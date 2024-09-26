جديد ياسمين.. ((وتقابل حبيب))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
قررت الفنانة
ياسمين عبدالعزيز الاستعانة بأبطال مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته في رمضان 2020، وذلك خلال أحداث عملها الدرامي الجديد الذي يحمل اسم مؤقت «وتقابل حبيب»، والمقرر عرضه رمضان المقبل، من إخراج محمد الخبيري. وتم التعاقد مع مجموعة من النجوم للمشاركة في المسلسل منهم كريم فهمي لتقديم دور البطولة أمام ياسمين، بالإضافة إلى إيمان السيد وبدرية طلبة، ولم يتوقف الأمر عند الفنانين، حيث تعيد ياسمين تجربتها مع المؤلف عمرو محمود ياسين أيضا في العمل الجديد.
تغير ياسمين عبدالعزيز جلدها في مسلسل «وتقابل حبيب»، بتقديم الدراما الرومانسية الاجتماعية، وذلك بعدما حققت نجاحا لافتا في الأدوار الشعبية التي ظهرت بها في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في مسلسلي «اللي مالوش كبير» و«ضرب نار» حيث قدمتهما بمشاركة أحمد العوضي قبل انفصالهما.
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