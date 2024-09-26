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وكيل المالية يترأس وفد البحرين في الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

9/26/2024 11:49:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬للبنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ (‬25‭ - ‬26‭) ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سمرقند‭ ‬بجمهورية‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬وافتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شوكت‭ ‬ميرضيائيف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الصديقة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتفعيل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬للانتقال‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والقادر‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬والجيوسياسية‭. ‬وكذلك‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬تأثير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المجال‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البنك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬تمويل‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتطورة‭ ‬ومواءمتها‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬تمويل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وإدارة‭ ‬مستويات‭ ‬الديون‭ ‬والضغوط‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬العامة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البنك‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وانضمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ويهدف‭ ‬البنك‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬والأزمات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬ويضم‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬110‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الأولويات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للبنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭.‬

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