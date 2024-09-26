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جديد ياسمين.. ((وتقابل حبيب))

9/26/2024 11:47:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الاستعانة بأبطال مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته في رمضان 2020، وذلك خلال أحداث عملها الدرامي الجديد الذي يحمل اسم مؤقت «وتقابل حبيب»، والمقرر عرضه رمضان المقبل، من إخراج محمد الخبيري. وتم التعاقد مع مجموعة من النجوم للمشاركة في المسلسل منهم كريم فهمي لتقديم دور البطولة أمام ياسمين، بالإضافة إلى إيمان السيد وبدرية طلبة، ولم يتوقف الأمر عند الفنانين، حيث تعيد ياسمين تجربتها مع المؤلف عمرو محمود ياسين أيضا في العمل الجديد.
تغير ياسمين عبدالعزيز جلدها في مسلسل «وتقابل حبيب»، بتقديم الدراما الرومانسية الاجتماعية، وذلك بعدما حققت نجاحا لافتا في الأدوار الشعبية التي ظهرت بها في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في مسلسلي «اللي مالوش كبير» و«ضرب نار» حيث قدمتهما بمشاركة أحمد العوضي قبل انفصالهما.

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