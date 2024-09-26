Friday, 27 September 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي

9/26/2024 11:49:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬اليوم‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬قطاعات‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭.‬

وانطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬بنحو‭ ‬8‭%‬،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭% ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬جيوسياسية‭ ‬أو‭ ‬ميكانيكية‭ ‬أو‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬حاليًا‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬بسبب‭ ‬تسجيل‭ ‬عائدات‭ ‬أضعف‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬تاسوس‭ ‬مايكل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القبرصية‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬لدينا،‭ ‬وخاصة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬موسم‭ ‬الذروة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬لكن‭ ‬الموسم‭ ‬بدأ‭ ‬متأخرًا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬وانتهى‭ ‬مبكرًا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأقل‭ ‬طلباً‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الإيرادات‭. ‬كما‭ ‬نقوم‭ ‬بتعديل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنخفض،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬معظم‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬ضئيلة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬بتعزيز‭ ‬عملياتها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإيرادات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للشركة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلى‭ ‬أودينا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمطار‭ ‬ريغا‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬الفترات‭ ‬الموسمية‭ ‬أقل‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ذروات‭ ‬موسمية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬وعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والعطلات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لكن‭ ‬نشهد‭ ‬الآن‭ ‬استقرارا‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬‭ ‬ويعد‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نسجل‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬و40‭% ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬الترفيه،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬أصبحت‭ ‬المعدلات‭ ‬متساوية،‭ ‬لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬الترفيهيين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬شبكاتها‭ ‬لتضم‭ ‬وجهات‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬الوجهات‭ ‬الموسمية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬جيدا‭ ‬جدًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسة‭ ‬أيضًا‭ ‬تأثير‭ ‬السفر‭ ‬لأغراض‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيعود‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬مستوياته‭ ‬السابقة‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬فنسنت‭ ‬كوست،‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الرياض‭: ‬‮«‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬فيه‭. ‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭. ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الرياض‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬وتعد‭ ‬التبادلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبقية‭ ‬العالم‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬تعد‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬إنتاج‭ ‬وتبني‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الوقود‭ ‬المستدام‭ ‬للطيران‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬ألكسندر‭ ‬كويبر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬قسم‭ ‬أعمال‭ ‬الطيران‭ ‬المتجدد‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نستي‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬طموحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وتحقيق‭ ‬صافي‭ ‬صفر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬لتر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬لتلبية‭ ‬حجم‭ ‬طلب‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬نشهد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتكلفة‭ ‬الوقود‭ ‬النظيف‭ ‬والسياسات‭ ‬والتوافر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬القمة‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭: ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أنس‭ ‬زين‭ ‬الدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Innovation ‭ ‬ MENA ،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬كيتيت،‭ ‬المدير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Aerospace ‭ ‬ Xelerated ‮»‬،‭ ‬وتشارلز‭ ‬بيجبيدر،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬اكسبانشن‭ ‬بارتنر‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬أوداسيا‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سايث‭ ‬ريدي،‭ ‬مؤسس Bumi ‭ & ‬ Space ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرئيسية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬إمكانات‭ ‬النمو‭ ‬القوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لدفع‭ ‬نجاح‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭. ‬ركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬تنفيذي‭ ‬حول‭ ‬عصر‭ ‬الفضاء‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬المفاهيم‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الجديدة‭ ‬المتنامية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ FORTITUDE ‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬للمخرج‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬تورستن‭ ‬هوفمان،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬رؤى‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬الشهير‭ ‬نيل‭ ‬ديجراس‭ ‬تايسون،‭ ‬بينما‭ ‬ناقشت‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تخطيط‭ ‬مسار‭ ‬رحلتك‭: ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬القيادات‭ ‬وتعيينات‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‮»‬‭ ‬كيفية‭ ‬تمكين‭ ‬المديرات‭ ‬التنفيذيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الجلسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬عملية‭ ‬حول‭ ‬القيادة‭ ‬وتعيينات‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬القيمة‭ ‬والدعم‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭.‬

جمعت‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للفضاء‭ ‬2024‭ ‬قادة‭ ‬عالميين‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭. ‬وتناولت‭ ‬القمة‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والدفاع،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬ودور‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنصة‭ ‬رئيسية‭ ‬لرسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭.‬

MENAFN26092024000055011008ID1108721505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث