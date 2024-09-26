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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزباكستاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/26/2024 11:50:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبد الله اليحيا مساء الخميس وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة باختيور سعيدوف على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 79 بمدينة نيويورك.


وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء
تناول
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
ع س ت / ه س ص




MENAFN26092024000071011013ID1108721518

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