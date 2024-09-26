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جاءت في المرتبة الـ41 على مؤشر الرقمنة العالمي البحرين تشارك في نقاشات منتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي بشنغهاي

9/26/2024 11:49:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بالدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬نقاشات‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أجندة‭ ‬مؤتمرها‭ ‬ومعرضها‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كونكت‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬معارض‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬شنغهاي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وشارك‭ ‬به‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخبراء‭ ‬ومسؤولون‭ ‬عن‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الرقمنة‭ ‬الوطنية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ومنظمات‭ ‬ورابطات‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬البحث‭ ‬والدراسات‭ ‬ومحللي‭ ‬الصناعة‭ ‬الدوليين‭.‬

وخلال‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬طرح‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬كمشارك‭ ‬رئيسي‭ ‬وضيف‭ ‬شرف‭ ‬المؤتمر‭ ‬وعضو‭ ‬محاور‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاش‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الذكاء‭ ‬وتطوير‭ ‬الصناعة‮»‬‭ ‬منظور‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬عموماً‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬وسلطت‭ ‬مشاركته‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬البحرين‭ ‬المبتكر‭ ‬وطموحاتها‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سريع‭ ‬التطور،‭ ‬وسبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬ميزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬أعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭ ‬الحيوية‭ ‬بحسب‭ ‬الأولوية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭.‬

وسلط‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬هواوي‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العناية‭ ‬بمستقبل‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬المتطور‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والأطر‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نماذج‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتنوعة‭. ‬وفي‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للحدث‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬للذكاء‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‮»‬،‭ ‬سلط‭ ‬إريك‭ ‬شو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هواوي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالتناوب‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الحيوية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭ ‬للصناعات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وأهمها‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتسارعة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬ومسيرة‭ ‬بنائها‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الرقمية‭. ‬وشارك‭ ‬شو‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬ملاحظات‭ ‬هواوي‭ ‬وأفكارها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬تحول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمحور‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الأعمال‭ ‬والصناعات‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬بأنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبحرين،‭ ‬وفّر‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬قيّمة‭ ‬لتقييم‭ ‬مبادرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لديها‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الدولية‭. ‬وأتاح‭ ‬الحدث‭ ‬فرص‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بصياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومناقشة‭ ‬فرص‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

أعلنت‭ ‬هواوي‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬تقريري‭ ‬دراستين‭ ‬عالميتين‭ ‬أجرتهما‭ ‬هواوي‭ ‬وهما‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الذكي‭ ‬الجديد‭ ‬2030‮»‬‭ ‬وتقرير‭ ‬‮«‬على‭ ‬طريق‭ ‬العالم‭ ‬الذكي‮»‬‭ ‬المعنيان‭ ‬بالإحاطة‭ ‬بملامح‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬الوصول‭ ‬اليه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التطوير‭ ‬والخصائص‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الواجب‭ ‬توفيرها‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬على‭ ‬طريق‭ ‬العالم‭ ‬الذكي‮»‬‭ ‬مسارات‭ ‬الابتكار‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬أطلقته‭ ‬هواوي‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬الرقمنة‭ ‬العالمي‮»‬‭
GDI ‭ ‬ Global ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Index ‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إحاطة‭ ‬بأبرز‭ ‬محاور‭ ‬متطلبات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وبناء‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الرقمية‭. ‬ويقيس‭ ‬المؤشر‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬نضج‭ ‬صناعة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مرجعاً‭ ‬هاماً‭ ‬للدول‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬لدى‭ ‬التخطيط‭ ‬لإنجاز‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الرقمنة‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بدمج‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬التقني‭. ‬وتستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬توفير‭ ‬بيانات‭ ‬كمّية‭ ‬لمختلف‭ ‬البلدان‭ ‬تثري‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادات‭ ‬رقمية‭ ‬مزدهرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬مؤشرات‭ ‬جديدة‭ ‬تفحص‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحوسبة‭ ‬والتخزين‭ ‬والسحابة‭ ‬والطاقة‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭. ‬ويحدد‭ ‬كذلك‭ ‬قيمة‭ ‬صناعة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭ ‬الوطني‭. ‬وقد‭ ‬برزت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬41‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬الرقمنة‭ ‬العالمي،‭ ‬وحققت‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬الحاسمة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭ ‬و«سياسات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‮»‬‭ ‬و«النظام‭ ‬الإيكولوجي‮»‬‭ ‬و«الأسس‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

مدير‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬منتجات‭ ‬وحلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬هواوي‭ ‬يانغ‭ ‬تشاوبن‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬التزام‭ ‬هواوي‭ ‬بتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتقنياتها‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ذكية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الصناعات،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬لتوفير‭ ‬اتصال‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬اللازمة‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬مخازن‭ ‬البيانات‭ ‬وتحليلها،‭ ‬والتطوير‭ ‬المشترك‭ ‬بمساعدة‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬وتسريع‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬سيناريوهات‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

ويؤكد‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الصناعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬كان‭ ‬مؤتمر‭ ‬هواوي‭ ‬كونكت‭ ‬2024‭ ‬العالمي‭ ‬ومنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬حاسمة‭ ‬للقادة‭ ‬للتنقل‭ ‬والارتقاء‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬التفاعل‭ ‬المعقد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للابتكار‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بمؤازرة‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬التحويلي‭.‬

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