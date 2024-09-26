بنك ABC ينضم إلى منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬ستقام‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وذلك‭ ‬باستضافة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬المنتدى‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬سلسلة‭ ‬أجندة‭ ‬التحول‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التابعة‭ ‬للإيكونوميست‭ ‬إمباكت،‭ ‬وسيجمع‭ ‬أبرز‭ ‬قيادات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمبتكرين‭ ‬لمناقشة‭ ‬التأثير‭ ‬التحولي‭ ‬للاتجاهات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والعالمية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وصرّح‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تنسجم‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬العالمية‭ ‬وأصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬لعملائنا‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وسيتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬استضافة‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭: ‬من‭ ‬المفهوم‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات‮»‬‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬الماس‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الابتكار‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬وستسعى‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬استفادة‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬أعمالها‭. ‬سيدير‭ ‬الندوة‭ ‬السيد‭/ ‬جوشوا‭ ‬روبرتس‭ ‬محرر‭ ‬أخبار‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الإيكونوميست‭.‬

وقد‭ ‬حقق‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬الممتدة‭ ‬عبر‭ ‬خمس‭ ‬قارات،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬عالمية‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬التقليدي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكته‭ ‬عبر‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوافر‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأردن‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بتأسيس‭ ‬دائرة‭ ‬الابتكار‭ ‬بالمجموعة‭ ‬‮«‬مختبرات‭ ‬ ABC ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬أفضل‭ ‬المختبرات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬طرحت‭ ‬المختبرات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬منها‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬موظفة‭ ‬رقمية‭ ‬تتمتع‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬أنشأت‭ ‬برنامج‭ ‬ ABC ‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭. ‬كما‭ ‬أثمرت‭ ‬أجندة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لإطلاق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ورقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬البنك‭.‬