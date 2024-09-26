توفير عمال نظافة للمدارس ومراكز التعليم المسائية والأندية وفعاليات وزارة التربية بـ21 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية أمس مظاريف 21 مناقصة.
وتنافست 25 شركة على مناقصة طرحتها وزارة التربية والتعليم بقيمة مليون دينار، لتوفير عمال نظافة للمدارس ومراكز التعليم المسائية والأندية الصيفية وتوفير عمال لأنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم، وتقدمت BRIGHT CASTLES CONTRACTING بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليون دينار، بينما تقدمت شركة فيكست فاسلتي مينتيننس سلوشنز بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 21 مليونا و922 الفا و905 دنانير. والمناقصة تعمل على توفير عمال نظافة للمدارس ومراكز التعليم المسائية والأندية الصيفية وتوفير عمال لأنشطة وفعاليات وزارة التربية وذلك عن طريق توفير أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة (بحرينية وأجنبية) للقيام بأعمال النقل والتنظيف في المباني الإدارية والأكاديمية والمرافق.
وتنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها شركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري، لأعمال البناء المدنية لمحطة كهرباء أولية بقوة 66 كيلو فولت بمنطقة بلاج الجزائر. وتقدمت شركة محمد جلال للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و227 ألفا و200 دينار، وبينما تقدمت شركة Al Kooheji Electrical Contractors & Constrction WL .
بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونين و528 ألفا و611 دينارا.
تود شركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري بدعوة المقاولين ممن لديهم التأهيل المسبق من قبل هيئة الكهرباء والماء لتنفيذ نطاق العمل المطلوب لبناء محطة كهرباء أولية بقوة 66 كيلو فولت بمنطقة بلاج الجزائر وذلك بحسب الشروط والاحكام المدرجة في وثائق المناقصة المرفقة. كما تنافست 9 شركات على مناقصة طرحتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتوفير خدمات رجال الامن لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وباب البحرين، وتقدمت شركة Bahrain guarding solutions بأقل العطاءات بقيمة تبلغ الفين و861 دينارا، بينما تقدمت شركة فورس بوينت سيكورتي بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 34 ألفا و715 دينارا.
تدعو هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشركات المتخصصة وذات الخبرة الى المشاركة في المناقصة المشار اليها وتقديم عروضها لتوفير خدمات رجال الأمن لموقعي مركز البحرين الدولي للمعارض السنابس ومجمع سوق باب البحرين وفقاً لنطاق العمل والشروط والأحكام والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة.
بينما تنافست 15 شركة على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتطوير طريق نقل الشاحنات (جنوب منطقة البا الصناعية). وتقدمت شركة كاظم الدرازي وأولاده بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 366 ألف دينار، بينما تقدمت شركة Down Town Construction Company بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 621 ألفا و564 دينارا.
يشمل المشروع توسعة طريق الشاحنات في الجزء المقارب لشارع الملك حمد من شارع مفرد إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتقليل الازدحام المروري، يشمل المشروع على توسعة طريق الشاحنات في الجزء المقارب لشارع الملك حمد من شارع مفرد إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه.
MENAFN26092024000055011008ID1108721506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.