المقرر اليوم في البيت الأبيض مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتم تقديمها من خلال (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) التي يتم بموجبها التعاقد لإنتاج الاسلحة والذخائر مع المصانع الأمريكية مما يأخذ وقتا ويضعها في سياق المساعدات طويلة المدى بخلاف تلك التي يتم سحبها مباشرة من مخازن وزارة الدفاع بموجب سلطة "السحب الرئاسي".


وأفادت بأن القدرات العسكرية التي تشملها الحزمة الجديدة تتضمن "ذخائر ودعم لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية" و"ذخائر جو-أرض" و أنظمة مسيرات ومكوناتها لدعم الإنتاج الأوكراني للأنظمة الجوية بدون طيار" و"معدات مضادة للمسيرات" و"سفن مسيرة" و"معدات اتصالات آمنة" و"معدات ومواد لدعم إنتاج الذخائر الأوكرانية" و"قطع غيار ودعم الصيانة والاستدامة وغيرها من المعدات". (النهاية)
ر س ر / ه س ص




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