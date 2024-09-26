وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزباكستاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية عبد الله اليحيا مساء الخميس وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة باختيور سعيدوف على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 79 بمدينة نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء
تناول
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
MENAFN26092024000071011013ID1108721518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.