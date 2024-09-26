منة شلبي وأحمد داود يتصدران بوستر ((الهوى سلطان))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - خلود أبوالمجد
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» البوستر التشويقي الأول للفيلم، يتصدره الفنانة
منه شلبي والفنان أحمد داود، ويشاركهما في البطولة: أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة «سي سينما
برودكشن» لهاني نجيب وأحمد فهمي، ومن المقرر عرضه قريبا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي «لايت» عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.
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