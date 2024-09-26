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وزير الصحة: الكويت وضعت خطة عمل لمقاومة مضادات الميكروبات تعتمد على نهج متعدد القطاعات

9/26/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مساء الخميس إن الكويت وضعت خطة عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تعتمد على نهج قوي متعدد القطاعات يستند على مبدأ "الصحة الواحدة".


جاء ذلك في كلمة ألقاها العوضي خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عقد ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها الـ 79.


وتبنى قادة العالم أثناء الاجتماع إعلانا سياسيا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التزموا فيه بمجموعة واضحة من الأهداف والإجراءات منها الحد من الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2030.


وأكد العوضي أن الكويت تدرك أن مقاومة المضادات الحيوية تعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية وتشكل تهديدا يتجاوز الحدود مما يجعلها تحديا عالميا مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونا دوليا لمواجهته.


وأشار العوضي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تركز على برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وبرامج منع العدوى ومكافحتها وتطبيق لوائح صارمة تهدف إلى تقليل وصف المضادات الحيوية غير المناسبة.


ولفت إلى نجاح الكويت في تعزيز مشاركتها في نظام الترصد العالمي لمقاومة المضادات الحيوية واستخدامها (نظام جلاس) التابع لمنظمة الصحة العالمية فضلا عن أن برامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية طبقت في مستشفيات الكويت.


وبين العوضي أن الكويت حرصت على وجود سياسات محدثة لاستخدام هذه المضادات في جميع منشآتها الصحية مشيرا إلى تدشين وحدة وطنية لتنظيم استخدام المضادات الحيوية تحت مظلة مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (كويت سي دي سي).


وحول إطار البحث والتطوير العلمي قال الوزير الكويتي إن البلاد عمقت مشاركتها العلمية في الأبحاث المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية مستشهدا بحصول الكويت على براءة اختراع لتطوير الإنتاج الحيواني وسلامة الأغذية من دون الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية.


وأضاف أن البلاد التزمت بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستجابات الوطنية والعالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال المشاركة في المؤتمرات الوزارية والمساهمة في صياغة السياسات الخاصة بمكافحة المضادات الحيوية.


وذكر العوضي أن الكويت تضع أهدافا تتوافق مع خطة العمل لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات مشيرا إلى أنها تسعى إلى تعزيز نجاحاتها في إطار برنامج (أوير) لتصنيف المضادات الحيوية ليكون معظم استهلاكها من المضادات الحيوية متركزا على مضادات (الوصول) كما تهدف إلى تقليل سوء استخدام المضادات الحيوية بنسبة 50 في المئة في 2030.


وأكد الوزير العوضي أن الكويت ملتزمة وداعية للعمل والتعاون المستمر بين الدول للحفاظ على التقدم المحرز وتحقيق الأهداف طويلة الأجل في تقليل مقاومة المضادات الحيوية بما يعزز التزام الجميع بالأمن الصحي العالمي. (النهاية)
ع س ت / ه س ص




MENAFN26092024000071011013ID1108721513

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