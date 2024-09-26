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وكيل شؤون الموانئ يؤكد حرص البحرين على تعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية

9/26/2024 11:49:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يصادف‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬يوم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يُحتفى‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬بحار‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬أولا‭!‬‮»‬‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الشعار‭ ‬التزام‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬بتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬البحري‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وضمان‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬أهمية‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬الأساسية‭ ‬والكماليات‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬تنقل‭ ‬بحراً،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬أمراً‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬بغية‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬وتطبيقها‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬حمايةً‭ ‬للبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وسلامة‭ ‬للأرواح،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لسلامة‭ ‬الأرواح‭ ‬‮«‬سولاس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬الخمسين‮»‬‭ ‬على‭ ‬اعتمادها‭ ‬حيث‭ ‬تبذل‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬البحري‭ ‬المتمثلة‭ ‬بتفتيش‭ ‬دولة‭ ‬العلم‭ (‬السفن‭ ‬البحرينية‭) ‬وتفتيش‭ ‬دولة‭ ‬الميناء‭ (‬السفن‭ ‬الأجنبية‭) ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بهذه‭ ‬العمليات‭ ‬مفتشون‭ ‬بحريون‭ ‬مؤهلون‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬التدريب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منذ‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عضواً‭ ‬فعالاً‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة،‭ ‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬بانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬أغلب‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬من‭ ‬التزامات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬المختص‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهام‭ ‬التفتيش‭.‬

وأشاد‭ ‬كذلك‭ ‬بالدور‭ ‬العالمي‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تعكف‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬قطاع‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمي‭ ‬ورعاية‭ ‬الملاحين‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحكومات‭ ‬لوضع‭ ‬النظم‭ ‬التشريعية‭ ‬البحرية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬القياسية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وإقامة‭ ‬الندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تَعنى‭ ‬بتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭.‬

وختاماً‭ ‬هنأ‭ ‬الوكيل‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬البحرينية‭ ‬والبحارة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفن‭ ‬البحرينية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والسلامة‭.‬

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