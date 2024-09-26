جاءت في المرتبة الـ41 على مؤشر الرقمنة العالمي البحرين تشارك في نقاشات منتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي بشنغهاي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت البحرين ممثلة بالدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ورئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي في نقاشات منتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي الذي نظمته شركة هواوي في إطار أجندة مؤتمرها ومعرضها العالمي «هواوي كونكت 2024» الذي أقيم في مركز معارض ومؤتمرات شنغهاي العالمي على مدار ثلاثة أيام، وشارك به ممثلون من الأمم المتحدة، وخبراء ومسؤولون عن استراتيجيات الرقمنة الوطنية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ومنظمات ورابطات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسات البحث والدراسات ومحللي الصناعة الدوليين.
وخلال منتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي، طرح الدكتور جاسم حاجي كمشارك رئيسي وضيف شرف المؤتمر وعضو محاور في جلسة نقاش «تعزيز الذكاء وتطوير الصناعة» منظور البحرين على الساحة العالمية في مجال تبني أحدث التكنولوجيات عموماً والتركيز على الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسلطت مشاركته وإسهاماته الضوء على نهج البحرين المبتكر وطموحاتها في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وسبل الاستفادة القصوى من ميزات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور ونمو أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الحيوية بحسب الأولوية، بما يعود بالفائدة المرجوة على مستقبل المجتمعات البشرية.
وسلط الحدث العالمي الذي يتماشى مع استراتيجية هواوي طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي الضوء على أهمية العناية بمستقبل النظام الإيكولوجي المتطور من المنتجات والأطر والحلول التي تدعم نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة. وفي الكلمة الافتتاحية للحدث بعنوان «تمهيد الطريق للذكاء الرقمي الشامل»، سلط إريك شو، نائب رئيس مجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس الإدارة بالتناوب الضوء على عدد من المواضيع الحيوية المرتبطة بالتحول الرقمي الذكي للصناعات والمؤسسات، وأهمها كيفية الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة لدفع عجلة التنمية في الدول ومسيرة بنائها للاقتصادات الرقمية. وشارك شو مع الحضور ملاحظات هواوي وأفكارها واستراتيجياتها وخبراتها حول كيفية الاستفادة من موجات تحول الذكاء الاصطناعي للمحور الأهم في التكنولوجيا والأكثر تأثيرًا في مستقبل الأعمال والصناعات.
وأوضح الدكتور جاسم حاجي بأنه بالنسبة للبحرين، وفّر المؤتمر منصة قيّمة لتقييم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها على ضوء المعايير العالمية وآخر المستجدات والمبادرات الدولية. وأتاح الحدث فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع الجهات المعنية بصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي ومناقشة فرص إقامة شراكات جديدة، بما يعزز مكانة البحرين في المشهد الإقليمي والعالمي للذكاء الاصطناعي.
أعلنت هواوي خلال الحدث عن إصدار تقريري دراستين عالميتين أجرتهما هواوي وهما تقرير «العالم الذكي الجديد 2030» وتقرير «على طريق العالم الذكي» المعنيان بالإحاطة بملامح ومتطلبات العالم الرقمي الذكي بحلول عام 2030 وخارطة طريق الوصول اليه، بما في ذلك السيناريوهات المستقبلية، ومتطلبات التطوير والخصائص التكنولوجية الواجب توفيرها والتعامل معها. كما يوفر تقرير «على طريق العالم الذكي» مسارات الابتكار الخاصة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان من أبرز ما أطلقته هواوي خلال الحدث «مؤشر الرقمنة العالمي»
GDI Global Digital Index الذي يتضمن إحاطة بأبرز محاور متطلبات التحول الرقمي وبناء الاقتصادات الرقمية. ويقيس المؤشر مدى تأثير نضج صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد، ويعتبر مرجعاً هاماً للدول يمكن الاعتماد عليه لدى التخطيط لإنجاز مراحل متقدمة من الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بدمج قدرات الذكاء التقني. وتستهدف الشركة من خلال التقرير توفير بيانات كمّية لمختلف البلدان تثري عملية صنع القرار والمساهمة في بناء اقتصادات رقمية مزدهرة في جميع أنحاء العالم. كما يتضمن التقرير مؤشرات جديدة تفحص البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والسحابة والطاقة الصديقة للبيئة. ويحدد كذلك قيمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل بلد وتأثيرها على اقتصادها الوطني. وقد برزت البحرين في المرتبة 41 على مؤشر الرقمنة العالمي، وحققت نتائج متقدمة في المعايير الحاسمة مثل «توفير الاتصال في كل مكان» و«سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات» و«النظام الإيكولوجي» و«الأسس الرقمية».
مدير مجلس الإدارة ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي يانغ تشاوبن أكد في الحدث التزام هواوي بتوفير منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنياتها اللازمة لبناء نوع جديد من بنية تحتية ذكية للعديد من الصناعات، ومواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتوفير اتصال عالي الجودة للمؤسسات، والمساعدة في توفير القيمة المضافة اللازمة للأعمال من مخازن البيانات وتحليلها، والتطوير المشترك بمساعدة حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وتسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات والصناعات.
ويؤكد الدكتور جاسم حاجي أنه مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات في جميع أنحاء العالم، كان مؤتمر هواوي كونكت 2024 العالمي ومنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي بمثابة منصة حاسمة للقادة للتنقل والارتقاء في مناقشة التفاعل المعقد للتكنولوجيا والاستراتيجيات اللازمة للابتكار وتضافر الجهود في مجال تطوير النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا بمؤازرة قدرات الذكاء الاصطناعي خلال هذا العصر التحويلي.
MENAFN26092024000055011008ID1108721509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.