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منة شلبي وأحمد داود يتصدران بوستر ((الهوى سلطان))

9/26/2024 11:47:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» البوستر التشويقي الأول للفيلم، يتصدره الفنانة منه شلبي والفنان أحمد داود، ويشاركهما في البطولة: أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشن» لهاني نجيب وأحمد فهمي، ومن المقرر عرضه قريبا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي «لايت» عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

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