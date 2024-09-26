وكيل المالية يترأس وفد البحرين في الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عُقد خلال يومي (25 - 26) سبتمبر 2024 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، وافتتح الاجتماع فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية الدور المهم الذي يضطلع به البنك الآسيوي في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستثمارية الخاصة بالبنية التحتية، وتلبية احتياجات الدول الأعضاء للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والقادر على التكيف مع التغيرات المناخية والجيوسياسية. وكذلك مناقشة مستجدات تأثير البنية التحتية على مختلف المجالات الحيوية المهمة بما فيها المجال الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار المالي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود التي يبذلها البنك للوصول إلى خطط تمويل مبتكرة ومتطورة ومواءمتها مع احتياجات الدول الأعضاء، إضافةً إلى تحفيز تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الخطط المرتبطة بالاستدامة وإدارة مستويات الديون والضغوط المالية التي تؤثر على الإنفاق على البنى التحتية العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يسهم في خلق الفرص الواعدة لدعم النمو الاقتصادي، وبحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يتسق مع أهداف البنك.
الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2015 وانضمت مملكة البحرين إلى البنك في عام 2018، ويهدف البنك الى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في آسيا، ويضم إلى الآن 110 دولة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمواصلات والاتصالات والتنمية الزراعية والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية.
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