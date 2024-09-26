اختتام فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬اليوم‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬قطاعات‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭.‬

وانطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬بنحو‭ ‬8‭%‬،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭% ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬جيوسياسية‭ ‬أو‭ ‬ميكانيكية‭ ‬أو‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬حاليًا‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬بسبب‭ ‬تسجيل‭ ‬عائدات‭ ‬أضعف‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬تاسوس‭ ‬مايكل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القبرصية‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬لدينا،‭ ‬وخاصة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬موسم‭ ‬الذروة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬لكن‭ ‬الموسم‭ ‬بدأ‭ ‬متأخرًا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬وانتهى‭ ‬مبكرًا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأقل‭ ‬طلباً‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الإيرادات‭. ‬كما‭ ‬نقوم‭ ‬بتعديل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنخفض،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬معظم‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬ضئيلة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬بتعزيز‭ ‬عملياتها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإيرادات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للشركة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلى‭ ‬أودينا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمطار‭ ‬ريغا‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية‭ ‬أقل‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ذروات‭ ‬موسمية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬وعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والعطلات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لكن‭ ‬نشهد‭ ‬الآن‭ ‬استقرارا‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬‭ ‬ويعد‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نسجل‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬و40‭% ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬الترفيه،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬أصبحت‭ ‬المعدلات‭ ‬متساوية،‭ ‬لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬الترفيهيين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬شبكاتها‭ ‬لتضم‭ ‬وجهات‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬الوجهات‭ ‬الموسمية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬جيدا‭ ‬جدًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسة‭ ‬أيضًا‭ ‬تأثير‭ ‬السفر‭ ‬لأغراض‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيعود‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬مستوياته‭ ‬السابقة‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬فنسنت‭ ‬كوست،‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الرياض‭: ‬‮«‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬فيه‭. ‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭. ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الرياض‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬وتعد‭ ‬التبادلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبقية‭ ‬العالم‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬تعد‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬إنتاج‭ ‬وتبني‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الوقود‭ ‬المستدام‭ ‬للطيران‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬ألكسندر‭ ‬كويبر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬قسم‭ ‬أعمال‭ ‬الطيران‭ ‬المتجدد‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نستي‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬طموحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وتحقيق‭ ‬صافي‭ ‬صفر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬لتر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬لتلبية‭ ‬حجم‭ ‬طلب‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬نشهد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتكلفة‭ ‬الوقود‭ ‬النظيف‭ ‬والسياسات‭ ‬والتوافر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬القمة‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭: ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أنس‭ ‬زين‭ ‬الدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Innovation ‭ ‬ MENA ،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬كيتيت،‭ ‬المدير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Aerospace ‭ ‬ Xelerated ‮»‬،‭ ‬وتشارلز‭ ‬بيجبيدر،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬اكسبانشن‭ ‬بارتنر‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬أوداسيا‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سايث‭ ‬ريدي،‭ ‬مؤسس Bumi ‭ & ‬ Space ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرئيسية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬إمكانات‭ ‬النمو‭ ‬القوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لدفع‭ ‬نجاح‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭. ‬ركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬تنفيذي‭ ‬حول‭ ‬عصر‭ ‬الفضاء‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬المفاهيم‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الجديدة‭ ‬المتنامية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ FORTITUDE ‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬للمخرج‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬تورستن‭ ‬هوفمان،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬رؤى‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬الشهير‭ ‬نيل‭ ‬ديجراس‭ ‬تايسون،‭ ‬بينما‭ ‬ناقشت‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تخطيط‭ ‬مسار‭ ‬رحلتك‭: ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬القيادات‭ ‬وتعيينات‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‮»‬‭ ‬كيفية‭ ‬تمكين‭ ‬المديرات‭ ‬التنفيذيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬عملية‭ ‬حول‭ ‬القيادة‭ ‬وتعيينات‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬القيمة‭ ‬والدعم‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭.‬

جمعت‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للفضاء‭ ‬2024‭ ‬قادة‭ ‬عالميين‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭. ‬وتناولت‭ ‬القمة‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والدفاع،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬ودور‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنصة‭ ‬رئيسية‭ ‬لرسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭.‬