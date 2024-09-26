بنك ABC ينضم إلى منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك ABC ، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركته في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024، والذي ستقام نسخته الثانية على مدى يومين في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر المقبل بمركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك باستضافة مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت»، وبدعم من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
ويأتي المنتدى ضمن فعاليات سلسلة أجندة التحول لعام 2024 التابعة للإيكونوميست إمباكت، وسيجمع أبرز قيادات القطاع المالي والمبتكرين لمناقشة التأثير التحولي للاتجاهات التكنولوجية والعالمية على قطاع الخدمات المالية.
وصرّح صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC ، قائلًا: «تنسجم مشاركتنا في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 مع التزامنا بتعزيز جهود التحول الرقمي للخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة. نهدف من خلال مشاركتنا في المنتدى إلى مواصلة الدفع بعجلة هذا التحول عبر التواصل مع قادة الصناعة العالمية وأصحاب الرؤى وتبادل الأفكار التي تمكننا من توظيف التطور التكنولوجي لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا والمجتمع ككل».
هذا وسيتضمن جدول أعمال المنتدى استضافة جلسة نقاشية بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي: من المفهوم إلى الإثبات» سيشارك فيها الدكتور يوسف الماس رئيس دائرة الابتكار لمجموعة بنك ABC ، إلى جانب العديد من الخبراء من القطاع. وستسعى هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على سبل استفادة الشركات بشكل فعال من الذكاء الاصطناعي لتحقيق إضافة نوعية إلى أعمالها. سيدير الندوة السيد/ جوشوا روبرتس محرر أخبار أسواق رأس المال في مجلة الإيكونوميست.
وقد حقق بنك ABC خطوات كبيرة في التحول الرقمي على مدار السنوات الماضية عبر شبكة تواجده في 15 دولة الممتدة عبر خمس قارات، حيث يقدم خدمات مصرفية عالمية مبكرة في التمويل التقليدي والإسلامي، كما يقدم خدمات مصرفية للأفراد من خلال شبكته عبر الفروع في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك «إلى» الرقمي المتوافر عبر الهواتف الذكية في البحرين والأردن.
كما قام البنك بتأسيس دائرة الابتكار بالمجموعة «مختبرات ABC »، والتي تعد إحدى أفضل المختبرات في القطاع المصرفي حول العالم. وقد طرحت المختبرات عدداً من المشاريع التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها إطلاق أول موظفة رقمية تتمتع بالذكاء الاجتماعي ومعززة بالذكاء الاصطناعي، كما أنشأت برنامج ABC للذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أثمرت أجندة التحول الرقمي لبنك ABC لإطلاق بنك «إلى» في عام 2019، ورقمنة الخدمات المصرفية للشركات في البنك.
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