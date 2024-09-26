وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية عبد الله اليحيا مساء الخميس وزير الخارجية بجمهورية النمسا الصديقة ألكسندر شالنبيرغ على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 بمدينة نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أنه عقب اللقاء جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين نحو تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها وهي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الاعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة لجمهورية النمسا ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية. (النهاية)
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