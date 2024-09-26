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شرط الاستقلالية يعرقل استفادة ذوي الإعاقة من الضمان

9/26/2024 11:48:23 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح شرط الاستقلالية الذي فرضه ((الضمان المطور)) حالة من الاستياء بين صفوف عدد من ذوي الإعاقة، وهو ما دفع عددًا منهم إلى مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر فيه، وذلك لصعوبة تطبيقه في الغالب نظرًا لتعقيدات احتياجات ذوي الإعاقة.
وفرضت الاستقلالية كشرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
وبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي في أواخر نوفمبر 2021، وقد شددت الوزارة على أنه جاء ليحقق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق، وبالتزامن مع ذلك خرج الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي ليؤكد أن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع الحالات والظروف التي تستحق الحماية والتمكين.
وبعد فترة قصيرة من تفعيل النظام الجديد، صُدِم عدد من ((ذوي الإعاقة)) بأنهم خارج خارطة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب عدم تحقيقهم الاستقلالية كشرط للاستفادة من الدعم.
ويدفع السواد الأعظم ممن حرموا من الضمان بدفع موضوعي ومنطقي، وهو أن غالبية الذين يعانون من الإعاقة، على الأخص الشديدة منها، حركية كانت أو عقلية أو نفسية هم أحوج ما يكونون إلى من يقوم على شؤونهم رعايةً وإيواءً وتمريضًا، وبالتالي فإن توفر شرط الاستقلالية يبدو بالغ التعقيد بالنسبة إليهم.
استغراب الشرط
إلى جانب ما تقدم، يطرح آخرون تساؤلات تستحق التأمل، ومنها كيف للوزارة أن تطالب ذوي الإعاقة ممن يعانون أمراضًا نفسية معقدة مثل أعراض الانفصام الشديد أو أعراض الذهان المتقدم المصحوب بحالة الخيالات والتوهمات الفكرية والهلاوس السمعية والبصرية بشرط الاستقلالية، وقد أحاطهم المُشرع في نظامي التعاملات المدنية والأحوال الشخصية بوصف ((ناقصي الأهلية)) وربما فاقدي الأهلية.
متضررون واحتياجات
يردف متضررون من النظام الجديد أن الوزارة ربما ترى أن إعانة ((التأهيل الشامل)) كافية للمعاق دون الحاجة إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مختزلة احتياج المعاق بالدعم الطبي والأجهزة التعويضية، وهو الرأي الذي يأتي متسقًا مع مقابلة سابقة أجريت عبر إحدى المنصات مع الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات في وكالة الضمان الاجتماعي حمد الحماد، حيث طُرح عليه سؤال مباشر عن حالة الجدل التي خلفها شرط الاستقلالية لذوي الإعاقة، ليجيب بتصرف ((إذا وجد لدي فرد معاق موجود مع الأسرة فإن الوزارة تتدخل بصورة كاملة وتقدم له الدعم المناسب عبر دعم التأهيل الشامل، وهو يتصل بالدعم الطبي والأدوات المساندة والرعاية الإيوائية في مركز التأهيل الشامل، فالدعم ينظر إلى المستفيد بعين أوسع، وتقدم له الرعاية بصورة أكبر، ومن غير الصحيح أن أقدم للمعاق ضمانا اجتماعيا، بينما من المفترض أن أساعده في حالة الإعاقة))، لكن ذوي الإعاقة قابلوا هذه بالقول إن احتياجات المعاقين لا تتوقف عند الحد الطبي والخدمات المساندة وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حد الدعم المادي الذي يمكن معه للمعاق مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها، خصوصًا وأن بعض الحالات غير قادرة على العمل والكسب إما بسبب تقدم السن أو العجز بسبب الإعاقة.
مفاجأة الاشتراطات
يجزم كثيرون ممن يفترض أنهم مستفيدون من الضمان الاجتماعي، أنهم يفاجؤون من حين إلى آخر باشتراطات تدوّن على منصة إكس، ويشيرون إلى أنهم يطالعونها كأنها تقرأ لأول مرة، خصوصا أن شريحة لا يستهان بها من هؤلاء المستفيدين تنقصهم المعرفة والدراية باللوائح والاشتراطات بحكم تدني التعليم الدراسي، وربما بحكم كبر سن المستفيد.
ومن المفاجآت التي يتلقاها هؤلاء المستفيدون ما نشر على منصة X بتاريخ 26 أغسطس الماضي، ورد فيها أنه يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.
وأخرى نشرت في 15 يناير 2024، جاء فيها أن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة، وثالثة نشرت في 27 أغسطس الماضي، وقد ورد فيها ما نصه ((امتلاك المستفيد المستقل لسيارتين أو أكثر أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات؛ يُعد من معايير ومظاهر الثروة المانعة لاستحقاق المعاش)).
تساؤلات بلا إجابات
من جانبها، أحالت ((الوطن)) استفسارات فئة ذوي الإعاقة إلى المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 1 أغسطس الماضي، إلا أنها لم تجد أي تجاوب من قبله حتى تاريخ نشر المادة، في الوقت الذي سبق وأن طالب المتحدث الإعلامي ((الوطن)) بالتواصل مع المصدر الرسمي واستسقاء المعلومات من الجهة ذات العلاقة والتثبت منها قبل نشرها على حد زعمه، وذلك وفقًا لتعقيب تلقته ((الوطن)) بتاريخ 14 سبتمبر 2023 على خلفية ما نشر عن سوء أوضاع شريحة من ذوي الظروف الخاصة في مكة المكرمة.
شرط الاستقلالية
- يعيق استفادة ذوي الإعاقة من الضمان ذوو الإعاقة
- لا يحتاجون فقط للرعاية والمساعدة الطبية
- بعض الإعاقات تجعل من الاستحالة أن يعتمد صاحبها على نفسه باستقلالية
- يجب أن يراعى تصنيف البعض قانونا بأنهم ((ناقصو الأهلية)) أو ((فاقدو الأهلية)) لتجاوز شرط الاستقلالية

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