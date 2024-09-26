وكيل شؤون الموانئ يؤكد حرص البحرين على تعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر يوم الملاحة البحرية العالمي، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل «السلامة أولا!». ويعكس هذا الشعار التزام المنظمة البحرية الدولية بتعزيز السلامة والأمن البحري بالتوازي مع حماية البيئة البحرية، وضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريع في هذا القطاع الحيوي».
وبهذه المناسبة أكد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أهمية السلامة في الملاحة البحرية حيث إن أكثر من 90% من البضائع الأساسية والكماليات بكافة أنواعها تنقل بحراً، ما يجعل من ضمان سلامة الملاحة البحرية والعاملين في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية.
كما أكد أن مملكة البحرين تحرص على مواكبة أفضل الممارسات الدولية بغية تعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال انضمامها إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وتطبيقها بأعلى المعايير العالمية حمايةً للبيئة البحرية وسلامة للأرواح، ومن أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح «سولاس» الذي يصادف هذا العام «الخمسين» على اعتمادها حيث تبذل شؤون الموانئ والملاحة البحرية جهودا كبيرة في تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ عمليات التفتيش البحري المتمثلة بتفتيش دولة العلم (السفن البحرينية) وتفتيش دولة الميناء (السفن الأجنبية) حيث يقوم بهذه العمليات مفتشون بحريون مؤهلون وعلى مستوى عالٍ من التدريب.
وأضاف أن مملكة البحرين، منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية، حرصت على أن تصبح عضواً فعالاً يُسهم في تحقيق أهداف المنظمة، ويتجلى ذلك بانضمامها إلى أغلب الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الرئيسية، وسعيها الدؤوب لتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقيات من التزامات، وذلك من خلال الفريق الوطني المختص بمزاولة مهام التفتيش.
وأشاد كذلك بالدور العالمي البارز الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية، التي تعكف منذ تأسيسها على حماية قطاع الملاحة البحرية العالمي ورعاية الملاحين وتقديم المساعدات اللازمة للحكومات لوضع النظم التشريعية البحرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات القياسية، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات وإقامة الندوات وورش العمل المختلفة التي تَعنى بتدريب وتطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال الملاحة البحرية.
وختاماً هنأ الوكيل جميع موظفي شؤون الموانئ والملاحة البحرية بمناسبة يوم الملاحة البحرية العالمي، كما هنأ جميع العاملين في الموانئ البحرينية والبحارة على متن السفن البحرينية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح والسلامة.
MENAFN26092024000055011008ID1108721507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.