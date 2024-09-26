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((البحرين الإسلامي)) يطلق حملة التمويل الشخصي للعاملين في قطاع التعليم

9/26/2024 11:49:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬حصرية‭ ‬لزبائنه‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬الراغبين‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭. ‬وستكون‭ ‬الحملة‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬حيث‭ ‬ستبدأ‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الزبائن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬لحلول‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭.‬

وسيستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬الموظفون‭ ‬البحرينيون‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظون‭ ‬بمعدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السفر‭ ‬والتعليم‭ ‬وترميم‭ ‬المنازل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المتطلبات‭ ‬والتطلعات‭ ‬الشخصية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬حامد‭ ‬العبدالله‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الفروع‭ ‬والمبيعات‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬صممناها‭ ‬خصيصاً‭ ‬تقديراً‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭ ‬بمعدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭. ‬إننا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ملتزمون‭ ‬دائماً‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬مخصصة،‭ ‬نطمح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الأساسية‭ ‬كقطاع‭ ‬التعليم‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتمكين‭ ‬زبائنه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الحصرية‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬بصفته‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭.‬

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