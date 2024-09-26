((البحرين الإسلامي)) يطلق حملة التمويل الشخصي للعاملين في قطاع التعليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلق بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية الإسلامية في مملكة البحرين، حملة ترويجية حصرية لزبائنه البحرينيين العاملين في قطاع التعليم، الراغبين بالاستفادة من حلول التمويل الشخصي. وستكون الحملة لفترة محدودة حيث ستبدأ من 26 حتى 30 سبتمبر الجاري، ما يوفر فرصًا فريدة أمام الزبائن العاملين في قطاع التعليم للحصول على معدلات ربح تنافسية لحلول التمويل الشخصي من بنك البحرين الإسلامي.
وسيستفيد من هذه الحملة الترويجية الموظفون البحرينيون العاملون في الجهات والمؤسسات التعليمية المدرجة ضمن القائمة المعتمدة لدى بنك البحرين الإسلامي، حيث سيحظون بمعدلات ربح تنافسية على حلول التمويل الشخصي لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بما في ذلك السفر والتعليم وترميم المنازل، وغيرها من المتطلبات والتطلعات الشخصية.
وفي هذا الصدد قال فيصل حامد العبدالله القائم بأعمال رئيس الفروع والمبيعات لدى بنك البحرين الإسلامي: «يسرنا إطلاق هذه الحملة الترويجية التي صممناها خصيصاً تقديراً للموظفين البحرينيين العاملين في قطاع التعليم، وذلك عبر تقديم حلول تمويلية مخصصة لهم بمعدلات ربح تنافسية. إننا في بنك البحرين الإسلامي ملتزمون دائماً بتقديم منتجات مصرفية إسلامية مخصصة، نطمح من خلالها إلى تلبية احتياجات ومتطلبات شريحة مهمة من زبائننا الكرام العاملين في القطاعات الأساسية كقطاع التعليم».
وتؤكد هذه الحملة الترويجية التزام بنك البحرين الإسلامي بتوفير الخدمات المصرفية المخصصة لتمكين زبائنه من تحقيق أهدافهم المالية. ومن خلال هذه الحملة الحصرية يواصل البنك ترسيخ مكانته بصفته مؤسسة مالية رائدة في مجال الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الرامية إلى دعم القطاعات الرئيسية داخل المملكة.
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