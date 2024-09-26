توفير عمال نظافة للمدارس ومراكز التعليم المسائية والأندية وفعاليات وزارة التربية بـ21 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬21‭ ‬مناقصة‭. ‬

وتنافست‭ ‬25‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬لتوفير‭ ‬عمال‭ ‬نظافة‭ ‬للمدارس‭ ‬ومراكز‭ ‬التعليم‭ ‬المسائية‭ ‬والأندية‭ ‬الصيفية‭ ‬وتوفير‭ ‬عمال‭ ‬لأنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتقدمت‭ ‬ BRIGHT ‭ ‬ CASTLES ‭ ‬ CONTRACTING ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬فيكست‭ ‬فاسلتي‭ ‬مينتيننس‭ ‬سلوشنز‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬21‭ ‬مليونا‭ ‬و922‭ ‬الفا‭ ‬و905‭ ‬دنانير‭. ‬والمناقصة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬عمال‭ ‬نظافة‭ ‬للمدارس‭ ‬ومراكز‭ ‬التعليم‭ ‬المسائية‭ ‬والأندية‭ ‬الصيفية‭ ‬وتوفير‭ ‬عمال‭ ‬لأنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬أيدٍ‭ ‬عاملة‭ ‬مدربة‭ ‬ومؤهلة‭ (‬بحرينية‭ ‬وأجنبية‭) ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬النقل‭ ‬والتنظيف‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والمرافق‭.‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬لأعمال‭ ‬البناء‭ ‬المدنية‭ ‬لمحطة‭ ‬كهرباء‭ ‬أولية‭ ‬بقوة‭ ‬66‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭ ‬بمنطقة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و227‭ ‬ألفا‭ ‬و200‭ ‬دينار،‭ ‬وبينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة Al ‭ ‬ Kooheji ‭ ‬ Electrical ‭ ‬ Contractors ‭ & ‬ Constrction ‭ ‬ WL ‭.

‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونين‭ ‬و528‭ ‬ألفا‭ ‬و611‭ ‬دينارا‭.‬

تود‭ ‬شركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بدعوة‭ ‬المقاولين‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬التأهيل‭ ‬المسبق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬أولية‭ ‬بقوة‭ ‬66‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭ ‬بمنطقة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والاحكام‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وباب‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Bahrain guarding solutions ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬الفين‭ ‬و861‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬فورس‭ ‬بوينت‭ ‬سيكورتي‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬34‭ ‬ألفا‭ ‬و715‭ ‬دينارا‭.‬

تدعو‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬وذات‭ ‬الخبرة‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصة‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬وتقديم‭ ‬عروضها‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬لموقعي‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬السنابس‭ ‬ومجمع‭ ‬سوق‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬وفقاً‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتطوير‭ ‬طريق‭ ‬نقل‭ ‬الشاحنات‭ (‬جنوب‭ ‬منطقة‭ ‬البا‭ ‬الصناعية‭). ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كاظم‭ ‬الدرازي‭ ‬وأولاده‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬366‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Down Town Construction Company ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬621‭ ‬ألفا‭ ‬و564‭ ‬دينارا‭.‬

يشمل‭ ‬المشروع‭ ‬توسعة‭ ‬طريق‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المقارب‭ ‬لشارع‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬مفرد‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬مزدوج‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للشارع‭ ‬وتقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري،‭ ‬يشمل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬طريق‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المقارب‭ ‬لشارع‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬مفرد‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬مزدوج‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭.‬