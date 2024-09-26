وزير الصحة: الكويت وضعت خطة عمل لمقاومة مضادات الميكروبات تعتمد على نهج متعدد القطاعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي مساء الخميس إن الكويت وضعت خطة عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تعتمد على نهج قوي متعدد القطاعات يستند على مبدأ "الصحة الواحدة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها العوضي خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عقد ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها الـ 79.
وتبنى قادة العالم أثناء الاجتماع إعلانا سياسيا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التزموا فيه بمجموعة واضحة من الأهداف والإجراءات منها الحد من الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2030.
وأكد العوضي أن الكويت تدرك أن مقاومة المضادات الحيوية تعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية وتشكل تهديدا يتجاوز الحدود مما يجعلها تحديا عالميا مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونا دوليا لمواجهته.
وأشار العوضي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تركز على برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وبرامج منع العدوى ومكافحتها وتطبيق لوائح صارمة تهدف إلى تقليل وصف المضادات الحيوية غير المناسبة.
ولفت إلى نجاح الكويت في تعزيز مشاركتها في نظام الترصد العالمي لمقاومة المضادات الحيوية واستخدامها (نظام جلاس) التابع لمنظمة الصحة العالمية فضلا عن أن برامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية طبقت في مستشفيات الكويت.
وبين العوضي أن الكويت حرصت على وجود سياسات محدثة لاستخدام هذه المضادات في جميع منشآتها الصحية مشيرا إلى تدشين وحدة وطنية لتنظيم استخدام المضادات الحيوية تحت مظلة مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (كويت سي دي سي).
وحول إطار البحث والتطوير العلمي قال الوزير الكويتي إن البلاد عمقت مشاركتها العلمية في الأبحاث المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية مستشهدا بحصول الكويت على براءة اختراع لتطوير الإنتاج الحيواني وسلامة الأغذية من دون الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية.
وأضاف أن البلاد التزمت بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستجابات الوطنية والعالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال المشاركة في المؤتمرات الوزارية والمساهمة في صياغة السياسات الخاصة بمكافحة المضادات الحيوية.
وذكر العوضي أن الكويت تضع أهدافا تتوافق مع خطة العمل لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات مشيرا إلى أنها تسعى إلى تعزيز نجاحاتها في إطار برنامج (أوير) لتصنيف المضادات الحيوية ليكون معظم استهلاكها من المضادات الحيوية متركزا على مضادات (الوصول) كما تهدف إلى تقليل سوء استخدام المضادات الحيوية بنسبة 50 في المئة في 2030.
وأكد الوزير العوضي أن الكويت ملتزمة وداعية للعمل والتعاون المستمر بين الدول للحفاظ على التقدم المحرز وتحقيق الأهداف طويلة الأجل في تقليل مقاومة المضادات الحيوية بما يعزز التزام الجميع بالأمن الصحي العالمي. (النهاية)
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