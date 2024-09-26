وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى الخارجية عبد الله اليحيا مساء الخميس وزير الخارجية بجمهورية النمسا الصديقة ألكسندر شالنبيرغ على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 بمدينة نيويورك.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.



وأضاف البيان أنه عقب اللقاء جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين نحو تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها وهي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الاعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة لجمهورية النمسا ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



